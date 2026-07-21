Bắc Ninh khởi tố Chủ tịch công ty sản xuất phân bón Hà Bắc

Khám xét vụ án, lực lượng chức năng thu giữ 65 tấn phân bón giả với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan.

Ngày 21/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đã khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón xảy ra tại Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc (có địa chỉ tại số 2, đường Phạm Liêu, phường Bắc Giang).

Cơ quan điều tra tiến hành khám xét nơi làm việc của bị can.

Quá trình điều tra Công an xác định, doanh nghiệp này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sản xuất, đóng gói phân bón. Để hợp thức hóa hồ sơ, tạo niềm tin với khách hàng và đối phó với cơ quan chức năng, Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần B.O (địa chỉ xã Gia Lâm, TP Hà Nội) để thuê đóng gói sản phẩm phân bón URÊ 46HBF.

Cơ quan điều tra xác định việc ký kết hợp đồng chỉ mang tính hình thức. Trên thực tế, toàn bộ quá trình sản xuất, đóng gói phân bón được thực hiện trực tiếp tại cơ sở của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc ở phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh, chứ không diễn ra tại Công ty Cổ phần B.O như thông tin in trên bao bì sản phẩm.

Theo cơ quan Công an, hành vi trên đã làm giả thông tin về nguồn gốc sản xuất, nơi đóng gói hàng hóa, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng, đồng thời ảnh hưởng đến tính minh bạch của thị trường vật tư nông nghiệp.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với L.Q.N. (SN 1978, trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón".

Khám xét vụ án, lực lượng chức năng thu giữ 65 tấn phân bón giả với tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng, cùng nhiều máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.

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