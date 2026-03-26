Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an xuất hiện tại hàng loạt cửa hàng

Đêm muộn 25/3, Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo liên quan đến việc công an xuất hiện tại loạt cơ cở kinh doanh vàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội.

Liên quan đến việc công an xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh vào chiều 25/3, tối muộn cùng ngày, trên website Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí về hoạt động của doanh nghiệp này.

Nêu lý do một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ngừng giao dịch vào chiều cùng ngày, doanh nghiệp này chỉ cho biết, việc tạm dừng giao dịch để phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

Hình ảnh công an rời đi cùng nhiều thùng tài liệu tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy vào tối 25/3.

Trong thông cáo đại diện doanh nghiệp này cho biết thêm, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3/2026.

Nhiều tài liệu tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội được công an đưa đi vào tối 25/3.

Trước đó, chiều 25/3, Cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến 19h47 tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy vẫn còn nhiều công an xuất hiện bên trong và đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu thành lập năm 1989, từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội).

Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.

