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[GALLERY] Chi tiết Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 - từ 1,73 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 - từ 1,73 tỷ đồng

Mitsubishi Triton Savana Sertões sở hữu tấm ốp gầm, giá nóc và bộ dụng cụ cứu hộ chính hãng, nhằm tôn vinh tinh thần của một cuộc đua rally-raid khắc nghiệt.

Nguyễn Anh
Thế hệ hiện tại của Mitsubishi Triton đã xuất hiện từ năm 2023 mà chưa trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời nào. Tuy nhiên, Mitsubishi Brazil vẫn liên tục làm mới mẫu xe này bằng những phiên bản đặc biệt.
Thế hệ hiện tại của Mitsubishi Triton đã xuất hiện từ năm 2023 mà chưa trải qua đợt nâng cấp giữa vòng đời nào. Tuy nhiên, Mitsubishi Brazil vẫn liên tục làm mới mẫu xe này bằng những phiên bản đặc biệt.
Sau Terra mang phong cách sang trọng và BF///MS cứng cáp, Mitsubishi vừa ra mắt mẫu xe bán tải Triton Savana Sertões 2026 mới lấy cảm hứng từ xe đua đường trường, được trang bị sẵn các thiết bị cứu hộ và phụ kiện off-road.
Sau Terra mang phong cách sang trọng và BF///MS cứng cáp, Mitsubishi vừa ra mắt mẫu xe bán tải Triton Savana Sertões 2026 mới lấy cảm hứng từ xe đua đường trường, được trang bị sẵn các thiết bị cứu hộ và phụ kiện off-road.
Mẫu xe mới là phiên bản phát triển từ Mitsubishi Triton Savana sản xuất giới hạn từng ra mắt vào năm 2025. Đúng như tên gọi, xe được tạo ra để tôn vinh giải đua đường trường khắc nghiệt Rally dos Sertões được tổ chức tại Brazil từ năm 1993.
Mẫu xe mới là phiên bản phát triển từ Mitsubishi Triton Savana sản xuất giới hạn từng ra mắt vào năm 2025. Đúng như tên gọi, xe được tạo ra để tôn vinh giải đua đường trường khắc nghiệt Rally dos Sertões được tổ chức tại Brazil từ năm 1993.
Mitsubishi Triton Savana Sertões chỉ có một lựa chọn màu sắc là xám xi-măng Cinza Concrete kết hợp các điểm nhấn màu cam và xám satin. Để bảo vệ thân xe trong những chuyến off-road, Mitsubishi bổ sung tấm bảo vệ gầm phía trước và phía sau.
Mitsubishi Triton Savana Sertões chỉ có một lựa chọn màu sắc là xám xi-măng Cinza Concrete kết hợp các điểm nhấn màu cam và xám satin. Để bảo vệ thân xe trong những chuyến off-road, Mitsubishi bổ sung tấm bảo vệ gầm phía trước và phía sau.
Bên cạnh đó là bậc lên xuống kiêm thanh bảo vệ khu vực sườn xe. Tất cả đều được phủ hợp lớp bảo vệ chống trầy xước X-Liner. Đáng chú ý hơn, mẫu xe bán tải cỡ trung này còn được trang bị ống thở tiêu chuẩn, giúp tăng độ sâu lội nước lên 800 mm. Xe vẫn được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, đi kèm lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac RT.
Bên cạnh đó là bậc lên xuống kiêm thanh bảo vệ khu vực sườn xe. Tất cả đều được phủ hợp lớp bảo vệ chống trầy xước X-Liner. Đáng chú ý hơn, mẫu xe bán tải cỡ trung này còn được trang bị ống thở tiêu chuẩn, giúp tăng độ sâu lội nước lên 800 mm. Xe vẫn được trang bị bộ mâm hợp kim 18 inch thiết kế mới, đi kèm lốp địa hình Goodyear Wrangler Duratrac RT.
Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 cũng được trang bị giá nóc bằng thép, có khả năng chở tối đa 50 kg hàng hóa. Trên giá nóc được trang bị sẵn một chiếc xẻng và các tấm ván cứu hộ, hỗ trợ người lái thoát khỏi những tình huống khó khăn khi xe mắc kẹt trong bùn sâu.
Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 cũng được trang bị giá nóc bằng thép, có khả năng chở tối đa 50 kg hàng hóa. Trên giá nóc được trang bị sẵn một chiếc xẻng và các tấm ván cứu hộ, hỗ trợ người lái thoát khỏi những tình huống khó khăn khi xe mắc kẹt trong bùn sâu.
Tương tự phiên bản Savana, Mitsubishi Triton Savana Sertões cũng không được nâng cấp về hiệu suất hay hệ thống treo so với bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này là Katan. Những nâng cấp này sẽ được dành cho các mẫu xe mang thương hiệu Ralliart trong tương lai.
Tương tự phiên bản Savana, Mitsubishi Triton Savana Sertões cũng không được nâng cấp về hiệu suất hay hệ thống treo so với bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải này là Katan. Những nâng cấp này sẽ được dành cho các mẫu xe mang thương hiệu Ralliart trong tương lai.
Bên trong xe, phiên bản đặc biệt sở hữu đường chỉ khâu màu cam, huy hiệu đặc biệt trên táp-lô và thảm sàn cao su. Danh sách trang bị của xe khá phong phú với ghế bọc da, màn hình thông tin giải trí 9 inch, camera 360 độ, quạt lưu thông không khí gắn trên nóc phía sau, 7 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).
Bên trong xe, phiên bản đặc biệt sở hữu đường chỉ khâu màu cam, huy hiệu đặc biệt trên táp-lô và thảm sàn cao su. Danh sách trang bị của xe khá phong phú với ghế bọc da, màn hình thông tin giải trí 9 inch, camera 360 độ, quạt lưu thông không khí gắn trên nóc phía sau, 7 túi khí và hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS).
Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II của Mitsubishi.
Dưới nắp ca-pô là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp kép, dung tích 2.4L quen thuộc, sản sinh công suất tối đa 202 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm. Sức mạnh được truyền tới các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh Super Select 4WD-II của Mitsubishi.
Hệ thống Super Select 4WD-II này bao gồm chế độ 4H dẫn động bốn bánh toàn thời gian, khóa vi sai trung tâm và vi sai cầu sau, chế độ dải số thấp, 7 chế độ lái có thể lựa chọn và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control (AYC).
Hệ thống Super Select 4WD-II này bao gồm chế độ 4H dẫn động bốn bánh toàn thời gian, khóa vi sai trung tâm và vi sai cầu sau, chế độ dải số thấp, 7 chế độ lái có thể lựa chọn và hệ thống kiểm soát mô-men xoắn chủ động Active Yaw Control (AYC).
Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 hiện đã được mở cọc tại thị trường Brazil với giá khuyến mại không rẻ, lên đến 339.990 Real (khoảng 1,73 tỷ đồng). Hãng xác nhận phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất giới hạn, nhưng chưa công bố số lượng cụ thể.
Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026 hiện đã được mở cọc tại thị trường Brazil với giá khuyến mại không rẻ, lên đến 339.990 Real (khoảng 1,73 tỷ đồng). Hãng xác nhận phiên bản đặc biệt này sẽ được sản xuất giới hạn, nhưng chưa công bố số lượng cụ thể.
Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Savana Sertões 2026.
Nguyễn Anh
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