Anh muốn tiếp quản "bảo vệ" cảng biển và bầu trời Ukraine

Lãnh đạo Bộ quốc phòng Anh trao đổi với Mỹ rằng họ mong muốn tiếp quản công tác bảo đảm an ninh bầu trời và cảng biển Ukraine nhưng phải xa tiền tuyến.

Người đứng đầu lực lượng vũ trang Anh truyền đạt đến Mỹ cam kết từ Bộ trưởng Quốc phòng Anh rằng London sẵn sàng gửi quân để bảo vệ bầu trời và vùng biển của Ukraine.

Tuy nhiên, phía Anh cũng khẳng định là sẽ không tham chiến trực tiếp hay đối đầu quân sự với Nga. Tuyên bố này được Bộ Quốc phòng Anh đưa ra khi một giải pháp tái thiết thời hậu chiến đang được đẩy mạnh.

Tổng tham mưu trưởng quốc phòng Anh Tony Radakin gặp tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky vào tháng 5/2025. Ảnh: Ukraine GOV

Ngày 20/8, Đô đốc Tony Radakin, Tham mưu trưởng quốc phòng Anh cũng có các cuộc họp tại Lầu Năm Góc nhằm hoàn thiện những cam kết mà 30 quốc gia khác nhau sẵn sàng thực hiện đối với an ninh Ukraine.

Tướng Radakin dự kiến sẽ xác nhận Anh sẽ cung cấp binh sĩ để hỗ trợ hậu cần và huấn luyện, nhưng không triển khai họ gần khu vực Nga kiểm soát.

Các quan chức phương Tây đã thảo luận về việc triển khai tới 30.000 quân để bảo vệ các địa điểm ở Ukraine, nhưng kế hoạch này đã bị thu hẹp do vấp phải sự phản đối của một số nước châu Âu.

Một quan chức quốc phòng Anh cho biết: "Đây là một thời điểm thực sự quan trọng. Không có gì xảy ra ở Washington nếu không có sự đồng ý của tổng thống Mỹ, vì vậy việc ông Trump ủng hộ các đảm bảo an ninh đã khởi động rất nhiều hoạt động."

Các cảng biển của Ukraine tại Biển Đen hiện bị đình trệ do xung đột. Ảnh: Sputnik

Các cảng biển như Odessa và các cảng dẫn ra Biển Đen từ Ukraine hiện đang tê liệt bởi xung đột. Các thỏa thuận do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian đã hết hạn từ tháng 7/2023 mà không có dấu hiệu cho thấy Nga và Ukraine sẽ đàm phán gia hạn cho công tác vận tải hàng hóa dân sự.

Một tùy viên trong phái đoàn của Anh cũng cho biết, Tướng Radakin sẽ lặp lại lời cam kết được đưa ra vào tuần trước bởi Bọ trưởng Quốc phòng Anh John Healey rằng, London sẵn sàng triển khai quân đội tới Ukraine "để đảm bảo an toàn trên không, trên biển và xây dựng sức mạnh cho lực lượng Ukraine".

Bộ trưởng quốc phòng các nước phương Tây cam kết hỗ trợ Ukraine từng nhiều lần khẳng định việc đưa quân đến Kiev chỉ đóng vai trò hỗ trợ hậu cần và đào tạo thay vì gửi các tiểu đoàn quân tiền tuyến có thể tham gia chiến đấu.

Các cuộc họp tại Mỹ được coi là bước tiến quan trọng tại châu Âu nhằm đảm bảo một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine, mà Thủ tưởng Anh Keir Starmer cho biết chỉ có thể thực hiện được nếu Hoa Kỳ sẵn sàng cung cấp các bảo đảm an ninh.

Tổng thống Donald Trump đã nói với các nhà lãnh đạo châu Âu hôm thứ 18/8 rằng ông sẵn sàng cung cấp những đảm bảo đó. Đặc phái viên Mỹ về Ukraine, Steve Witkoff, cho rằng chúng có thể là những lời trấn an "giống như Điều 5", ám chỉ điều khoản của NATO quy định rằng một cuộc tấn công vào một thành viên nên được hiểu là một cuộc tấn công vào tất cả các thành viên.

Thủ tướng Anh đã tổ chức một cuộc gọi trực tuyến vào sáng 19/8 để tóm tắt cho hơn 30 nhà lãnh đạo quốc gia khác về những nội dung đã được thảo luận tại Nhà Trắng.

Văb phòng Thủ tướng Anh sau đó cho biết: “Thủ tướng đã nêu rõ rằng liên minh các nhóm lập kế hoạch sẵn sàng sẽ gặp gỡ các đối tác Hoa Kỳ trong những ngày tới để tăng cường hơn nữa các kế hoạch nhằm đưa ra các đảm bảo an ninh mạnh mẽ và chuẩn bị triển khai lực lượng trấn an nếu các hành động thù địch kết thúc.”

Các phiên họp lập kế hoạch tái thiết hậu chiến cho Ukraine tại Lầu Năm Góc một lần nữa cho thấy cam kết của Washington trong việc chấm dứt xung đột như ông Trump từng khẳng định sẽ không đưa Quân đội Mỹ vào chiến trường, khi nói: "Tôi đảm bảo điều đó, và tôi là tổng thống."

Tuy nhiên, Anh cũng đang lên kế hoạch sử dụng các cuộc họp này để trình bày rõ ràng với chính quyền Trump về những gì họ sẵn sàng làm để bảo vệ Ukraine nếu một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Các quan chức cho biết lực lượng Anh có thể được triển khai để hỗ trợ hậu cần bảo vệ không phận và cảng biển của Ukraine, nhưng không phải trong những tình huống có nguy cơ xảy ra xung đột với Nga.