iPhone 18 Fold gập sắp ra mắt, giá gần 50 triệu đồng

Số hóa

iPhone 18 Fold gập sắp ra mắt, giá gần 50 triệu đồng

Apple chuẩn bị trình làng iPhone 18 Fold với màn hình gập, chip 2nm và camera ẩn, định vị sản phẩm xa xỉ với giá khởi điểm gần 50 triệu đồng.

Apple được dự đoán sẽ gia nhập thị trường điện thoại gập vào năm 2026 với iPhone 18 Fold.
Nguồn tin từ JPMorgan Chase cho biết máy sẽ trang bị màn hình 7,76 inch cùng camera ẩn dưới màn hình.
Màn hình phụ 5,49 inch tối ưu cho thao tác một tay, mang đến trải nghiệm tiện lợi. (Ảnh: 9to5Mac)
Chip A20 sản xuất trên tiến trình 2nm hứa hẹn hiệu năng mạnh và tiết kiệm pin vượt trội.
Máy có độ mỏng ấn tượng, khoảng 4,5mm khi mở và 9mm khi gập lại.
Giá khởi điểm 1.999 USD (gần 50 triệu đồng) định vị sản phẩm ở phân khúc xa xỉ.
Apple nhắm tới nhóm khách hàng trung thành sẵn sàng chi trả cho sự khác biệt.
Nếu khắc phục nhược điểm nếp gấp và độ bền, iPhone 18 Fold có thể viết lại cuộc chơi.
Thiên Trang (TH)
#iPhone 18 Fold #Apple #điện thoại gập #chip 2nm #giá cao #smartphone cao cấp

