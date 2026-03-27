Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh chính trị mới là kim chỉ nam

Theo Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, trong khi các thế lực thù địch tận dụng công nghệ để xuyên tạc, chống phá cách mạng, không chỉ đòi hỏi giỏi nghề, các nhà báo còn phải có nền tảng lý luận vững chắc để nhận diện bản chất sự việc.

Ngày 27/3, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị nâng cao chất lượng lý luận chính trị, kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng số gắn với bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026.

Toàn cảnh buổi hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Cùng dự có ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Minh điều phối các nội dung chính của Hội nghị.

Những thách thức chưa từng có của kỷ nguyên số

Phát biểu mở đầu Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho hay, hội nghị được tổ chức trong bối cảnh báo chí cách mạng đang đứng trước những thách thức chưa từng có của kỷ nguyên số và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới toàn diện cả về tư duy lý luận, trình độ chuyên môn và năng lực công nghệ cho đội ngũ người làm báo.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu tại Hội nghị.

Năm 2026 đánh dấu sự chuyển dịch từ “kỷ nguyên thông tin” sang “kỷ nguyên của sự thật bị thao túng”. Các thế lực thù địch đang ngày càng tận dụng thuật toán AI, công nghệ deepfake và dữ liệu lớn (Big Data) để lan truyền thông tin xuyên tạc, làm mờ ranh giới giữa thực và giả, đặt ra thách thức lớn đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước thực tế đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đòi hỏi chuyển hướng từ phòng ngự sang chủ động tấn công bằng sự thật, lẽ phải và công nghệ hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Minh Chung khẳng định, Hội nghị không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là nội dung quan trọng trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt trên lĩnh vực công tác tư tưởng, báo chí.

Ông Nguyễn Minh Chung phát biểu chỉ đạo.

Theo ông Nguyễn Minh Chung, Nghị quyết đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác báo chí, truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn và hiệu quả; làm chủ không gian mạng, nâng cao năng lực truyền thông số, xây dựng dòng thông tin chủ lưu tích cực trong xã hội. Đặc biệt, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao – nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tư tưởng, báo chí được xác định là yếu tố then chốt.

Trình bày tham luận, Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân cho biết, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ trung tâm, xuyên suốt, gắn chặt với chức năng của cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng.

Đại tá Lê Ngọc Long - Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội Nhân dân tại hội nghị.

Về cách làm, Đại tá Lê Ngọc Long trao đổi về việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trên Báo Quân đội nhân dân như: Xây dựng hệ thống chuyên mục chuyên sâu, ổn định, có thương hiệu trên cả báo in và điện tử; kết hợp nhiều thể loại: Chính luận, bình luận, tiểu phẩm, video, podcast… tạo sức hấp dẫn và tính lan tỏa. Bám sát thực tiễn, phản ứng nhanh, trúng và đúng trước các vấn đề nóng, phức tạp; chủ động “đi trước một bước” trong định hướng dư luận.

Đồng thời, tổ chức lực lượng “bút chiến” tinh nhuệ, kết hợp chặt chẽ giữa phóng viên nòng cốt với đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, tạo nên chiều sâu lý luận và sức thuyết phục cao. Đổi mới mạnh mẽ phương thức truyền thông, tận dụng tối đa ưu thế báo chí đa phương tiện và các nền tảng số để mở rộng không gian tác động.

Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh chính trị mới là kim chỉ nam

Kết luận Hội nghị, nhà báo Lê Quốc Minh đề nghị các cơ quan báo chí cần số hóa các công cụ quản trị hiện đại để tăng tính dự báo và phản ứng nhanh trước những luồng thông tin xấu độc; sáng tạo nội dung, biến những lý luận khô khan trở thành những sản phẩm báo chí hiện đại, dễ tiếp cận chạm được đến cảm xúc của độc giả trẻ trên không gian mạng.

"Mỗi tác phẩm báo chí sẽ góp phần làm xanh hóa môi trường mạng, xây dựng đồng thuận xã hội. Những kiến thức thu nhận từ Hội nghị lần này chỉ thực sự có giá trị khi được các cơ quan báo chí chuyển hóa thành những bài viết sắc sảo, những chiến dịch truyền thông hiệu quả tại mỗi đơn vị. Với sự tâm huyết và trí tuệ của những người làm báo, chúng ta sẽ xây dựng được một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, sáng tạo, hiện đại, xứng đáng là đội quân tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng" - nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.

“Công nghệ chỉ là công cụ, còn bản lĩnh chính trị mới là kim chỉ nam. Trong bối cảnh các thế lực thù địch tận dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn để xuyên tạc, chống phá cách mạng, không chỉ đòi hỏi giỏi nghề, chúng ta còn phải sở hữu nền tảng lý luận vững chắc để nhận diện bản chất sự việc, ngay cả khi nó được che giấu dưới những lớp vỏ bọc tinh vi của thuật toán. Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là mặt trận. Năm 2026, các nền tảng truyền thông đa phương tiện bùng nổ, đòi hỏi kỹ năng số từ việc ứng dụng AI trong kiểm chứng thông tin đến sản xuất nội dung tương tác. Yêu cầu các cơ quan báo chí số hóa quy trình, áp dụng công cụ quản trị hiện đại, tăng tính dự báo và phản ứng nhanh trước các luồng thông tin xấu độc", nhà báo Lê Quốc Minh nhấn mạnh.