Chính trị

Bàn giao 138 xe mô tô cho các ban chỉ huy quân sự cấp xã ở Hà Tĩnh

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh vừa bàn giao 138 xe mô tô cho ban chỉ huy quân sự cấp xã, nhằm tăng cường cơ động, sẵn sàng ứng phó nhiệm vụ quốc phòng và khẩn cấp.

Hạo Nhiên

Ngày 01/9, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức bàn giao 138 xe mô tô 2 bánh cho ban CHQS cấp xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh. Đây là một phần trong kế hoạch trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho lực lượng quân sự cơ sở trên toàn quốc, nhằm nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng ứng phó nhiệm vụ quốc phòng và khẩn cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng từ tháng 7/2025, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đã triển khai kế hoạch mua sắm, trang bị hơn 6.000 xe mô tô cho hơn 3.000 ban CHQS cấp xã, phường trên cả nước.

image.jpg
Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh bàn giao xe mô tô cho ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh được cấp, phát 138 xe mô tô 2 bánh nhãn hiệu Honda Wave Anpha (mỗi xã, phường 2 xe).

Sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với cơ quan chuyên môn tiến hành dán tem, nhãn, logo đặc thù của lực lượng dân quân tự vệ, đồng thời kiểm tra an toàn hệ thống trang bị, máy móc, hoàn tất đăng ký biển số quân sự, giấy chứng nhận đăng ký xe theo đúng quy định.

Tại buổi bàn giao xe, cơ quan chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã quán triệt, yêu cầu các đơn vị sau khi nhận phương tiện phải quản lý, khai thác hiệu quả, sử dụng đúng mục đích, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, góp phần phục vụ có hiệu quả, chất lượng nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

#Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh #bàn giao #xe mô tô #quân sự #cấp xã #cơ động

