Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Anh muốn tiếp quản "bảo vệ" cảng biển và bầu trời Ukraine

Lãnh đạo Bộ quốc phòng Anh trao đổi với Mỹ rằng họ mong muốn tiếp quản công tác bảo đảm an ninh bầu trời và cảng biển Ukraine nhưng phải xa tiền tuyến.

Tuệ Minh

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh truyền đạt đến Mỹ cam kết từ Bộ trưởng Quốc phòng Anh rằng London sẵn sàng gửi quân để bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine.

Tuy nhiên, phía Anh cũng khẳng định là sẽ không tham chiến trực tiếp hay đối đầu quân sự với Nga. Tuyên bố này được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra khi một giải pháp tái thiết thời hậu chiến đang được đẩy mạnh.

Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Anh Tony Radakin gặp tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vào tháng 5/2025. Ảnh: Ukraine GOV

Ngày 20/8, Đô đốc Tony Radakin, Tham mưu trưởng quốc phòng Anh cũng có các cuộc họp tại Lầu Năm Góc nhằm hoàn thiện những cam kết mà 30 quốc gia khác nhau sẵn sàng thực hiện đối với an ninh Ukraine.

Tướng Radakin dự kiến sẽ xác nhận Anh sẽ cung cấp binh sĩ để hỗ trợ hậu cần và huấn luyện, nhưng không triển khai họ gần khu vực Nga kiểm soát.

Các quan chức phương Tây đã thảo luận về việc triển khai tới 30.000 quân để bảo vệ các địa điểm ở Ukraine, nhưng kế hoạch này đã bị thu hẹp do vấp phải sự phản đối của một số nước châu Âu.

Một quan chức quốc phòng Anh cho biết: "Đây là một thời điểm thực sự quan trọng. Không có gì xảy ra ở Washington nếu không có sự đồng ý của tổng thống Mỹ, vì vậy việc ông Trump ủng hộ các đảm bảo an ninh đã khởi động rất nhiều hoạt động."

Các cảng biển của Ukraine tại Biển Đen hiện bị đình trệ do xung đột. Ảnh: Sputnik

Các cảng biển như Odessa và các cảng dẫn ra Biển Đen từ Ukraine hiện đang tê liệt bởi xung đột. Các thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian đã hết hạn từ tháng 7/2023 mà không có dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine sẽ đàm phán gia hạn cho công tác vận tải hàng hóa dân sự.

Một tùy viên trong phái đoàn của Anh cũng cho biết, Tướng Radakin sẽ lặp lại lời cam kết được đưa ra vào tuần trước bởi Bọ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng, London sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine "để đảm bảo an toàn trên không, trên biển và xây dựng sức mạnh cho lực lượng Ukraine".

Bộ trưởng quốc phòng các nước phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine từng nhiều lần khẳng định việc đưa quân đến Kiev chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu cần và đào tạo thay vì gửi các tiểu đoàn quân tiền tuyến có thể tham gia chiến đấu.

Các cuộc họp tại Mỹ được coi là bước tiến quan trọng tại châu Âu nhằm đảm bảo một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, mà Thủ tưởng Anh Keir Starmer cho biết chỉ có thể thực hiện được nếu Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh.

Tổng thống Donald Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ 18/8 rằng ông sẵn sàng cung cấp những đảm bảo đó. Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, Steve Witkoff, cho rằng chúng có thể là những lời trấn an "giống như Điều 5", ám chỉ điều khoản của NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên nên được hiểu là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Thủ tướng Anh đã tổ chức một cuộc gọi trực tuyến vào sáng 19/8 để tóm tắt cho hơn 30 nhà lãnh đạo quốc gia khác về những nội dung đã được thảo luận tại Nhà Trắng.

Văb phòng Thủ tướng Anh sau đó cho biết: “Thủ tướng đã nêu rõ rằng liên minh các nhóm lập kế hoạch sẵn sàng sẽ gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ trong những ngày tới để tăng cường hơn nữa các kế hoạch nhằm đưa ra các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và chuẩn bị triển khai lực lượng trấn an nếu các hành động thù địch kết thúc.”

Các phiên họp lập kế hoạch tái thiết hậu chiến cho Ukraine tại Lầu Năm Góc một lần nữa cho thấy cam kết của Washington trong việc chấm dứt xung đột như ông Trump từng khẳng định sẽ không đưa Quân đội Mỹ vào chiến trường, khi nói: "Tôi đảm bảo điều đó, và tôi là tổng thống."

