Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Toàn cảnh tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Xã hội

Toàn cảnh tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình

Buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra vào 20h ngày 24/8.

Thiên Anh
Sau thành công của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1, tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sau thành công của buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1, tối nay (24/8), tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) đã diễn ra chương trình tổng hợp luyện lần 2 Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); Các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng diễu binh, diễu hành gồm 4 khối Nghi trượng; 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân (26 khối Quân đội, 17 khối Công an); Các khối quân đội nước ngoài; Lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an; Lực lượng diễu binh trên biển; 12 khối diễu hành quần chúng; 1 khối Văn hóa, Thể thao.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Lực lượng đứng làm nền gồm Tiêu binh Lễ đài và 29 khối đứng (18 khối lực lượng vũ trang đứng đối diện khán đài A; 11 khối quần chúng đứng hai bên các khối lực lượng vũ trang mới được bổ sung từ ngày 21/8). Lực lượng xếp hình, xếp chữ.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.
Sau khi đi qua lễ đài tại Quảng trường Ba Đình, các khối diễu binh, diễu hành chia thành nhiều hướng, đi qua các tuyến phố trung tâm TP Hà Nội.
Rút kinh nghiệm tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8, trong tổng hợp luyện lần này, công tác tổ chức được tiến hành bài bản, sát với nội dung kịch bản.
Rút kinh nghiệm tổng hợp luyện tại Quảng trường Ba Đình vào tối 21/8, trong tổng hợp luyện lần này, công tác tổ chức được tiến hành bài bản, sát với nội dung kịch bản.
Đội hình luyện diễu binh tiến qua lễ đài của các khối bảo đảm khoảng cách, cự ly, tốc độ, động tác mạnh mẽ, thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh của lực lượng vũ trang.
Đội hình luyện diễu binh tiến qua lễ đài của các khối bảo đảm khoảng cách, cự ly, tốc độ, động tác mạnh mẽ, thể hiện khí thế hào hùng, sức mạnh của lực lượng vũ trang.
Khối quân nhân Nga, Lào, Campuchia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Khối quân nhân Nga, Lào, Campuchia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
Khối xe pháo, khí tài phòng không, không quân, thông tin, tác chiến điện tử, hóa học, công binh gồm 6 khối: xe pháo Phòng không, tên lửa Phòng không; tên lửa Phòng không và UAV; đội hình xe thông tin quân sự cơ động; xe Tác chiến điện tử; xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học; xe của Binh chủng Công binh.
Khối xe pháo, khí tài phòng không, không quân, thông tin, tác chiến điện tử, hóa học, công binh gồm 6 khối: xe pháo Phòng không, tên lửa Phòng không; tên lửa Phòng không và UAV; đội hình xe thông tin quân sự cơ động; xe Tác chiến điện tử; xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học; xe của Binh chủng Công binh.
>>> Mời quý độc giả xem video: Đoàn xe chở của các khối công an di chuyển qua ngã tư Nghi Tàm-Thanh Niên. Nguồn: Thanh Nguyễn
Thiên Anh
#diễu binh #diễu hành #Quảng Trường Ba Đình #Cách mạng tháng Tám #Quốc khánh 2/9 #luyện tập

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT