Báo Thái Lan phát sốt với vẻ đẹp của “thiên thần điền kinh” Việt Nam

Cộng đồng trẻ

Truyền thông Thái Lan bất ngờ “dậy sóng” trước Nguyễn Khánh Linh, nữ VĐV điền kinh Việt Nam lần đầu dự SEA Games và gây chú ý mạnh nhờ tài năng và nhan sắc.

Thiên Anh
Dư luận Thái Lan mới đây đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Nguyễn Khánh Linh, VĐV điền kinh trẻ của Việt Nam, khi cô lần đầu xuất hiện tại đấu trường SEA Games và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên truyền thông khu vực.
Tờ Sanook đã đăng tải bài viết với tiêu đề gây chú ý: “Mời xem tại đây! Khám phá Nguyễn Khánh Linh - ‘thiên thần chạy bộ’ của Việt Nam, hiện tượng lan truyền tại SEA Games 2025”.
Sanook mô tả rằng sau khi bước vào thi đấu trong ngày đầu tiên của SEA Games 2025, diễn ra hôm 11/12, Nguyễn Khánh Linh đã lập tức tạo nên làn sóng chú ý mạnh mẽ trên mạng xã hội Thái Lan: “Với sức hút tự nhiên và vẻ ngoài dễ thương, cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, được đông đảo người hâm mộ chia sẻ hình ảnh và nhắc đến rộng rãi”, tờ báo này viết.
Theo giới thiệu của Sanook, Nguyễn Khánh Linh sinh ngày 10/7/2006, hiện mới 19 tuổi nhưng đã được xem là một trong những gương mặt trẻ triển vọng nhất của điền kinh Việt Nam.
Khánh Linh sớm bộc lộ tài năng từ khi chưa tròn 18 tuổi, ghi dấu ấn ở các giải trẻ châu Á trước khi từng bước góp mặt ở những sân chơi quốc tế và khu vực.
Một trong những thành tích nổi bật nhất của Khánh Linh là tấm HCV nội dung 1.500 m nữ tại giải Thailand Open Track &amp; Field Championships 2025, tổ chức ở Pathum Thani, với thành tích 4 phút 30 giây 74. Đây được xem là cột mốc quan trọng giúp cô khẳng định tên tuổi trong khu vực Đông Nam Á.
Tại SEA Games 2025, Nguyễn Khánh Linh tiếp tục gây ấn tượng khi giành HCB nội dung 1.500 m nữ, đạt thời gian 4 phút 29 giây 76, chỉ xếp sau đồng đội Bùi Thị Ngân, người giành HCV với thành tích 4 phút 27 giây 34.
Dẫu vậy, Khánh Linh vẫn bày tỏ sự hài lòng với kết quả đạt được. HCB SEA Games ngay trong lần đầu tham dự, cùng sự chú ý mạnh mẽ từ truyền thông Thái Lan, được xem là bước khởi đầu đầy hứa hẹn cho tương lai của Nguyễn Khánh Linh trên đường chạy khu vực và quốc tế.
Tờ MGR Online của Thái Lan đã gọi Khánh Linh là “thiên thần điền kinh”, kèm theo lời nhận xét: “Vẻ xinh đẹp của thiên thần điền kinh Khánh Linh. Cô đã giành tấm Huy chương bạc (HCB) ở nội dung chạy 1.500m nhưng đã giành Huy chương vàng (HCV) trong lòng cánh đàn ông Thái Lan”.
Trong khi đó, tờ Khaosod nhấn mạnh: “Bên cạnh tài năng điền kinh, Khánh Linh còn được cộng đồng chạy bộ Thái Lan nhắc tới với vẻ dễ thương và vui vẻ. Cô thực sự là thiên thần trong lòng nhiều người hâm mộ Thái Lan”.
Thiên Anh
