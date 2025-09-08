Hà Nội

Xã hội

Bão số 7 vào đất liền Trung Quốc, miền Bắc nguy cơ mưa lớn

Theo dự báo, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh.

Gia Đạt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 13h ngày 8/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/giờ.

dbqg-xtnd-20250908-1400.gif
Dự báo đường đi và hướng di chuyển của tâm bão.

Dự báo trong trưa đến chiều nay, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, rồi sau đó tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão số 7, ngày và đêm mai (9/9), ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Cần đề phòng mưa trên 100mm trong 3 giờ. Ngày và đêm 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp và lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Do ảnh hưởng của bão, ở vùng biển phía tây bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12, sóng cao 4-6m, biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Cơ quan khí tượng lưu ý, mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu bão như vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện dông, lốc và gió giật mạnh.

Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây sạt lở nguy hiểm trên tỉnh lộ ở Quảng Ngãi

Ảnh hưởng mưa lớn trong nhiều ngày qua, Tỉnh lộ 673, đoạn từ Ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh đã xảy ra nhiều điểm sạt lở.

Mưa lớn khiến nhiều điểm sạt lở xuất hiện trên đoạn đường từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Đăk Plô, đi các xã Xốp và Ngọc Linh.

Đặc biệt, tại vị trí Km 2+300, phần ta luy âm tại đây đã bị khoét sâu, tạo thành hàm ếch lớn, khiến nền đường bị yếu và có nguy cơ sụt lún, đứt gãy toàn bộ mặt đường nếu mưa tiếp tục kéo dài. Khu vực phía Tây tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào cao điểm mùa mưa, khiến tình trạng sạt lở có nguy cơ lan rộng.

Xã hội

Chính quyền các xã Tây Gia Lai kịp thời ứng phó ngập sâu do mưa lũ

Mưa lớn kéo dài từ tối 5/9 đến sáng 6/9 khiến nhiều khu dân cư, diện tích hoa màu tại các xã Ia Hiao, Ia Pa, Pờ Tó bị ngập sâu, có nơi bị ngập đến 1.5m

Hiện mực nước các sông suối trên địa bàn vẫn tiếp tục dâng cao, dòng chảy mạnh. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cử lực lượng túc trực 2 đầu ngầm tràn, ngăn không cho người dân tự ý vượt qua.

5.jpg
Lực lượng chức năng túc trực tại ngầm tràn thôn Mơ Nang 2 tránh trường hợp người dân liều lĩnh vượt lũ. Ảnh: Người dân cung cấp.
