Nội soi xác ướp Ai Cập cổ, chuyên gia đứng hình thấy vết răng 'lạ'

Kho tri thức

Xác ướp tiết lộ bằng chứng về chất trám răng được sử dụng ở Ai Cập. Việc trám răng như một hình thức trị liệu chứ không phải là một phần của quá trình ướp xác.

Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Khi tiến hành khai quật tại thành phố Akhmim, miền nam Ai Cập, các chuyên gia đến từ Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens bất ngờ tìm thấy một hiện vật lạ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Đó là một xác ướp Ai Cập cổ đại có số hiệu là AIG. 3343, thuộc về một nam giới. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Ước tính xác ướp này có niên đại từ thời Ptolemaic (khoảng năm 305 đến năm 30 Trước Công Nguyên). Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Khi nghiên cứu xác ướp này, các chuyên gia phát hiện rằng, người Ai Cập cổ đại đã sử dụng phương pháp trám răng, thông qua chất trám răng tìm thấy trên xác ướp. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Để có được kết luận này, các chuyên gia đã sử dụng kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (CT) để mô tả đầy đủ về răng xác ướp Ai Cập. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một khoang xốp trong răng của xác ướp này chứa đầy vật liệu trám bảo vệ. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Tất nhiên, việc trám răng như vậy được thực hiện như một hình thức trị liệu chứ không phải là một phần của quá trình ướp xác. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Ngoài ra, các nhà khảo cổ học cũng tìm thấy bằng chứng về tình trạng nhiễm trùng nướu nghiêm trọng trên xác ướp này. Nghiên cứu không tập trung vào nguyên nhân cái chết của xác ướp, nhưng đặc điểm của hộp sọ cho thấy nó thuộc về một người đàn ông trưởng thành, qua đời ở độ tuổi đôi mươi. Ảnh: @Bảo tàng Khảo cổ học Quốc gia Athens.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
