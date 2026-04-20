Băn khoăn trò chơi điện tử trên mạng được hỗ trợ thuế thu nhập

Theo dự thảo Nghị quyết về phát triển văn hoá Việt Nam, trò chơi điện tử trên mạng sẽ được hỗ trợ thuế thu nhập. Đây là một trong những nội dung được dư luận quan tâm và khiến đại biểu Quốc hội băn khoăn.

Đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc.

Theo đó, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (đoàn ĐBQH TP. HCM) băn khoăn về cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa khi dự thảo đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất.

Đại biểu Thanh Trúc nêu thực trạng hiện nay, ranh giới giữa công nghiệp văn hóa và các hệ lụy xã hội rất mong manh. Thực tế có những trò chơi điện tử mang yếu tố bạo lực, cờ bạc hoặc dẫn đến gây nghiện, gây nên những hệ lụy cho các gia đình cũng như toàn xã hội.

Do đó, đại biểu kiến nghị không ưu đãi thuế chung cho mọi loại hình trò chơi điện tử, chỉ xem xét hỗ trợ đối với những dự án đáp ứng các tiêu chí như mang tính giáo dục cao, quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa dân tộc... Đặc biệt cần phải bắt buộc có công cụ kỹ thuật kiểm soát thời gian để ngăn chặn tình trạng nghiện game ở con trẻ.

Đề cập đến việc dự thảo có quy định ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày này, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương và khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa.

Đại biểu Thanh Trúc đề xuất bổ sung thêm nội dung trong ngày này cần phát động, tổ chức các sự kiện mang tính đồng loạt ở khu dân cư, ở cơ sở. Bà nêu ví dụ như tổ chức ngày hội văn hóa ở khu dân cư hoặc tái hiện lại không gian ẩm thực truyền thống ở các gia đình. Việc này góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.