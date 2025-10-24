Hà Nội

Ảnh hiếm 'Khu vực 51 của Ai Cập' khiến khoa học bối rối

Kho tri thức

Ảnh hiếm 'Khu vực 51 của Ai Cập' khiến khoa học bối rối

Cách đại kim tự tháp Giza khoảng 4,8 km là địa điểm bí ẩn được gọi là Zawyet El Aryan, có biệt danh "Khu vực 51 của Ai Cập" với cấu trúc "lạ" gây nhiều tò mò.

Tâm Anh (theo Mail Online)
Nhà khảo cổ học Alessandro Barsanti lần đầu tiên khai quật tại Zawyet El Aryan, Ai Cập vào đầu những năm 1900 và phát hiện ra một hố hình chữ T khổng lồ được khoét vào đá vôi rắn, sâu gần 31m và được lót bằng những khối đá granite khổng lồ.
Ở giữa hố có một thùng hình bầu dục có nắp bằng đá granit. Nhà khảo cổ Barsanti cho biết thùng này có dấu vết của một chất không xác định nhưng hiện đã thất lạc.
Nhiều nhà Ai Cập học tin rằng, một kim tự tháp từng được dự định xây dựng tại Zawyet El Aryan nhưng công trình không bao giờ được hoàn thành. Các chuyên gia cũng không phát hiện bất cứ công trình kiến ​​trúc nào được xây dựng phía trên hố chữ T khổng lồ.
Mục đích thực sự của địa điểm này vẫn còn là một bí ẩn. Tuy nhiên, những dòng chữ graffiti được phát hiện bên trong hố có chữ "Seba" đã được một số nhà nghiên cứu giải thích là thuật ngữ Ai Cập cổ đại có nghĩa là "cánh cổng tới các vì sao".
Nhà nghiên cứu độc lập Derek Olsen đã thảo luận về cấu trúc bí ẩn được phát hiện tại Zawyet El Aryan và cho rằng nó có thể được xây dựng như một con tàu để du hành vũ trụ hoặc sử dụng trong các nghi lễ tâm linh.
Zawyet El Aryan càng trở nên bí ẩn hơn khi quân đội Ai Cập kiểm soát nơi này vào giữa những năm 1960, cấm mọi cuộc khai quật và tham quan du lịch. Theo đó, công chúng chỉ biết tới những hình ảnh về nơi đây qua ảnh chụp và thông tin chia sẻ của nhà khảo cổ Barsanti.
Căn cứ vào các bức ảnh chụp của nhà khảo cổ Barsanti, một số chuyên gia suy đoán cấu trúc hình chữ T khổng lồ được chạm khắc trực tiếp vào nền đá tự nhiên, với những bức tường nhẵn nhưng không bao giờ được phủ bằng đá.
Căn buồng ở cuối cấu trúc hình chữ T chưa bao giờ được hoàn thiện, chỉ có sàn được hoàn thiện và phủ bằng những khối đá granit khổng lồ. Mỗi khối đá dài khoảng 4,6m, dày 2,4m và nặng hơn 8 tấn.
Về chữ "Seba", một số nhà nghiên cứu cho rằng đó có thể là tên của một người thợ xây dựng hoặc đại diện cho một nhân vật thời bấy giờ. Công trình này có thể là một kim tự tháp chưa được hoàn thành có từ thời Vương triều thứ 3 hoặc 4 của Ai Cập cổ đại.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
