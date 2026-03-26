Bảo Tín Minh Châu thông tin việc công an xuất hiện tại hàng loạt cửa hàng

Đêm muộn 25/3, Bảo Tín Minh Châu phát đi thông cáo liên quan đến việc công an xuất hiện tại loạt cơ cở kinh doanh vàng của doanh nghiệp này tại Hà Nội.

Liên quan đến việc công an xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội, sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh vào chiều 25/3, tối muộn cùng ngày, trên website Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí về hoạt động của doanh nghiệp này.

Nêu lý do một số cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu ngừng giao dịch vào chiều cùng ngày, doanh nghiệp này chỉ cho biết, việc tạm dừng giao dịch để phối hợp với cơ quan chức năng trong hoạt động xác minh, làm rõ một số thông tin.

bao-tin-minh-chau.jpg
Hình ảnh công an rời đi cùng nhiều thùng tài liệu tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy vào tối 25/3.

Trong thông cáo đại diện doanh nghiệp này cho biết thêm, tất cả các cửa hàng trong hệ thống Bảo Tín Minh Châu sẽ tiếp tục mở cửa và phục vụ khách hàng giao dịch từ 12h ngày 26/3/2026.

kto-tl_179637737091983023410.jpg
Nhiều tài liệu tại Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy, Hà Nội được công an đưa đi vào tối 25/3.

Trước đó, chiều 25/3, Cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh. Đến 19h47 tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy vẫn còn nhiều công an xuất hiện bên trong và đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.

Trên website chính thức, Bảo Tín Minh Châu giới thiệu thành lập năm 1989, từ một hiệu vàng nhỏ trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng cũ, Hà Nội).

Tại Hà Nội, Bảo Tín Minh Châu có 4 cửa hàng giao dịch gồm: 2 cửa hàng ở phố Trần Nhân Tông, 1 cửa hàng ở phố Mai Hắc Đế và 1 cửa hàng ở đường Cầu Giấy.

Bảo Tín Minh Châu vướng “tội” gì… công an thu nhiều thùng tài liệu?

Tối 25/3, cảnh sát tiếp tục đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội. 

Theo ghi nhận của PV Báo Tri thức & Cuộc Sống, lúc 19h47 tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) nhiều cảnh sát vẫn xuất hiện bên trong và đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.

kto-tl_106771297670070510714.jpg
Hà Nội: Nhiều cảnh sát xuất hiện tại cửa hàng vàng Bảo Tín Minh Châu

Ngày 25/3, cảnh sát kiểm tra các cửa hàng vàng của Bảo Tín Minh Châu tại Hà Nội, khiến nhiều cửa hàng tạm dừng hoạt động và thu hút sự chú ý của công chúng.

Thấy gì từ vi phạm của PNJ, SJC, Bảo Tín Minh Châu?

Theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật kinh doanh vàng tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu...các doanh nghiệp đều có dấu hiệu vi phạm hình sự.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.

9988777.jpg
