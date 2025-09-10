Bắc Ninh rót 450 tỷ xây dựng khẩn cấp trạm bơm Cẩm Bào

Trạm bơm Cẩm Bào đang xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi tại bể hút, phá vỡ kết cấu nền bể hút, kéo theo nhiều đất, cát gây rỗng nền và thân đê tả Cầu.

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Ninh có quyết định số 843/QĐ-UBND, ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp trạm bơm Cẩm Bào, tại K20+300 đê tả Cầu, xã Xuân Cẩm.

Công trình có quy mô xây dựng gồm: Xử lý sủi đùn thân, nền đê, xây mới cống qua đê, bể hút, nhà trạm bơm, hệ thống kênh dẫn nước tưới, tiêu trong lưu vực; mở rộng mặt cắt đê, gia cố kè bãi sông khu vực xây dựng trạm bơm và các hạng mục công trình phụ trợ liên quan để phục vụ quản lý, vận hành công trình.

Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động để khắc phục sự cố tại trạm bơm Cẩm Bào trước đó. (Ảnh: Báo Bắc Ninh)

Kinh phí dự kiến 450 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Thời gian hoàn thành xong trước 30/6/2027. Đơn vị được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình là Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Nam Sông Thương.

Hồi cuối tháng 6/2025, trạm bơm Cẩm Bào xuất hiện sự cố mạch đùn, mạch sủi tại bể hút, phá vỡ kết cấu nền bể hút, kéo theo nhiều đất, cát gây rỗng nền và thân đê tả Cầu. Đây là sự cố nguy hiểm, có thể gây sập công trình trạm bơm, sập thân đê, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn về người và tài sản của Nhà nước, nhân dân trong khu vực, nguy cơ gây úng ngập khu công nghiệp trên địa bàn xã Xuân Cẩm và các khu vực lân cận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo chủ đầu tư tổ chức thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định pháp luật.