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[GALLERY] AUDI E5 Sportback và E7X bán tại Đức đắt gần gấp đôi Trung Quốc

Số hóa - Xe

[GALLERY] AUDI E5 Sportback và E7X bán tại Đức đắt gần gấp đôi Trung Quốc

Bộ đôi AUDI E5 Sportback và E7X, hai mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc đã xuất hiện tại Đức thông qua một đơn vị nhập khẩu song song.

Nguyễn Chung
AUDI E5 Sportback và E7X được Audi phối hợp cùng SAIC Motor phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Hiện hãng chưa có kế hoạch phân phối chính thức hai sản phẩm này tại Đức, song một nhà nhập khẩu tư nhân có tên Auto China đã đưa xe sang thị trường châu Âu với số lượng hạn chế.
AUDI E5 Sportback và E7X được Audi phối hợp cùng SAIC Motor phát triển dành riêng cho thị trường Trung Quốc. Hiện hãng chưa có kế hoạch phân phối chính thức hai sản phẩm này tại Đức, song một nhà nhập khẩu tư nhân có tên Auto China đã đưa xe sang thị trường châu Âu với số lượng hạn chế.
Theo đó, bộ đôi xe điện được mua tại Trung Quốc, vận chuyển tới Đức và thực hiện các thủ tục chứng nhận cần thiết để đủ điều kiện lưu hành. Auto China cũng đang áp dụng hình thức tương tự với một số sản phẩm của Xiaomi, SAIC và Li Auto.
Theo đó, bộ đôi xe điện được mua tại Trung Quốc, vận chuyển tới Đức và thực hiện các thủ tục chứng nhận cần thiết để đủ điều kiện lưu hành. Auto China cũng đang áp dụng hình thức tương tự với một số sản phẩm của Xiaomi, SAIC và Li Auto.
Theo Automobilwoche, AUDI E5 Sportback có giá 59.980 euro (khoảng 70.130 USD) tại Đức. Mẫu SUV E7X lớn hơn được chào bán từ 72.900 euro (khoảng 85.200 USD). Trong khi đó, giá khởi điểm của E5 Sportback tại Trung Quốc chỉ 205.990 nhân dân tệ (khoảng 30.600 USD), còn E7X từ 269.800 nhân dân tệ (khoảng 40.100 USD).
Theo Automobilwoche, AUDI E5 Sportback có giá 59.980 euro (khoảng 70.130 USD) tại Đức. Mẫu SUV E7X lớn hơn được chào bán từ 72.900 euro (khoảng 85.200 USD). Trong khi đó, giá khởi điểm của E5 Sportback tại Trung Quốc chỉ 205.990 nhân dân tệ (khoảng 30.600 USD), còn E7X từ 269.800 nhân dân tệ (khoảng 40.100 USD).
Như vậy, sau chi phí vận chuyển, nhập khẩu và hoàn tất các thủ tục để lưu hành, giá của hai mẫu xe tại Đức đã tăng lên gần gấp đôi. Dù vậy, E5 Sportback và E7X vẫn có giá thấp hơn một số mẫu xe điện Audi được phân phối chính thức tại thị trường này.
Như vậy, sau chi phí vận chuyển, nhập khẩu và hoàn tất các thủ tục để lưu hành, giá của hai mẫu xe tại Đức đã tăng lên gần gấp đôi. Dù vậy, E5 Sportback và E7X vẫn có giá thấp hơn một số mẫu xe điện Audi được phân phối chính thức tại thị trường này.
Một trong những so sánh đáng chú ý là giữa xe sang điện AUDI E5 Sportback và Audi S6 Sportback e-tron. Mẫu xe Audi bán chính hãng tại Đức có giá khởi điểm 99.500 euro (khoảng 116.300 USD) và công suất tối đa 543 mã lực.
Một trong những so sánh đáng chú ý là giữa xe sang điện AUDI E5 Sportback và Audi S6 Sportback e-tron. Mẫu xe Audi bán chính hãng tại Đức có giá khởi điểm 99.500 euro (khoảng 116.300 USD) và công suất tối đa 543 mã lực.
Trong khi đó, E5 Sportback ở cấu hình hai mô-tơ điện có thể đạt công suất lên tới 776 mã lực, nhưng giá nhập khẩu song song chỉ 59.980 euro. Tương tự, Audi SQ6 e-tron có giá từ 93.800 euro (khoảng 109.700 USD), cao hơn đáng kể so với mức 72.900 euro của E7X.
Trong khi đó, E5 Sportback ở cấu hình hai mô-tơ điện có thể đạt công suất lên tới 776 mã lực, nhưng giá nhập khẩu song song chỉ 59.980 euro. Tương tự, Audi SQ6 e-tron có giá từ 93.800 euro (khoảng 109.700 USD), cao hơn đáng kể so với mức 72.900 euro của E7X.
Việc mua các mẫu xe sang điện dành riêng cho Trung Quốc thông qua kênh nhập khẩu song song vẫn tiềm ẩn những vấn đề về pháp lý cũng như dịch vụ hậu mãi.
Việc mua các mẫu xe sang điện dành riêng cho Trung Quốc thông qua kênh nhập khẩu song song vẫn tiềm ẩn những vấn đề về pháp lý cũng như dịch vụ hậu mãi.
Một tiền lệ từng xảy ra tại Đức vào năm 2023, khi một đơn vị nhập khẩu đưa 20 chiếc Volkswagen ID.6 phiên bản Trung Quốc về nước để kinh doanh. Sau quá trình tranh chấp pháp lý kéo dài, những chiếc xe này cuối cùng bị yêu cầu tiêu hủy.
Một tiền lệ từng xảy ra tại Đức vào năm 2023, khi một đơn vị nhập khẩu đưa 20 chiếc Volkswagen ID.6 phiên bản Trung Quốc về nước để kinh doanh. Sau quá trình tranh chấp pháp lý kéo dài, những chiếc xe này cuối cùng bị yêu cầu tiêu hủy.
Bên cạnh đó, ngay cả khi việc nhập khẩu AUDI E5 Sportback và E7X không bị ngăn chặn, chủ xe vẫn có thể gặp khó khăn trong quá trình sử dụng do không được hưởng đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa từ hệ thống Audi chính hãng.
Bên cạnh đó, ngay cả khi việc nhập khẩu AUDI E5 Sportback và E7X không bị ngăn chặn, chủ xe vẫn có thể gặp khó khăn trong quá trình sử dụng do không được hưởng đầy đủ dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa từ hệ thống Audi chính hãng.
Sự xuất hiện của AUDI E5 Sportback và E7X tại Đức cho thấy chênh lệch đáng kể về giá bán giữa các mẫu xe điện phát triển riêng cho Trung Quốc và những sản phẩm Audi đang kinh doanh chính thức tại châu Âu.
Sự xuất hiện của AUDI E5 Sportback và E7X tại Đức cho thấy chênh lệch đáng kể về giá bán giữa các mẫu xe điện phát triển riêng cho Trung Quốc và những sản phẩm Audi đang kinh doanh chính thức tại châu Âu.
Video: Giới thiệu xe sang điện AUDI E5 Sportback cuarv Trung Quốc.
Nguyễn Chung
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