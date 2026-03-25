Bảo Tín Minh Châu vướng “tội” gì… công an thu nhiều thùng tài liệu?
Tối 25/3, cảnh sát tiếp tục đưa nhiều thùng tài liệu, thiết bị ra khỏi cửa hàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu ở Hà Nội.
Mạnh Hưng
Theo ghi nhận của PV BáoTri thức & Cuộc Sống, lúc 19h47 tại cơ sở Bảo Tín Minh Châu trên đường Cầu Giấy (Hà Nội) nhiều cảnh sát vẫn xuất hiện bên trong và đưa nhiều thùng tài liệu ra ngoài.
Trước đó, chiều 25/3, Cảnh sát bất ngờ xuất hiện tại một số cửa hàng kinh doanh vàng của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn Hà Nội. Sau đó, các cơ sở này đồng loạt đóng cửa, tạm dừng hoạt động kinh doanh.
Trong khi đó, lúc 18h30, cửa hàng Bảo Tín Minh Châu ở Trần Nhân Tông đã hạ cửa, ngừng giao dịch
Theo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật kinh doanh vàng tại SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu...các doanh nghiệp đều có dấu hiệu vi phạm hình sự.
Thanh tra Ngân hàng Nhà nước mới đây đã công bố kết luận thanh tra cho thấy hàng loạt vi phạm nghiêm trọng tại các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực kinh doanh vàng như SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu... Hồ sơ các vụ việc này đã được chuyển sang Bộ Công an để điều tra theo quy định pháp luật.