Bảo Khuyên Susan giao diện như mỹ nhân bước ra từ hoạt hình, fan cứ ngỡ AI

Cộng đồng trẻ

Bảo Khuyên Susan giao diện như mỹ nhân bước ra từ hoạt hình, fan cứ ngỡ AI

Chính nhờ sự hoàn hảo từ ngoại hinh đến góc chụp, ánh sáng, bộ ảnh mới của Bảo Khuyên Susan khiến nhiều người cứ ngỡ như sản phẩm của AI.

Trầm Phương
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, Bảo Khuyên Susan luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ trong mỗi lần xuất hiện (Ảnh: IGNV)
Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, Bảo Khuyên Susan luôn khiến người hâm mộ phải trầm trồ trong mỗi lần xuất hiện (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục "đốn tim" fan bằng bộ ảnh dạo chơi ngoài trời với visual ngọt ngào, tươi tắn, khiến nhiều người cứ ngỡ như đang chiêm ngưỡng một nhân vật bước ra từ thế giới anime hay truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng lại tiếp tục "đốn tim" fan bằng bộ ảnh dạo chơi ngoài trời với visual ngọt ngào, tươi tắn, khiến nhiều người cứ ngỡ như đang chiêm ngưỡng một nhân vật bước ra từ thế giới anime hay truyện tranh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Bảo Khuyên Susan chọn trang phục đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng với áo croptop hai dây màu xanh da trời mát mắt cùng quần shorts trắng năng động, khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Bảo Khuyên Susan chọn trang phục đơn giản nhưng vô cùng tôn dáng với áo croptop hai dây màu xanh da trời mát mắt cùng quần shorts trắng năng động, khoe trọn vòng eo thon gọn và đôi chân dài. (Ảnh: IGNV)
Màu xanh và trắng kết hợp hoàn hảo, tạo nên cảm giác tươi mới, phù hợp với không gian ngoài trời đầy nắng và cây xanh. (Ảnh: IGNV)
Màu xanh và trắng kết hợp hoàn hảo, tạo nên cảm giác tươi mới, phù hợp với không gian ngoài trời đầy nắng và cây xanh. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt chính là cách cô nàng tạo dáng tự nhiên, rạng rỡ cùng với ánh sáng hoàng hôn dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến bộ ảnh trở nên đặc biệt chính là cách cô nàng tạo dáng tự nhiên, rạng rỡ cùng với ánh sáng hoàng hôn dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Ánh nắng chiều len lỏi qua tán cây, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên mái tóc đen dài bồng bềnh và gương mặt khả ái của cô. (Ảnh: IGNV)
Ánh nắng chiều len lỏi qua tán cây, nhuộm một màu vàng cam ấm áp lên mái tóc đen dài bồng bềnh và gương mặt khả ái của cô. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt với đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi tắn của Bảo Khuyên Susan được tôn lên triệt để, tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo, lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Gương mặt với đường nét hài hòa, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn cùng nụ cười tươi tắn của Bảo Khuyên Susan được tôn lên triệt để, tạo nên một vẻ đẹp trong trẻo, lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi, ví von nhan sắc của Bảo Khuyên Susan như mỹ nhân bước ra từ hoạt hình. Từ ánh mắt, nụ cười đến cách cô nàng tương tác với gói snack trên tay đều toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã nhanh chóng để lại bình luận khen ngợi, ví von nhan sắc của Bảo Khuyên Susan như mỹ nhân bước ra từ hoạt hình. Từ ánh mắt, nụ cười đến cách cô nàng tương tác với gói snack trên tay đều toát lên vẻ đáng yêu, tinh nghịch. (Ảnh: IGNV)
Thực tế, Bảo Khuyên Susan vốn nổi tiếng với phong cách đa dạng, có thể biến hóa từ ngọt ngào, gợi cảm đến cá tính, cool ngầu. (Ảnh: IGNV)
Thực tế, Bảo Khuyên Susan vốn nổi tiếng với phong cách đa dạng, có thể biến hóa từ ngọt ngào, gợi cảm đến cá tính, cool ngầu. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng luôn biết cách làm mới mình và tạo ra những bộ ảnh chất lượng, đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng luôn biết cách làm mới mình và tạo ra những bộ ảnh chất lượng, đầu tư chỉn chu về mặt hình ảnh. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
