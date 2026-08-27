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[GALLERY] Cánh đồng thốt nốt thành điểm check-in mới nổi tại An Giang

Kho tri thức

[GALLERY] Cánh đồng thốt nốt thành điểm check-in mới nổi tại An Giang

Ngoài trải nghiệm ngồi xuồng ba lá, du khách tìm đến cánh đồng thốt nốt An Giang để "check-in", đặc biệt sau khi nơi đây xuất hiện trong MV của Phương Mỹ Chi.

Theo Quỳnh Nhi/ Znews
Sau khi cồn Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều địa điểm khác ở miền Tây cũng lần lượt được du khách tìm đến.
Sau khi cồn Thới Sơn (tỉnh Đồng Tháp) gây chú ý trên mạng xã hội, nhiều địa điểm khác ở miền Tây cũng lần lượt được du khách tìm đến.
Từ những trải nghiệm sông nước quen thuộc, hành trình khám phá miền Tây đang dần mở rộng sang các điểm đến mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương.
Từ những trải nghiệm sông nước quen thuộc, hành trình khám phá miền Tây đang dần mở rộng sang các điểm đến mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương.
Cánh đồng thốt nốt An Giang thu hút nhiều du khách đến check-in sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi. Trong MV, nơi này hiện lên như một phần gắn liền với cuộc sống và tình cảm của đôi nhân vật chính. Ngoài đời, cây thốt nốt cũng đóng vai trò quan trọng với đời sống của người dân nơi đây. Ảnh: Phi Thông, Phương Mỹ Chi.
Cánh đồng thốt nốt An Giang thu hút nhiều du khách đến check-in sau khi xuất hiện trong MV Thiên đường với người thương vừa ra mắt của Phương Mỹ Chi. Trong MV, nơi này hiện lên như một phần gắn liền với cuộc sống và tình cảm của đôi nhân vật chính. Ngoài đời, cây thốt nốt cũng đóng vai trò quan trọng với đời sống của người dân nơi đây. Ảnh: Phi Thông, Phương Mỹ Chi.
Tháng 7 vừa qua, Phi Thông (nhiếp ảnh gia, ngụ tại An Giang) cùng bạn có dịp đến cánh đồng thốt nốt, một địa điểm quen thuộc với người dân địa phương. Thường xuyên chia sẻ những địa điểm chụp ảnh ở An Giang, anh cho biết bản thân rất tự hào khi những hình ảnh về quê hương mình được nhiều người biết đến hơn, qua đó góp phần thu hút du khách tìm về khám phá.
Tháng 7 vừa qua, Phi Thông (nhiếp ảnh gia, ngụ tại An Giang) cùng bạn có dịp đến cánh đồng thốt nốt, một địa điểm quen thuộc với người dân địa phương. Thường xuyên chia sẻ những địa điểm chụp ảnh ở An Giang, anh cho biết bản thân rất tự hào khi những hình ảnh về quê hương mình được nhiều người biết đến hơn, qua đó góp phần thu hút du khách tìm về khám phá.
Cánh đồng nằm ở xã An Cư, phía tây tỉnh An Giang, cách Long Xuyên khoảng 80 km và TP.HCM hơn 260 km. Đường đến đây khá thuận tiện, rộng và đẹp, ít xảy ra tình trạng ùn tắc. Du khách có thể lựa chọn xe máy, ôtô hoặc các phương tiện cá nhân khác để di chuyển.
Cánh đồng nằm ở xã An Cư, phía tây tỉnh An Giang, cách Long Xuyên khoảng 80 km và TP.HCM hơn 260 km. Đường đến đây khá thuận tiện, rộng và đẹp, ít xảy ra tình trạng ùn tắc. Du khách có thể lựa chọn xe máy, ôtô hoặc các phương tiện cá nhân khác để di chuyển.
Thời điểm hiện tại chưa phải mùa đẹp nhất của cánh đồng thốt nốt. Khoảng tháng 11, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng, nơi đây bước vào thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Những hàng thốt nốt nổi bật phía sau đồng lúa vàng tạo nên khung cảnh lạ mắt so với hình ảnh sông nước quen thuộc.
Thời điểm hiện tại chưa phải mùa đẹp nhất của cánh đồng thốt nốt. Khoảng tháng 11, khi những cánh đồng lúa bắt đầu chuyển sang sắc vàng óng, nơi đây bước vào thời khắc rực rỡ nhất trong năm. Những hàng thốt nốt nổi bật phía sau đồng lúa vàng tạo nên khung cảnh lạ mắt so với hình ảnh sông nước quen thuộc.
Tuy nhiên, du khách vẫn có thể ghé thăm vào những thời điểm khác trong năm để ngắm cảnh và cảm nhận những sắc thái khác nhau của cánh đồng thốt nốt qua từng mùa.
Tuy nhiên, du khách vẫn có thể ghé thăm vào những thời điểm khác trong năm để ngắm cảnh và cảm nhận những sắc thái khác nhau của cánh đồng thốt nốt qua từng mùa.
Cây thốt nốt không có các tán lá rộng nên khu vực khá nắng, đặc biệt vào giữa trưa.
Cây thốt nốt không có các tán lá rộng nên khu vực khá nắng, đặc biệt vào giữa trưa.
Du khách nên đến vào khoảng 8-9h hoặc 15-17h. Đây là thời điểm thời tiết dễ chịu hơn, ánh sáng cũng mềm và thuận lợi để có những bức ảnh đẹp, Phi Thông chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Du khách nên đến vào khoảng 8-9h hoặc 15-17h. Đây là thời điểm thời tiết dễ chịu hơn, ánh sáng cũng mềm và thuận lợi để có những bức ảnh đẹp, Phi Thông chia sẻ với Tri Thức - Znews.
Sau khi check-in giữa cánh đồng thốt nốt, du khách có thể thưởng thức nước thốt nốt mát lành. Loại nước này có màu trắng đục, dẻo thơm, vị béo đặc trưng và chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Ngoài ra, bánh bò, thạch, chè hay các loại bánh ngọt từ thốt nốt cũng là những đặc sản An Giang đáng thử.
Sau khi check-in giữa cánh đồng thốt nốt, du khách có thể thưởng thức nước thốt nốt mát lành. Loại nước này có màu trắng đục, dẻo thơm, vị béo đặc trưng và chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Ngoài ra, bánh bò, thạch, chè hay các loại bánh ngọt từ thốt nốt cũng là những đặc sản An Giang đáng thử.
Theo Quỳnh Nhi/ Znews
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#An Giang #cánh đồng #du lịch #đặc sản #Cánh đồng thốt nốt An Giang

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