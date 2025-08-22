Báo Mỹ "ngả mũ" trước ngôi nhà với 7 khoảng sân tại Việt Nam

Với thiết kế 7 khoảng sân cùng mái dốc dài làm dịu ánh sáng, ngôi nhà lấy gió và tạo nên một trải nghiệm không gian liền mạch.
Jun Phạm gửi lời chúc mừng sinh nhật đến BB Trần đồng thời tiết lộ những hình ảnh hài hước giữa hai người.
Sử thi Mahabharata của Ấn Độ là một trong những tác phẩm văn học và tôn giáo vĩ đại nhất thế giới, chứa đựng triết lý sâu sắc cùng giá trị lịch sử lâu đời.
Tại địa điểm khảo cổ Uşaklı Höyük, Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ tìm thấy hài cốt của 7 đứa trẻ sơ sinh. Phát hiện này hé lộ phong tục chôn cất của người Hittite.
Là một khoáng vật xanh lam tuyệt đẹp khiến nhiều mê mẩn, Chalcanthite ẩn chứa nhiều đặc tính bất ngờ và thú vị.
Nữ diễn viên Diễm My có cuộc sống sang chảnh, hôn nhân hạnh phúc ở tuổi 35. Vợ chồng nữ diễn viên sống trong căn biệt thự mới sau khi về chung một nhà.
Từ chiếc xe cháy rụi ở Hà Nam (cũ) và vụ mất 200 cây vàng ở Bắc Giang (cũ), Công an 2 tỉnh đã khám phá ra vụ án giết người tàn độc mà thủ phạm là Thịnh "mắt ma".
Khi ngủ trưa ở nhà, bà Ann Hodges sống ở bang Alabama, Mỹ, bị thiên thạch rơi trúng. May mắn là bà đắp chăn nên giảm bớt phần nào lực va đập của thiên thạch.
Đàn cá chốt bông gồm hàng ngàn con leo qua vách đá cao ở thác nước trên sông Aquidauana, Brazil khiến nhiều người bất ngờ, tò mò lý do vì sao.
Toyota Motor Thái Lan chuẩn bị ra mắt mẫu xe điện Toyota BZ4X bản nâng cấp vào tháng 10/2025 với giá từ 1,5 triệu bath triệu Baht (khoảng 1,2 tỷ đồng).
Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an tham gia.
Đêm 21/8, hàng vạn người dân tập trung tại Mỹ Đình, đồng loạt vẫy cờ đỏ sao vàng, chào đón đoàn xe cơ giới diễu binh tiến vào Trường đua F1.
Tối 21/8, các khối diễu binh, diễu hành di chuyển theo lộ trình qua Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trọng điểm trong buổi tổng hợp luyện cho đại lễ 2/9.
Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) của Ấn Độ công bố mẫu xe tăng hạng nhẹ nội địa Zorawar, dự kiến sẽ trải qua các thử nghiệm rộng rãi.
Mừng 1 năm debut, Duchama khiến fan “đứng ngồi không yên” với bộ ảnh cosplay cô dâu táo bạo và loạt hoạt động giao lưu đặc biệt.
Màn hình OLED nhanh nhất thế giới của Asus sở hữu tần số quét 720Hz và sở hữu nhiều công nghệ đột phá.
Sau 22/8 có 3 con giáp thu hút tài lộc, giàu có, tiền tài nhiều vô biên. Đặc biệt con giáp số 1 thời tới cản không nổi, trúng lớn bất ngờ.
Sông Mississippi là một con sông huyền thoại của nước Mỹ, gắn liền với lịch sử, văn hóa và sự phát triển kinh tế của quốc gia này.
Đông đảo người dân đã đứng, ngồi chờ hai bên đường Kim Mã - Giang Văn Minh, thậm chí trèo lên cây để được xem diễu binh, diễu hàng tối 21/8.
Nữ ca sĩ Thanh Thảo rủ chồng, các đồng nghiệp như Dương Triệu Vũ, Quang Dũng, Lam Trường chơi pickleball.
Không lâu sau khi Tổng thống Nga Putin trở về nước sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga, tin xấu đầu tiên ông nghe được là thất bại của quân đội Nga ở tiền tuyến.