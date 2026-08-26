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[GALLERY] Hyundai SantaFe EREV 2027 sản xuất tại Mỹ, chạy full hơn 960 km

Số hóa - Xe

[GALLERY] Hyundai SantaFe EREV 2027 sản xuất tại Mỹ, chạy full hơn 960 km

Hyundai xác nhận sẽ sản xuất SantaFe EREV tại Mỹ, xe sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi, quãng đường di chuyển lên tới hơn 600 dặm (khoảng 966 km).

Nguyễn Chung
Thông tin được Hyundai Motor Company công bố tại sự kiện CEO Investor Day 2026. Hyundai Sant Fe EREV 2027 được xem là một trong những bước đi mới của hãng tại Bắc Mỹ, hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng xe điện trong nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn cần sự linh hoạt cho những hành trình dài.
Thông tin được Hyundai Motor Company công bố tại sự kiện CEO Investor Day 2026. Hyundai Sant Fe EREV 2027 được xem là một trong những bước đi mới của hãng tại Bắc Mỹ, hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng xe điện trong nhu cầu đi lại hàng ngày nhưng vẫn cần sự linh hoạt cho những hành trình dài.
Theo thông tin được công bố, SantaFe EREV được phát triển tại Hàn Quốc nhưng sẽ sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) ở Mỹ. Kế hoạch này nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của Hyundai tại Bắc Mỹ. Hãng đặt mục tiêu bổ sung năng lực sản xuất thêm 500.000 xe trong khu vực, đồng thời nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn cung tại địa phương lên hơn 80% vào năm 2030.
Theo thông tin được công bố, SantaFe EREV được phát triển tại Hàn Quốc nhưng sẽ sản xuất tại nhà máy Hyundai Motor Manufacturing Alabama (HMMA) ở Mỹ. Kế hoạch này nằm trong chiến lược mở rộng hoạt động của Hyundai tại Bắc Mỹ. Hãng đặt mục tiêu bổ sung năng lực sản xuất thêm 500.000 xe trong khu vực, đồng thời nâng tỷ lệ linh kiện có nguồn cung tại địa phương lên hơn 80% vào năm 2030.
Trước khi được xác nhận chính thức, nguyên mẫu của Santa Fe EREV đã xuất hiện trong quá trình chạy thử với mã nội bộ MX5a EREV, trong đó chữ “A” biểu thị cấu hình dành cho thị trường Bắc Mỹ. Đáng chú ý, các nguyên mẫu thử nghiệm xuất hiện với hai vị trí tiếp năng lượng riêng biệt, gồm nắp bình nhiên liệu truyền thống và cổng sạc điện, phần nào cho thấy cách hệ truyền động EREV vận hành.
Trước khi được xác nhận chính thức, nguyên mẫu của Santa Fe EREV đã xuất hiện trong quá trình chạy thử với mã nội bộ MX5a EREV, trong đó chữ “A” biểu thị cấu hình dành cho thị trường Bắc Mỹ. Đáng chú ý, các nguyên mẫu thử nghiệm xuất hiện với hai vị trí tiếp năng lượng riêng biệt, gồm nắp bình nhiên liệu truyền thống và cổng sạc điện, phần nào cho thấy cách hệ truyền động EREV vận hành.
Khác với hệ thống hybrid song song, nơi động cơ đốt trong có thể trực tiếp tham gia truyền động, SantaFe EREV được mô tả sử dụng cấu trúc hybrid nối tiếp (series hybrid). Theo đó, động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng để sạc bộ pin điện áp cao trong quá trình xe vận hành.
Khác với hệ thống hybrid song song, nơi động cơ đốt trong có thể trực tiếp tham gia truyền động, SantaFe EREV được mô tả sử dụng cấu trúc hybrid nối tiếp (series hybrid). Theo đó, động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò máy phát điện, cung cấp năng lượng để sạc bộ pin điện áp cao trong quá trình xe vận hành.
Cách bố trí này cho phép xe duy trì những đặc tính của hệ truyền động điện như khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thời và vận hành êm ái, trong khi động cơ đốt trong giúp mở rộng phạm vi hoạt động khi cần di chuyển đường dài.
Cách bố trí này cho phép xe duy trì những đặc tính của hệ truyền động điện như khả năng cung cấp mô-men xoắn tức thời và vận hành êm ái, trong khi động cơ đốt trong giúp mở rộng phạm vi hoạt động khi cần di chuyển đường dài.
Hyundai cho biết bộ pin trên SantaFe EREV có dung lượng chưa bằng một nửa so với một mẫu xe thuần điện tương đương. Việc sử dụng bộ pin nhỏ hơn được kỳ vọng giúp giảm trọng lượng cũng như chi phí sản xuất.
Hyundai cho biết bộ pin trên SantaFe EREV có dung lượng chưa bằng một nửa so với một mẫu xe thuần điện tương đương. Việc sử dụng bộ pin nhỏ hơn được kỳ vọng giúp giảm trọng lượng cũng như chi phí sản xuất.
Một trong những thông số đáng chú ý nhất được công bố cho Hyundai SantaFe EREV 2027 mới là tổng phạm vi hoạt động mục tiêu trên 600 dặm, tương đương khoảng 966 km.
Một trong những thông số đáng chú ý nhất được công bố cho Hyundai SantaFe EREV 2027 mới là tổng phạm vi hoạt động mục tiêu trên 600 dặm, tương đương khoảng 966 km.
Với cấu hình này, Hyundai hướng SantaFe EREV đến nhóm người dùng muốn thực hiện phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày bằng điện nhưng vẫn thường xuyên có những chuyến đi xa hoặc cần khả năng kéo tải mà không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.
Với cấu hình này, Hyundai hướng SantaFe EREV đến nhóm người dùng muốn thực hiện phần lớn nhu cầu đi lại hàng ngày bằng điện nhưng vẫn thường xuyên có những chuyến đi xa hoặc cần khả năng kéo tải mà không muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.
Video: Hé lộ mẫu xe SUV Hyundai SantaFe EREV 2027.
Nguyễn Chung
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