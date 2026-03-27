Chính trị

Bắc Ninh bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh

Ngày 27/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Ninh khoá XX, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân.

Khánh Hoài

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Bắc Ninh nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX; xác nhận tư cách 85 đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

cats-3834.jpg
Toàn cảnh kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại kỳ họp, với tỷ lệ 100% phiếu bầu tán thành, ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

cats-531.jpg
Ông Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm: Bà Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bà Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nghiêm Xuân Hưởng - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031; ông Nguyễn Anh Tuấn - Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại kỳ họp, ông Nguyễn Tiến Tài, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu giữ chức Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh. Ông Trần Đăng Sâm, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu giư chức Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh. Ông Thân Trung Kiên, Tỉnh ủy viên, đại biểu HĐND khóa XX, nhiệm kỳ 2026 – 2031, được bầu giữ chức Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

1.jpg
Ông Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu nhận nhiệm vụ tại kỳ họp.

Tại kỳ họp, ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Chủ tịch UBND Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

cats-926.jpg
Các lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ mới.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm: Ông Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Lê Xuân Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Ngô Tân Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Phan Thế Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ họp cũng đã tiến hành thông qua Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Hội thẩm Nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm nhân dân Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031; Hội thẩm Toà án nhân dân khu vực nhiệm kỳ 2026-2031. Thông qua một số nghị quyết về thành lập các Ban, số lượng và danh sách Phó Trưởng Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và thành lập các Tổ đại biểu.

Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XX nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Kỳ họp cũng tiến hành bầu và thông qua Ủy viên Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đối với 15 ông, bà gồm: Ông Bùi Duy Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Ông Phạm Văn Tạo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ông Vũ Mạnh Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ. Ông Vũ Huy Phương, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Ông Dương Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính. Ông Nguyễn Văn Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Ông Nguyễn Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương. Ông Lưu Đình Thực, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp. Ông Tạ Việt Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Đinh Đức Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh. Bà Bùi Thị Thu Thủy, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ông Đào Duy Trọng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo. Bà Tô Thị Mai Hoa, Giám đốc Sở Y tế.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Bắc Ninh ngày mới. Nguồn: BTV.

Chính trị

Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh chính trị mới là kim chỉ nam

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, trong khi các thế lực thù địch tận dụng công nghệ để xuyên tạc, chống phá cách mạng, không chỉ đòi hỏi giỏi nghề, các nhà báo còn phải có nền tảng lý luận vững chắc để nhận diện bản chất sự việc.

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

img-7274-1.jpg
Toàn cảnh buổi hội nghị.
Chính trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình tiếp lãnh đạo LHQ và các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ

Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình làm việc với lãnh đạo LHQ và các tập đoàn hàng đầu Hoa Kỳ nhằm thúc đẩy hợp tác Nam-Nam, thu hút đầu tư và phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Ngày 25/3 (giờ New York), tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo các định chế tài chính và quỹ đầu tư hàng đầu về công nghệ tài chính mới gồm Công ty KraneShares, Quỹ phát triển Stellar, Quỹ đầu tư Polymorphic Capital, Công ty TPG Inc., Công ty Kraken.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, các cuộc gặp thuộc chuỗi hoạt động tại Bờ Đông của Hoa Kỳ nhằm xúc tiến đầu tư, thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Chính trị

Điểm đặc biệt của Hội nghị Trung ương lần thứ 2 khoá XIV

Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV được Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh là bước “đặt nền móng vận hành cho cả nhiệm kỳ” khi cụ thể hóa tinh thần Đại hội XIV của Đảng thành cơ chế, quy định và nguyên tắc thực thi.

PGS.TS Trần Thị Diệu Oanh, Trưởng khoa Luật, Học viện Hành chính và Quản trị công cho rằng, những quyết nghị mang tính nền tảng này sẽ định hình cách thức lãnh đạo, điều hành và bảo đảm toàn hệ thống vận hành đồng bộ, hiệu quả.

Thiết kế nền tảng thể chế

Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 – biểu tượng mới của quan hệ Việt – Nga

"Việc ký kết thỏa thuận xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 là sự kiện lịch sử. Đây sẽ là công trình biểu tượng mới cho quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga trong tương lai như những tượng đài hữu nghị Nhà máy thủy điện Hòa Bình, Cầu Thăng Long... trước đây", theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng.