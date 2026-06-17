Đại công trường giao thoa metro số 5 và Vành đai 1 giữa trung tâm Hà Nội

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Hà Nội khi hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm nhà ga S3 tuyến metro số 5 và cầu vượt Vành đai 1 được triển khai đồng thời. Những hạng mục thi công quy mô lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Tây trung tâm Thủ đô.