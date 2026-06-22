Nước Aqua One gánh khoản nợ phình to, kiểm toán đưa ý kiến ngoại trừ
Năm 2025, dù đã có lãi tăng, CTCP Nước Aqua One đang đối mặt với áp lực tài chính đè nặng khi tổng nợ phải trả vượt mốc 6.600 tỷ đồng và lỗ lũy kế kéo dài.
Minh An
Lợi nhuận tăng trưởng nhưng áp lực lỗ lũy kế bủa vây
Theo báo cáo thông tin định kỳ về tình hình tài chính vừa được Công ty Cổ phần Nước Aqua One công bố, bức tranh kinh doanh của doanh nghiệp chuyên đầu tư vào các dự án nước sạch này đang thể hiện hai gam màu đối lập rõ rệt.
Ở khía cạnh tích cực, Aqua One ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính 2025 đạt hơn 163,8 tỷ đồng, tăng trưởng tới 78,2% so với mức 91,9 tỷ đồng của kỳ trước. Nhờ kết quả này, các hệ số sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và vốn chủ sở hữu (ROE) cũng được cải thiện đáng kể, lần lượt nâng lên mức 1,97% và 9,72%. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tính đến cuối năm 2025 cũng nhờ đó được củng cố lên mức 1.686 tỷ đồng.
Tuy nhiên, khoản lợi nhuận hơn trăm tỷ đồng này vẫn chưa đủ để giúp Aqua One thoát khỏi vũng lầy tài chính do quá khứ để lại. Tính đến ngày 31/12/2025, Aqua One vẫn phải gánh khoản lỗ lũy kế nặng nề lên tới gần 950 tỷ đồng. Việc lỗ lũy kế kéo dài liên tục bào mòn nguồn lực tài chính, khiến quy mô vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp thấp hơn nhiều so với mức vốn góp đầu tư ban đầu của các cổ đông là 2.000 tỷ đồng.
Đòn bẩy nợ phình to và dấu hỏi từ đơn vị kiểm toán
Mối lưu tâm lớn nhất trong cấu trúc tài chính của Aqua One hiện nay nằm ở danh mục nợ phải trả liên tục phình to. Đến cuối kỳ báo cáo, tổng số nợ phải trả của doanh nghiệp đã nhảy vọt lên mức 6.646 tỷ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng chỉ sau một năm. Đáng chú ý, nợ vay ngân hàng chiếm phần lớn với hơn 4.476 tỷ đồng, bên cạnh khoản nợ vay từ phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước cũng tăng từ 875 tỷ đồng lên hơn 1.193 tỷ đồng. Với hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên tới 3,94 lần, có thể thấy hoạt động của Aqua One đang phụ thuộc cực kỳ lớn vào nguồn vốn vay bên ngoài. Mặc dù hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh vẫn duy trì ở mức an toàn trên lý thuyết, áp lực chi phí lãi vay và nghĩa vụ trả nợ gốc chắc chắn sẽ là thử thách dòng tiền rất lớn cho ban điều hành.
Sức khỏe tài chính của đại gia ngành nước này càng trở nên gồ ghề hơn khi nhìn vào báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC. Đơn vị kiểm toán độc lập đã quyết định đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Aqua One. Dù khẳng định các số liệu cơ bản đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, việc Moore AISC nhấn mạnh các ảnh hưởng có thể có trong đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ" cho thấy đang có những điểm nghẽn về dòng tiền, tài sản hoặc nghĩa vụ nợ tiềm ẩn chưa được làm rõ.
Trong bối cảnh áp lực nợ vay bủa vây, những nút thắt trong ý kiến của kiểm toán rõ ràng là tín hiệu mà các nhà đầu tư trái phiếu cũng như các tổ chức tín dụng cần đặc biệt lưu tâm đối với bước đi tiếp theo của doanh nghiệp này.
BVSC và PSI bị xử phạt: Lỗ hổng quản trị nhìn từ áp lực margin
UBCKNN quyết định xử phạt vi phạm hành chính PSI và BVSC do để xảy ra tình trạng khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản.
Thị trường chứng khoán vừa ghi nhận động thái siết chặt kỷ cương quản lý từ phía cơ quan chức năng khi hai tên tuổi quen thuộc trong ngành là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) và Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cùng nhận quyết định xử phạt. Đáng chú ý, sai phạm của cả hai doanh nghiệp này đều liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ quản trị rủi ro trong hoạt động cấp margin (giao dịch ký quỹ) cho nhà đầu tư, một trong những mảng kinh doanh mang lại nguồn thu lớn nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro hệ thống.
Cụ thể, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 321/QĐ-XPHC đối với Chứng khoán Dầu khí, có trụ sở tại tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Doanh nghiệp này bị áp dụng hình thức phạt tiền 125 triệu đồng theo quy định tại Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Nguyên nhân được xác định do PSI đã cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua thực tế hiện có trên tài khoản giao dịch vào thời điểm trung tuần tháng 7 năm trước.
Lật lại bức tranh tài chính của DIG sau án phạt dùng vốn sai mục đích
Quyết định xử phạt từ UBCKNN không chỉ phơi bày sai phạm trong việc sử dụng dòng tiền từ kênh trái phiếu của DIG.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, HoSE: DIG) do có hành vi sử dụng vốn sai mục đích từ đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ, đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm trọng là buộc thu hồi toàn bộ số chứng khoán này.
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