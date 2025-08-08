Hà Nội

iPhone 17 Air mỏng như tờ giấy tạo bước ngoặt thiết kế mới

Số hóa

iPhone 17 Air mỏng như tờ giấy tạo bước ngoặt thiết kế mới

iPhone 17 Air được cho là mẫu iPhone mỏng nhất từ trước đến nay, chỉ 5,5mm, đánh dấu sự tái định hình của Apple về mặt thẩm mỹ.

Apple được cho là đang chuẩn bị cho màn lột xác lớn nhất từ trước đến nay trong dòng smartphone của mình.(Ảnh: TT Technology)
iPhone 17 Air có độ mỏng chỉ 5,5mm, vượt qua cả Galaxy S25 Edge, mở ra cuộc đua thiết kế mới.(Ảnh: MajinBu)
Chất liệu titan siêu nhẹ kết hợp hợp kim nhôm giúp máy vẫn cứng cáp dù thân máy cực mỏng. (Ảnh: MajinBu)
Thiết kế mặt lưng phẳng không còn viền cong, mang lại cảm giác hiện đại và liền khối hơn bao giờ hết.(Ảnh: MacRumors)
Camera sau duy nhất được đặt dọc chính giữa, nằm trong một dải đen nổi bật, tạo phong cách nhận diện mới. (Ảnh: MajinBu)
Dải camera này vừa lạ mắt vừa tối giản, thể hiện triết lý thiết kế “less is more” mà Apple đang hướng đến.
iPhone 17 Air dự kiến dùng chip A19, RAM 12GB, màn hình OLED 6,6 inch và hỗ trợ tần số quét 120Hz.
Với thiết kế siêu mỏng và cấu hình mạnh, iPhone 17 Air sẽ là cú hích mới trong nỗ lực chạm tới cấp độ công nghệ mới.
