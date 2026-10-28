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Xã hội

Băng Cọp Đen bị bắt vì sản xuất phim 'Ơn nghĩa giang hồ'

Công an TP Đồng Nai khởi tố 20 bị can nhóm “giang hồ mạng” vì sản xuất, đăng tải nhiều phim ngắn không được cấp phép, thu hút hàng triệu lượt xem trên MXH.

Vũ Sơn

Ngày 28/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 20 bị can liên quan đến nhóm “giang hồ mạng” Cọp Đen để điều tra về hành vi “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, theo Điều 288 Bộ luật Hình sự.

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Hình ảnh được cắt ra từ video “Ơn nghĩa giang hồ” do nhóm Cọp Đen sản xuất

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng Đào Ngọc Giàu, Nguyễn Hoàng Việt, Trần Văn Ân và Diệp Quốc Tuấn đã bàn bạc, biên kịch, xây dựng kịch bản, đồng thời mời nhiều người tham gia diễn xuất, quay phim tại nhiều địa điểm thuộc TP Đồng Nai và một số nơi khác.

Nhóm này đã sản xuất loạt phim ngắn gồm “Ơn nghĩa giang hồ” (4 tập), “Thành phố Sói” (3 tập), “Ơn đền oán trả” (2 tập), “Khu tao sống” (2 tập) và “Hồng lửa” (1 tập). Các phim không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép nhưng vẫn được đăng tải trên YouTube, Facebook, TikTok nhằm thu hút lượt xem, lượt thích và kiếm lợi nhuận từ quảng cáo trên các nền tảng, đồng thời đánh bóng tên tuổi “giang hồ mạng”.

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Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng
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Số đạo cụ được các đối tượng sử dụng

Cơ quan điều tra xác định, để thu hút người xem, đặc biệt là giới trẻ và thanh thiếu niên, nhóm này tập trung xây dựng nội dung xoay quanh hình tượng “đại ca”, đề cao sức mạnh bạo lực, sự liều lĩnh và cách hành xử coi thường pháp luật.

Các nhân vật trong phim chủ yếu mang hình ảnh giang hồ, sử dụng ngôn ngữ thô tục, chửi thề, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Nhiều cảnh quay mô tả việc tranh giành địa bàn, bảo kê, đánh bạc, sử dụng đạo cụ như đao, kiếm, súng để đánh nhau, thanh trừng giữa các băng nhóm.

Theo cơ quan chức năng, những nội dung này cổ xúy lối sống bạo lực, lệch chuẩn, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người xem, nhất là thanh thiếu niên, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Sau khi hoàn tất, các phim được đăng tải kèm những từ khóa như “Phim xã hội đen”, “Phim về giang hồ hay nhất”, “Anh em xã hội” và chia sẻ qua nhiều tài khoản cá nhân để mở rộng phạm vi tiếp cận. Theo tài liệu xác minh ban đầu, một số tập phim thu hút hơn 4 triệu lượt xem.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ, làm rõ các hành vi liên quan để xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

#mạng xã hội #bắt giang hồ mạng

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