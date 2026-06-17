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Kinh doanh - Địa ốc

Đại công trường giao thoa metro số 5 và Vành đai 1 giữa trung tâm Hà Nội

Nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành đang trở thành một trong những đại công trường lớn nhất Hà Nội khi hai dự án hạ tầng trọng điểm gồm nhà ga S3 tuyến metro số 5 và cầu vượt Vành đai 1 được triển khai đồng thời. Những hạng mục thi công quy mô lớn đang từng ngày làm thay đổi diện mạo khu vực cửa ngõ phía Tây trung tâm Thủ đô.

Theo Trọng Tài/Báo Tiền Phong
Cận cảnh đại công trường nút giao metro số 5 - Vành đai 1 ở Hà Nội.
Nhìn từ trên cao, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành hiện lên như một đại công trường khi dự án metro số 5 và cầu vượt Vành đai 1 cùng lúc triển khai tại khu vực này.

Nhìn từ trên cao, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành hiện lên như một đại công trường khi dự án metro số 5 và cầu vượt Vành đai 1 cùng lúc triển khai tại khu vực này.

Khu vực rào chắn phục vụ thi công nhà ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã được thiết lập từ đầu tháng 6/2026.

Khu vực rào chắn phục vụ thi công nhà ga S3 thuộc tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc đã được thiết lập từ đầu tháng 6/2026.

Các thiết bị khoan cọc, máy móc chuyên dụng được huy động để thi công các hạng mục ngầm.

Các thiết bị khoan cọc, máy móc chuyên dụng được huy động để thi công các hạng mục ngầm.

Tuyến metro số 5 có chiều dài gần 40 km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị Hòa Lạc, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.

Tuyến metro số 5 có chiều dài gần 40 km, kết nối khu vực trung tâm Hà Nội với đô thị Hòa Lạc, tổng mức đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng.

Nhiều hạng mục cầu vượt Vành đai 1 phải điều chỉnh tiến độ do giao cắt với phạm vi thi công tuyến metro số 5.
Để phục vụ thi công, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành được tổ chức lại giao thông theo hình thức nút giao tự hành, tạm dừng hoạt động hệ thống đèn tín hiệu.

Để phục vụ thi công, nút giao Nguyễn Chí Thanh - La Thành được tổ chức lại giao thông theo hình thức nút giao tự hành, tạm dừng hoạt động hệ thống đèn tín hiệu.

Công trường nhà ga S3 đang được đẩy nhanh tiến độ với sự hỗ trợ của nhiều máy khoan, máy xúc và thiết bị thi công chuyên dụng.
Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục phải hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2/9 và hoàn thành 2 cầu vượt trước ngày 31/12/2026.

Theo kế hoạch, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục phải hoàn thành toàn bộ nền đường trước ngày 2/9 và hoàn thành 2 cầu vượt trước ngày 31/12/2026.

Khi hoàn thành, các công trình hạ tầng tại khu vực Nguyễn Chí Thanh - La Thành được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Thủ đô.

Khi hoàn thành, các công trình hạ tầng tại khu vực Nguyễn Chí Thanh - La Thành được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc và tạo diện mạo đô thị hiện đại cho Thủ đô.

Vị trí của dự án trên bản đồ. Ảnh: Google maps.

Vị trí của dự án trên bản đồ. Ảnh: Google maps.

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#Metro số 5 #Vành đai 1 #Hà Nội #dự án lớn #nút giao Nguyễn Chí Thanh #thi công

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