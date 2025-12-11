Hà Nội

Cô gái cầm cờ Philippines gây chú ý ở SEA Games 33

Cộng đồng trẻ

Cô gái cầm cờ Philippines gây chú ý ở SEA Games 33

Cầm cờ đoàn Philippines tại SEA Games 33, Alex Eala thu hút sự quan tâm khi trải qua năm thi đấu bùng nổ.

Đoàn Thể thao Philippines bước vào SEA Games 33 với lực lượng đông nhất trong lịch sử, gồm khoảng 1.600 vận động viên, huấn luyện viên và quan chức. Trước giờ khai mạc, sự chú ý nhanh chóng đổ dồn vào hai gương mặt cầm cờ gồm tay vợt trẻ Alexandra “Alex” Eala và chủ công Bryan Bagunas.
Trong trang phục barong truyền thống, Eala (sinh năm 2005), tay vợt tennis hiện đứng hạng 52 thế giới, trở thành tâm điểm khi sải bước dẫn đầu đoàn.
Những tiến bộ rõ rệt về kỹ thuật, tốc độ xử lý bóng và bản lĩnh thi đấu giúp tay vợt sinh năm 2005 trở thành niềm hy vọng lớn nhất của Philippines tại SEA Games năm nay.
Eala khép lại mùa giải 2025 như một chương đặc biệt trong lịch sử quần vợt Philippines với 40 trận thắng, 26 trận thua, vị trí trong Top 100 và hàng loạt dấu mốc khiến tên tuổi cô bước ra khỏi phạm vi khu vực.
Bước ngoặt của tay vợt 20 tuổi diễn ra tại Miami Open 2025. Nhận suất đặc cách, cô mở màn bằng chiến thắng trước Katie Volynets (hạng 43 thế giới), trước khi tạo địa chấn với hai trận thắng liên tiếp trước Jelena Ostapenko, cựu vô địch Roland Garros và Madison Keys, đương kim vô địch Australian Open.
Một suất vào tứ kết nhờ chiến thắng walkover trước Paula Badosa đưa Eala đến chiến tích lớn nhất sự nghiệp đánh bại Iga Świątek (hạng 2 thế giới) để trở thành tay vợt Philippines đầu tiên vào bán kết một giải WTA 1000 và cũng là tay vợt đầu tiên của quốc gia đánh bại đối thủ trong top 5.
Việc vươn lên Top 100 giúp Eala lần đầu góp mặt ở cả ba Grand Slam trong cùng mùa giải 2025, cột mốc hiếm thấy trong lịch sử quần vợt Philippines.
Sinh ra tại Quezon City (Philippines), Eala đến với tennis nhờ sự định hướng nghiêm khắc của ông ngoại, người mong cô có thể giành học bổng thể thao để theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Ngày này qua ngày khác, ông đưa hai anh em Eala đến sân cứng duy nhất của câu lạc bộ Valle Verde để tập luyện.
Ngoài sân đấu, Eala vẫn giữ nét hồn nhiên của một cô gái 20 tuổi, thích xem sitcom như Friends, Modern Family và đam mê mua sắm.
Là đại sứ Nike, Eala truyền cảm hứng cho thương hiệu khi ra mắt mẫu áo giới hạn lấy cảm hứng từ hoa sampaguita, quốc hoa của Philippines, kết hợp với nền sân cỏ Wimbledon.
