Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Ngày 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX; xác nhận tư cách 85 đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, với tỷ lệ 100% phiếu bầu tán thành, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ông Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu giư chức Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm Nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua một số nghị quyết về thành lập các Ban, số lượng và danh sách Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kỳ họp cũng tiến hành bầu và thông qua Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với 15 ông, bà gồm: Ông Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ông Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ông Vũ Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Vũ Huy Phương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Dương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương. Ông Lưu Đình Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Tạ Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Đào Duy Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế.

