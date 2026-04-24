NASA công bố ảnh đá kỳ lạ giống 'vảy rồng' trên sao Hỏa

Xe tự hành Curiosity của NASA đã chụp được ảnh những tảng đá có hoa văn kỳ lạ giống "vảy rồng" trên sao Hỏa.

Tâm Anh (Th)
Curiosity chụp được ảnh những tảng đá có hoa văn kỳ lạ giống "vảy rồng" trên sao Hỏa. Ảnh: NASA.

Kể từ khi đáp xuống miệng núi lửa Gale trên Sao Hỏa vào ngày 5/8/2012, xe tự hành Curiosity của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đã có nhiều khám phá thú vị. Mới đây nhất, xe tự hành Curiosity đã phát hiện những tảng đá có hoa văn trông giống vảy của loài bò sát, như thể một con rồng từng nằm trong bùn.

Theo NASA, xe tự hành Curiosity đã chụp ảnh những tảng đá có hoa văn kỳ lạ giống "vảy rồng" trên sao Hỏa vào ngày 13/4/2026 (Sol 4865).

Nhà khoa học dự án Abigail Fraeman làm việc tại Phòng thí nghiệm Sức đẩy phản lực (JPL) của NASA cho hay các hoa văn lạ trên các tảng đá đó thực chất là những đa giác dạng tổ ong, xuất hiện dày đặc trên diện tích rộng hàng mét trên mặt đất của Antofagasta.

Mặc dù những cấu trúc đa giác từng được phát hiện trước đây trên sao Hỏa nhưng mật độ và mức độ rõ nét lần này được đánh giá là đặc biệt hiếm gặp.

Trên Trái đất, những hoa văn tương tự trên các tảng đá thường hình thành khi bề mặt đất trải qua quá trình ướt - khô lặp đi lặp lại. Khi bùn ẩm khô đi, nó nứt ra tạo thành các đường rạn và dần phát triển thành các hình đa giác. Ở những nơi có khí hậu lạnh giá như Nam Cực, quá trình đóng băng và tan băng cũng có thể tạo ra các cấu trúc tương tự.

Tuy nhiên, trên sao Hỏa - nơi nước lỏng đã biến mất từ rất lâu, các dấu vết kiểu này là cực kỳ hiếm. Các nhà nghiên cứu phát hiện có sự tương đồng giữa khu vực Antofagasta và địa điểm mang tên Pontours, được phát hiện năm 2023 trên sao Hỏa.

Pontours có những cấu trúc lục giác đều đặn, được cho là kết quả của nhiều chu kỳ ướt - khô liên tiếp. Trải qua thời gian, các vết nứt phát triển và liên kết với nhau, tạo thành mạng lưới đa giác, sau đó được "hóa thạch hóa" khi điều kiện khí hậu thay đổi qua hàng triệu năm.

Trong khi ấy, các cấu trúc tại Antofagasta xuất hiện rộng hơn và dưới dạng các gờ nổi, có thể do khoáng chất lấp đầy các vết nứt cổ và chống lại quá trình xói mòn tốt hơn phần đá xung quanh.

Phát hiện mới đây góp phần củng cố giả thuyết rằng, trước khi trở nên khô cằn như hiện nay, sao Hỏa từng có nước và có khả năng tồn tại sự sống.

Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
Kho tri thức

Sao Hỏa có thể ẩn giấu kho báu khoáng chất giá trị

Các nhà thiên văn học đã phát hiện những tinh thể giống hồng ngọc trong các tảng đá trên sao Hỏa.

Theo quan sát từ tàu thám hiểm Perseverance, sao Hỏa ẩn chứa một lượng lớn tinh thể giống hồng ngọc trong các tảng đá của nó. Các nhà thiên văn học cho rằng, các khoáng chất giá trị khác như ngọc bích cũng có thể tồn tại trên hành tinh đỏ.

Nhóm các nhà nghiên cứu quốc tế đã công bố phát hiện này vào ngày 16/3 vừa qua dựa trên các quan sát từ mùa xuân năm 2025. Khám phá này bắt nguồn từ việc một robot thám hiểm, có kích thước tương đương ô tô nhỏ, leo lên sườn của một miệng hố va chạm 4 tỷ năm tuổi trên sao Hỏa và bắt đầu khám phá vành miệng hố.

Kho tri thức

Bí ẩn những 'mạng nhện' khổng lồ trên sao Hỏa

Tàu thám hiểm của NASA đã chụp được ảnh những "mạng nhện" khổng lồ, bí ẩn trên sao Hỏa chứa những cấu trúc nhỏ li ti giống như trứng nhện. 

Những bức ảnh mới được chụp bởi tàu thăm dò Curiosity của NASA cho thấy các cấu trúc khổng lồ, giống như mạng nhện trên sao Hỏa được bao phủ bởi những nốt sần nhỏ li ti chưa từng thấy trước đây, có hình dạng giống hệt trứng nhện. Hiện các nhà nghiên cứu đang nỗ lực giải mã chúng. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Trong 8 tháng qua, tàu Curiosity đã nghiên cứu kỹ lưỡng một loạt các dãy núi đá liên kết với nhau, được gọi là "boxwork", trên sườn núi Sharp ngay giữa miệng núi lửa Gale. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
Kho tri thức

Phát hiện chuỗi phân tử hữu cơ trên trên sao Hỏa có thể là dấu hiệu sự sống

Chuỗi phân tử hữu cơ khổng lồ trên sao Hỏa có thể là một trong những dấu hiệu khả quan nhất về sự sống ở hành tinh đỏ cho đến nay.

Trong nghiên cứu mới, nhóm nghiên cứu do NASA dẫn đầu cho biết các phân tử hữu cơ được phát hiện bên trong một tảng đá trên sao Hỏa không thể được giải thích hoàn toàn bằng các quá trình phi sinh học và "có lý do để đưa ra giả thuyết" rằng sinh vật sống có thể đã hình thành nên những phân tử hữu cơ kỳ lạ này. Ảnh: NASA/Dan Gallagher.
Tuy nhiên, các nhà khoa học lưu ý rằng, điều này không có nghĩa là họ đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn về sự sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA/JPL-Caltech/MSSS.
