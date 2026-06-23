Apax Leaders và 'hố đen' tài chính: Khi sự im lặng che giấu một hệ lụy đổ vỡ toàn diện

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 317/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Anh ngữ Apax với mức phạt tiền 100 triệu đồng. Nguyên nhân xuất phát từ việc doanh nghiệp này liên tục không công bố thông tin định kỳ theo quy định cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Bản danh sách các tài liệu bị doanh nghiệp "ném vào quên lãng" kéo dài dằng dặc suốt ba năm tài chính từ 2023 đến 2025. Trong đó, bao gồm các tài liệu cốt lõi như báo cáo tài chính năm, báo cáo bán niên, báo cáo tình hình thực hiện cam kết cùng các báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng vốn và thanh toán gốc, lãi trái phiếu. Thậm chí, một quyết định xử phạt hành chính từ tháng 4/2024 cũng bị đơn vị này che giấu.

Theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TPHCM), việc một tổ chức phát hành trái phiếu cắt đứt dòng thông tin định kỳ với thị trường là dấu hiệu rõ ràng nhất của một cuộc khủng hoảng toàn diện. Báo cáo tài chính và báo cáo sử dụng vốn là công cụ duy nhất để nhà đầu tư giám sát sức khỏe của doanh nghiệp. Hành vi né tránh này phản ánh sự mất kiểm soát trong quản trị nội bộ và dòng tiền của hệ thống Apax đã cạn kiệt, khiến họ không thể thiết lập nổi một báo cáo tài chính đủ điều kiện để đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận. Các chỉ số về khả năng thanh toán như hệ số thanh toán hiện thời hay thanh toán nhanh nhiều khả năng đã rơi xuống mức báo động do doanh nghiệp mất đi nguồn thu cốt lõi từ chuỗi trung tâm tiếng Anh, trong khi gánh nặng chi phí tài chính vẫn không ngừng phình to.

Mối liên hệ giữa sự minh bạch tài chính và rủi ro pháp lý càng trở nên rõ ràng hơn khi nhìn vào tiến trình điều tra của cơ quan chức năng. Cụ thể, ngày 8/6/2026 vừa qua, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu thuộc Bộ Công an (Cục Cảnh sát kinh tế) cho biết đang đẩy mạnh điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Anh ngữ Apax và các đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6.

Quá trình xác minh cho thấy các công ty thuộc Tập đoàn Egroup do ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã ồ ạt phát hành đến 8 gói trái phiếu trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2022. Trong số này, có hai gói trái phiếu mang mã AECCH2123001 và AECCH2124002 do chính CTCP Anh ngữ Apax phát hành vào các ngày 23/02/2021 và 24/08/2021.

Bên cạnh đó là các gói trái phiếu của loạt doanh nghiệp cùng hệ sinh thái như CTCP Đầu tư Apax Holdings, CTCP Phát triển giáo dục Igarten, CTCP Ozen Health and Beauty và CTCP Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục.

Hiện tại, để phục vụ yêu cầu điều tra cũng như đảm bảo tối đa quyền lợi của các nạn nhân, Cục Cảnh sát kinh tế đã đưa ra đề nghị các bị hại là những trái chủ hiện tại của 8 gói trái phiếu nêu trên, trừ các trường hợp đã trực tiếp làm việc với cơ quan điều tra, cần chủ động đối chiếu với danh sách trái chủ cùng dư nợ hiện tại được đăng tải công khai. Các trái chủ cần tiến hành xác nhận lại toàn bộ thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, các khoản dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thêm thông tin nếu chưa có tên trong danh sách bị hại. Cơ quan điều tra yêu cầu người dân có liên quan đến trực tiếp hoặc truy cập vào Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để thực hiện các thủ tục xác nhận này, nhằm phục vụ công tác thu hồi tài sản và xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.