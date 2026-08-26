[GALLERY] AUDI E5 Sportback và E7X bán tại Đức đắt gần gấp đôi Trung Quốc

Bộ đôi AUDI E5 Sportback và E7X, hai mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc đã xuất hiện tại Đức thông qua một đơn vị nhập khẩu song song.
Bộ đôi AUDI E5 Sportback và E7X, hai mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc đã xuất hiện tại Đức thông qua một đơn vị nhập khẩu song song.
Mỹ Tâm, Tăng Thanh Hà, Ngô Thanh Vân, Nhã Phương cùng nhiều nghệ sĩ dự lễ ra mắt phim “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh”.
Sau 15 năm vắng bóng, danh xưng Tricolore chính thức quay trở lại dải sản phẩm của Automobili Lamborghini với mẫu Temerario độc bản mạnh tới 907 mã lực.
Hãng xe Ford mới đây đã cho ra mắt một chiếc xe bán tải Ranger Super Duty cứu hộ đặc chủng, sử dụng năng lượng mặt trời để vận hành máy bơm chữa cháy.
Mẫu xe sedan điện IM L6 của nhà thiết kế Jimmy Choo được bổ sung các chi tiết huy hiệu pha lê và nội thất da xanh trong khi giữ nguyên hệ truyền động.
Nhờ nhiều năm gắn bó với công việc huấn luyện viên thể hình, vợ Đặng Văn Lâm vẫn duy trì phong độ hình thể đáng ngưỡng mộ.
Mẫu môtô thể thao điện Kawasaki Ninja e-1 ABS 2027 vừa trở lại danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản với giá bán từ 7.899 USD (khoảng 206,26 triệu đồng).
Được ra mắt lần đầu từ năm 2024 nhưng do là một dòng xe đặc biệt, BMW R 12 S đã mất gần 2 năm để tìm được đường tới thị trường Việt và giới hạn chỉ 12 chiếc.
Hyundai Palisade 2027 mới vừa ra mắt tại Hàn Quốc với danh mục phiên bản mở rộng, đáng chú ý nhất là biến thể High-Roof có phần nóc được nâng thêm 240 mm.
Là phiên bản cao cấp hơn của Qin L EV, BYD Qin Max 2026 tạo cảm giác quen thuộc vì sở hữu kiểu dáng tổng thể tương tự Seal 6 đang bán ở các thị trường quốc tế.
Mazda CX-6e 2026 tại Trung Quốc được nâng cấp cảm biến LiDAR trên nóc xe, mở rộng khả năng hỗ trợ lái cấp độ L2 với tính năng NOA trên cả cao tốc và đô thị.
Chu Thanh Huyền gây chú ý với diện mạo xinh đẹp, phong cách thời trang nữ tính. Đáng chú ý, hình ảnh của cô được trang tin bóng đá Thái Lan dành sự quan tâm.
Porsche 911 GT2 RS Flachbau độc bản được phát triển từ 911 GT2 RS, với phần đầu xe tri ân dành cho huyền thoại đua xe Le Mans 935/78 mang biệt danh “Moby Dick.”
Xiaomi Air Purifier 4 Compact gây chú ý với thiết kế nhỏ gọn, lọc bụi mịn PM0.3, khử mùi và điều khiển từ xa qua ứng dụng Mi Home.
Suzuki e SKY EV sẽ ra mắt Nhật Bản vào cuối 2026, đánh dấu bước tiến của hãng trong phân khúc K-Car thuần điện. Xe chạy 310 km/sạc và hỗ trợ sạc nhanh DC 50 kW.
Mẫu xe bán tải Volkswagen Tukan 2027 mới sẽ được sản xuất tại Brazil với hai kiểu thân xe cabin đơn và cabin kép cùng tùy chọn hệ truyền động mild hybrid.
Hyundai SantaFe MX5 facelift 2027 dự báo sẽ có màn “lột xác” mạnh về thiết kế. Dựa trên những nguyên mẫu chạy thử, NY Mammoth đã dựng hình diện mạo mẫu xe này.
BYD Sealion 5 dự đoán sẽ sớm ra mắt tại Việt Nam, khi xe đã lộ diện ở Hà Nội và các đại lý bắt đầu nhận cọc. Mẫu C-SUV PHEV dự kiến có giá hơn 700 triệu đồng.
Trong top ôtô ế ẩm nhất thị trường Việt Nam tháng 7/2026, một số gương mặt "hàng hot" mới như Toyota Land Cruiser FJ và Hyundai Venue đã bất ngờ xuất hiện.
Volty U1 là dự án xe máy điện đa năng hướng tới các "shipper" giao hàng, gọi xe công nghệ và vận tải doanh nghiệp với thiết kế dạng module và pin tháo rời.
Ở tuổi 27, Joyce Phạm vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung, gu thời trang sành điệu và thần thái cuốn hút dù đang mang thai lần thứ 5.