Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh - Địa ốc

Nhập siêu tăng 2,8 tỷ USD chỉ sau nửa tháng

Việt Nam nhập siêu gần 16,8 tỷ USD tính đến giữa tháng 6, phản ánh nhu cầu nhập khẩu cao hơn xuất khẩu trong năm nay.

Theo Cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 6, của Việt Nam đạt 24,2 tỷ USD, trong khi nhập khẩu đạt 26,9 tỷ USD, khiến cán cân thương mại nhập siêu khoảng 2,8 tỷ USD trong kỳ.

Đến hết tháng 5, Việt Nam nhập siêu khoảng 13,8 tỷ USD. Trong khi cùng kỳ năm ngoái, cán cân thương mại vẫn xuất siêu khoảng 2,6 tỷ USD, cho thấy cán cân thương mại đã đảo chiều rõ nét chỉ sau một năm.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/6, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt gần 496,7 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu đạt 239,9 tỷ USD, nhập khẩu đạt 256,7 tỷ USD, đưa mức nhập siêu lên gần 16,8 tỷ USD.

Việc nhập siêu tiếp tục nới rộng xuất phát từ việc nhập khẩu tăng nhanh hơn xuất khẩu. So với cuối tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng thêm khoảng 24,3 tỷ USD, trong khi nhập khẩu tăng khoảng 27,3 tỷ USD.

Nhập siêu tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu tháng 6.
Nhập siêu tiếp tục tăng mạnh trong nửa đầu tháng 6.

Cơ cấu hàng hóa nhập khẩu cho thấy nhu cầu của doanh nghiệp vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động sản xuất. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 99,2 tỷ USD, tiếp đến là máy móc, thiết bị và phụ tùng đạt hơn 31,1 tỷ USD. Doanh nghiệp cũng tăng nhập khẩu nhiều nguyên liệu đầu vào như vải các loại, kim loại thường, chất dẻo nguyên liệu, xăng dầu và sắt thép phục vụ hoạt động chế biến, chế tạo.

Ở chiều ngược lại, xuất khẩu vẫn được dẫn dắt bởi nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 63,5 tỷ USD, dẫn đầu các mặt hàng xuất khẩu; tiếp theo là máy móc, thiết bị với gần 29,9 tỷ USD và điện thoại, linh kiện đạt 29 tỷ USD. Chỉ 3 nhóm hàng này đã mang về hơn 122 tỷ USD, chiếm trên một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Bên cạnh đó, nhiều ngành hàng truyền thống vẫn duy trì quy mô xuất khẩu lớn như dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương,nhập khẩu tăng mạnh trong những tháng đầu năm chủ yếu tập trung ở nhóm tư liệu sản xuất, gồm máy móc, thiết bị, linh kiện điện tử, nguyên vật liệu cho dệt may, da giày và các ngành chế biến, chế tạo. Đây là nhóm hàng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu và phản ánh nhu cầu đầu vào của doanh nghiệp khi hoạt động sản xuất, xuất khẩu tiếp tục được duy trì.

Bộ Công Thương sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thương mại quốc tế, biến động giá hàng hóa và tình hình xuất nhập khẩu để có giải pháp điều hành phù hợp, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu và kiểm soát cán cân thương mại trong năm nay.

Theo Dương Hưng/ Tiền Phong
Link bài gốc Copy link
https://tienphong.vn/nhap-sieu-tang-28-ty-usd-chi-sau-nua-thang-post1853216.tpo
#nhập siêu #thương mại Việt Nam #xuất nhập khẩu #cán cân thương mại #doanh nghiệp #xuất khẩu

Bài liên quan

Kinh doanh - Địa ốc

[e-Magazine] Khi nào doanh nghiệp Việt đủ sức dẫn dắt cuộc chơi toàn cầu?

Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

doanh-nghiep-vn-1.jpg

Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành lực lượng doanh nghiệp tư nhân đông đảo với gần 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, trở thành một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế. Nhiều thương hiệu Việt đã vươn ra thị trường quốc tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Khẩn trương hoàn trả mặt đường, trồng cây trên đường Võ Chí Công

Sau nhiều tháng thi công dự án chống ngập khẩn cấp, đường Võ Chí Công (Hà Nội) đang được hoàn trả mặt đường, trồng lại cây xanh... 

Tuyến cống hộp trên đường Võ Chí Công là hạng mục quan trọng thuộc dự án cải tạo kênh Thụy Phương, nằm trong nhóm 7 dự án chống ngập khẩn cấp của TP Hà Nội.

Xem chi tiết

Kinh doanh - Địa ốc

[GALLERY] Rầm rộ thi công tuyến đường huyết mạch nối sân bay Long Thành

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, nhà thầu đã tăng cường nhân lực, bố trí tăng ca, tăng kíp, tranh thủ đẩy tiến độ những ngày nắng ráo.

Dự án đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có chiều dài 2,65 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.
Dự án đường tỉnh 25C đoạn từ Quốc lộ 51 đến Hương lộ 19 có chiều dài 2,65 km, được quy hoạch với mặt cắt ngang hoàn chỉnh rộng 100 m, tốc độ thiết kế 80 km/h.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới

Đại công trường giao thoa metro số 5 và Vành đai 1 giữa trung tâm Hà Nội

Đại công trường giao thoa metro số 5 và Vành đai 1 giữa trung tâm Hà Nội

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Hà Nội khi hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm nhà ga S3 tuyến metro số 5 và cầu vượt Vành đai 1 được triển khai đồng thời. Những hạng mục thi công quy mô lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Tây trung tâm Thủ đô.