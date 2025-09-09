Hà Nội

Kinh doanh

Bắc Ninh thu hơn 14,2 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh thu hơn 14,2 nghìn tỷ đồng nợ đọng thuế từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

Khánh Hoài

Theo cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh, đạt được kết quả trên là do thời gian qua, ngành Thuế tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ thuế theo quy định như: Rà soát, phân loại nợ để giao cho các phòng, đội thuế tổ chức thu, kịp thời thông báo tiền nợ thuế tới hơn 134 nghìn lượt doanh nghiệp, gần 1,4 nghìn quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản tiền gửi ở các tổ chức tín dụng và ngân hàng thương mại.

cats-1632.jpg
Ảnh minh họa.

Đồng thời thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hơn 580 doanh nghiệp và công khai danh sách hơn 1,6 nghìn đơn vị nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Định kỳ hằng tháng, ngành Thuế tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thu, có biện pháp tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu lực trong quản lý nợ thuế.

Từ nay đến cuối năm 2025, cơ quan Thuế tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục kiểm tra, tổ chức thu thuế và các khoản nợ phát sinh bảo đảm đúng quy định.

>> Mời độc giả xem video: 300 triệu tiền nợ thuế bỗng “rơi vào đầu” vì bị mất thông tin cá nhân. (Nguồn: VTV).

