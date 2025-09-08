Bão số 7 vào đất liền Trung Quốc, miền Bắc nguy cơ mưa lớn

Theo dự báo, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong trưa đến chiều nay, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7, ngày và đêm mai (9/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cần đề phòng mưa trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

