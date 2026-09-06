Ban hành cơ chế xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020 - 2024

Chính phủ quy định cơ chế xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020-2024 để thanh quyết toán chi giữa Ngân hàng Nhà nước với các cơ sở in, đúc tiền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 40/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020 - 2024 để thanh toán, quyết toán chi phí in, đúc tiền giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các cơ sở in, đúc tiền.

Theo Nghị quyết, cơ chế xác định giá sản phẩm in, đúc tiền được áp dụng đối với các khoản chi phí phát sinh từ kế hoạch in, đúc tiền trong giai đoạn 2020 - 2024.

Việc xác định giá được thực hiện trên cơ sở hồ sơ, chứng từ thực tế phát sinh và bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.

Cụ thể, các cơ sở in, đúc tiền có trách nhiệm tập hợp đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lý, hợp lệ thực tế phát sinh phục vụ hoạt động in, đúc tiền theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan.

Các hồ sơ, chứng từ này được gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thẩm định.

Trên cơ sở kết quả thẩm định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ý kiến của Bộ Tài chính về giá, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện ban hành giá sản phẩm để làm căn cứ thanh toán, quyết toán chi phí in, đúc tiền giai đoạn 2020 - 2024 cho các cơ sở in, đúc tiền.

Nghị quyết cũng quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thẩm định và xác định giá. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định, xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020 - 2024, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Nhà máy In tiền Quốc gia và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên dịch vụ Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ, toàn diện và chính xác của hồ sơ, chứng từ phát sinh liên quan đến hoạt động in, đúc tiền theo quy định.

Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành có liên quan, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện kiểm tra, giám sát việc thẩm định, xác định giá sản phẩm in, đúc tiền giai đoạn 2020 - 2024 theo quy định của pháp luật về giá và các quy định pháp luật có liên quan.

Việc ban hành cơ chế này nhằm làm cơ sở thực hiện thanh toán, quyết toán chi phí in, đúc tiền giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các cơ sở in, đúc tiền đối với các khoản phát sinh trong giai đoạn 2020 - 2024.

* Nghị quyết số 40/2026/NQ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/9/2026.