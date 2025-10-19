Nội soi xác ướp Ai Cập cổ, chuyên gia đứng hình thấy vết răng 'lạ'

Xác ướp tiết lộ bằng chứng về chất trám răng được sử dụng ở Ai Cập. Việc trám răng như một hình thức trị liệu chứ không phải là một phần của quá trình ướp xác.