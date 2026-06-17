Đại công trường giao thoa metro số 5 và Vành đai 1 giữa trung tâm Hà Nội

Độc lạ căn nhà ‘lọt thỏm’ giữa Vành đai 2,5 và khu Cao Xà Lá
Giữa đại công trường Đường Vành đai 2.5, căn nhà 4 tầng ở phường Khương Đình (Hà Nội) gây chú ý vì nằm trơ trọi giữa khu giải tỏa.
Những ngày gần đây, hình ảnh một căn nhà nằm “lọt thỏm” giữa khu vực giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Đường Vành đai 2.5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng thu hút sự chú ý của nhiều người dân.
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