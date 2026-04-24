NASA công bố ảnh đá kỳ lạ giống 'vảy rồng' trên sao Hỏa

Xe tự hành Curiosity của NASA đã chụp được ảnh những tảng đá có hoa văn kỳ lạ giống "vảy rồng" trên sao Hỏa.

Kể từ khi đáp xuống miệng núi lửa Gale trên Sao Hỏa vào ngày 5/8/2012, xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã có nhiều khám phá thú vị. Mới đây nhất, xe tự hành Curiosity đã phát hiện những tảng đá có hoa văn trông giống vảy của loài bò sát, như thể một con rồng từng nằm trong bùn.

Theo NASA, xe tự hành Curiosity đã chụp ảnh những tảng đá có hoa văn kỳ lạ giống "vảy rồng" trên sao Hỏa vào ngày 13/4/2026 (Sol 4865).

Nhà khoa học dự án Abigail Fraeman làm việc tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA cho hay các hoa văn lạ trên các tảng đá đó thực chất là những đa giác dạng tổ ong, xuất hiện dày đặc trên diện tích rộng hàng mét trên mặt đất của Antofagasta.

Mặc dù những cấu trúc đa giác từng được phát hiện trước đây trên sao Hỏa nhưng mật độ và mức độ rõ nét lần này được đánh giá là đặc biệt hiếm gặp.

Trên Trái đất, những hoa văn tương tự trên các tảng đá thường hình thành khi bề mặt đất trải qua quá trình ướt - khô lặp đi lặp lại. Khi bùn ẩm khô đi, nó nứt ra tạo thành các đường rạn và dần phát triển thành các hình đa giác. Ở những nơi có khí hậu lạnh giá như Nam Cực, quá trình đóng băng và tan băng cũng có thể tạo ra các cấu trúc tương tự.

Tuy nhiên, trên sao Hỏa - nơi nước lỏng đã biến mất từ rất lâu, các dấu vết kiểu này là cực kỳ hiếm. Các nhà nghiên cứu phát hiện có sự tương đồng giữa khu vực Antofagasta và địa điểm mang tên Pontours, được phát hiện năm 2023 trên sao Hỏa.

Pontours có những cấu trúc lục giác đều đặn, được cho là kết quả của nhiều chu kỳ ướt - khô liên tiếp. Trải qua thời gian, các vết nứt phát triển và liên kết với nhau, tạo thành mạng lưới đa giác, sau đó được "hóa thạch hóa" khi điều kiện khí hậu thay đổi qua hàng triệu năm.

Trong khi ấy, các cấu trúc tại Antofagasta xuất hiện rộng hơn và dưới dạng các gờ nổi, có thể do khoáng chất lấp đầy các vết nứt cổ và chống lại quá trình xói mòn tốt hơn phần đá xung quanh.

Phát hiện mới đây góp phần củng cố giả thuyết rằng, trước khi trở nên khô cằn như hiện nay, sao Hỏa từng có nước và có khả năng tồn tại sự sống.