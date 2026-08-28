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[GALLERY] Angela Phương Trinh gây chú ý với diện mạo nam tính

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Angela Phương Trinh gây chú ý với diện mạo nam tính

Từng ghi dấu ấn với vẻ đẹp nữ tính, quyến rũ, Angela Phương Trinh hiện khiến nhiều người bất ngờ bởi phong cách cá tính, mái tóc ngắn cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Ngọc Mai
Thời gian gần đây, những hình ảnh hiện tại của Angela Phương Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. So với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ từng quen thuộc trong thời gian hoạt động showbiz, nữ diễn viên hiện mang đến hình ảnh khác biệt rõ rệt. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Thời gian gần đây, những hình ảnh hiện tại của Angela Phương Trinh được chia sẻ trên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý. So với vẻ ngoài nữ tính, quyến rũ từng quen thuộc trong thời gian hoạt động showbiz, nữ diễn viên hiện mang đến hình ảnh khác biệt rõ rệt. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Điểm dễ nhận thấy nhất là Angela Phương Trinh lựa chọn kiểu tóc ngắn, tạo cảm giác cá tính và mạnh mẽ. Đặc biệt, hình ảnh mái tóc undercut khiến diện mạo của cô được nhận xét có phần nam tính hơn so với trước đây. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Điểm dễ nhận thấy nhất là Angela Phương Trinh lựa chọn kiểu tóc ngắn, tạo cảm giác cá tính và mạnh mẽ. Đặc biệt, hình ảnh mái tóc undercut khiến diện mạo của cô được nhận xét có phần nam tính hơn so với trước đây. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Sự thay đổi không chỉ nằm ở kiểu tóc. Thời gian qua, nữ diễn viên ưu tiên những trang phục mang hơi hướng năng động như hoodie, đồ thể thao hay các set đồ unisex. Phong cách này tạo nên hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn nhưng cũng khiến cô trở thành đề tài bàn luận. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Sự thay đổi không chỉ nằm ở kiểu tóc. Thời gian qua, nữ diễn viên ưu tiên những trang phục mang hơi hướng năng động như hoodie, đồ thể thao hay các set đồ unisex. Phong cách này tạo nên hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn nhưng cũng khiến cô trở thành đề tài bàn luận. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Bên cạnh phong cách ăn mặc, Angela Phương Trinh còn dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ những hình ảnh khoe vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét và hình thể khỏe khoắn. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Bên cạnh phong cách ăn mặc, Angela Phương Trinh còn dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể dục thể thao. Trên mạng xã hội, cô từng chia sẻ những hình ảnh khoe vóc dáng săn chắc, cơ bụng rõ nét và hình thể khỏe khoắn. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên được cho là quá khác biệt so với vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Hình ảnh hiện tại của nữ diễn viên được cho là quá khác biệt so với vẻ mềm mại, gợi cảm từng là dấu ấn của cô trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Angela Phương Trinh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP HCM, gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ và được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí... Khả năng diễn xuất giúp cô từng được gọi là "thần đồng diễn xuất". Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Angela Phương Trinh từng là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt. Cô tên thật là Lê Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1995 tại TP HCM, gia nhập làng giải trí từ khi còn nhỏ và được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Kính vạn hoa, Mùi ngò gai, Bà mẹ nhí... Khả năng diễn xuất giúp cô từng được gọi là "thần đồng diễn xuất". Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Khi trưởng thành, Angela Phương Trinh tiếp tục hoạt động nghệ thuật và gây chú ý bởi sự thay đổi liên tục về hình ảnh. Có thời điểm, cô theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những bộ trang phục táo bạo và trở thành tâm điểm của truyền thông. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Khi trưởng thành, Angela Phương Trinh tiếp tục hoạt động nghệ thuật và gây chú ý bởi sự thay đổi liên tục về hình ảnh. Có thời điểm, cô theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện với những bộ trang phục táo bạo và trở thành tâm điểm của truyền thông. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Tuy nhiên, từ khoảng năm 2018, Angela Phương Trinh dần hạn chế xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều hơn về lối sống lành mạnh, ăn chay và những hoạt động hướng đến đời sống tinh thần. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Tuy nhiên, từ khoảng năm 2018, Angela Phương Trinh dần hạn chế xuất hiện trong các dự án nghệ thuật và lựa chọn cuộc sống kín tiếng hơn. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ nhiều hơn về lối sống lành mạnh, ăn chay và những hoạt động hướng đến đời sống tinh thần. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Hiện tại, Angela Phương Trinh không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Cô dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, bán hàng trực tuyến. Cuộc sống của nữ diễn viên vì thế cũng có nhiều thay đổi so với giai đoạn nổi tiếng trong showbiz. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Hiện tại, Angela Phương Trinh không còn xuất hiện thường xuyên trên màn ảnh như trước. Cô dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh, bán hàng trực tuyến. Cuộc sống của nữ diễn viên vì thế cũng có nhiều thay đổi so với giai đoạn nổi tiếng trong showbiz. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Diện mạo mới với mái tóc ngắn, phong cách unisex và vóc dáng săn chắc tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong hình ảnh của Angela Phương Trinh. Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cô dường như đang lựa chọn một phong cách phù hợp với định hướng và cuộc sống hiện tại, trong khi một bộ phận khán giả vẫn nhớ vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính từng làm nên dấu ấn của nữ diễn viên. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Diện mạo mới với mái tóc ngắn, phong cách unisex và vóc dáng săn chắc tiếp tục cho thấy sự thay đổi trong hình ảnh của Angela Phương Trinh. Dù nhận được nhiều ý kiến trái chiều, cô dường như đang lựa chọn một phong cách phù hợp với định hướng và cuộc sống hiện tại, trong khi một bộ phận khán giả vẫn nhớ vẻ đẹp dịu dàng, nữ tính từng làm nên dấu ấn của nữ diễn viên. Ảnh: Fb Angela Phương Trinh
Angela Phương Trinh xuất hiện với mái tóc nam tính. Clip: FB Angela Phương Trinh
Ngọc Mai
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