Tuy nhiên, Anh cũng đang lên kế hoạch sử dụng các cuộc họp này để trình bày rõ ràng với chính quyền Trump về những gì họ sẵn sàng làm để bảo vệ Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Các quan chức cho biết lực lượng Anh có thể được triển khai để hỗ trợ hậu cần bảo vệ không phận và cảng biển của Ukraine, nhưng không phải trong những tình huống có nguy cơ xảy ra xung đột với Nga.

Tiêm kích Nga hạ gục MQ-9 Reaper trên Biển Đen.
uk.news.yahoo.com
Link bài gốc Copy link
https://uk.news.yahoo.com/uk-offer-troops-defend-ukraine-165012679.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly9jLm5ld3Nub3cuY28udWsv&guce_referrer_sig=AQAAADIyzffLsUfrsVvbJJZihuoShB3gUZjo-nJVlm-3ubDBEtP188lE920qSVP6DhnJqPurDBDfJJ5ubxcn3eTgY85ajOIS3I2gPsMiSl3qI0fcn5RKrjN23keoKe9tLdcblBgQzAQYUBsbXZJdKkMXGPrbqoAl4sv0YBr6g-tO3-yo
#Tony Radakin #logistical support #the Pentagon #British armed forces #Keir Starmer #security guarantees

Bài liên quan

Quân sự

Ukraine tung đòn song kích, mắt thần Nga trên Biển Đen rung chuyển

Ukraine triển khai thuyền không người lái phóng UAV FPV lao thẳng vào các “mắt thần” radar Nga, mở ra lỗ hổng nguy hiểm trên bầu trời Biển Đen.

1-anh-the-war-zone-5112.jpg
Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công mới ở mũi phía nam Crimea, sử dụng tàu mặt nước không người lái (USV) để phóng máy bay không người lái FPV nhắm vào các trạm radar chiến lược của Nga. Đây là minh chứng rõ nét cho tốc độ phát triển của chiến tranh máy bay không người lái, đồng thời đe dọa nghiêm trọng đến khả năng giám sát và kiểm soát bầu trời Biển Đen của Moscow.
2-anh-the-war-zone.jpg
Đoạn video do Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) công bố cho thấy các UAV FPV của đơn vị “Phantom” bay thấp, né tránh hỏa lực phòng không và tấn công nhiều trạm radar tại Crimea. Một tàu Hải quân Nga cũng bị tập kích ngoài khơi bán đảo. Phương thức phóng từ USV cho phép UAV tiếp cận mục tiêu mà không bị phát hiện sớm.
Xem chi tiết

Quân sự

Tàu không người lái Ukraine tập kích "căn cứ" Nga trên Biển Đen

Ukraine tiếp tục triển khai chiến dịch sử dụng tàu mặt nước không người lái (USV) tấn công giàn khoan dầu do Nga kiểm soát trên Biển Đen.

1-2213.png
Trung tướng Kyrylo Budanov - chỉ huy Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine trả lời phỏng vấn tờ War Zone cho biết, nước này đang thực hiện chiến dịch sử dụng tàu mặt nước không người lái (USV) chống lại Hạm đội Biển Đen (BSF) của Nga. Ảnh: @Defence Blog.
2-2772.png
Ở diễn biến mới nhất, Trung tướng Kyrylo Budanov xác nhận rằng, phía Ukraine vừa triển khai USV tấn công một giàn khoan dầu do Nga nắm giữ ở khu vực phía bắc Biển Đen. Ảnh: @Romanov_92.
Xem chi tiết

Quân sự

Đối đầu trên biển Đen, Nga “chật vật” diệt vũ khí giá rẻ Ukraine

Cuộc đối đầu giữa USV Magura V5 và tàu BK-16 tại Biển Đen hé lộ bước ngoặt mới của chiến tranh hải quân, nơi vũ khí không người lái ngày càng thách thức nền tảng truyền thống.

Doi dau tren bien Den, Nga “chat vat” diet vu khi gia re Ukraine

Theo trang The Dead District đưa tin ngày 6/5, một cuộc đối đầu đã xảy ra giữa một drone hải quân Magura V5 của Ukraine, được trang bị tên lửa R-73, và tàu tấn công tốc độ cao BK-16 của Nga tại Biển Đen. Ảnh: Army Recognition
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới