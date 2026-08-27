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[GALLERY] MG Hector Tomahawk EV - SUV điện thuê pin siêu rẻ từ 420 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] MG Hector Tomahawk EV - SUV điện thuê pin siêu rẻ từ 420 triệu đồng

MG Hector Tomahawk EV mới được cung cấp với hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện và hybrid sạc điện, cùng trợ lý cá nhân AI tích hợp chức năng hát karaoke.

Hải Nam
Trung bình mỗi ngày, các hãng xe Trung Quốc tung ra 3,6 mẫu xe mới trong vòng 5 tháng qua. Tốc độ ra mắt này đảm bảo một lượng sản phẩm đáng kể sẽ được đưa sang các thị trường bên ngoài Trung Quốc. MG Hector Tomahawk 2026 mới là một trong những mẫu xe như vậy.
Trung bình mỗi ngày, các hãng xe Trung Quốc tung ra 3,6 mẫu xe mới trong vòng 5 tháng qua. Tốc độ ra mắt này đảm bảo một lượng sản phẩm đáng kể sẽ được đưa sang các thị trường bên ngoài Trung Quốc. MG Hector Tomahawk 2026 mới là một trong những mẫu xe như vậy.
MG Hector Tomahawk 2026 là mẫu SUV 3 hàng ghế vừa được bán tại thị trường Ấn Độ cùng hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện (EV) và hybrid sạc điện (PHEV). Tuy sở hữu cùng tên gọi nhưng MG Hector Tomahawk không chia sẻ bất kỳ điểm chung nào với người anh em Hector sử dụng động cơ đốt trong.
MG Hector Tomahawk 2026 là mẫu SUV 3 hàng ghế vừa được bán tại thị trường Ấn Độ cùng hai lựa chọn hệ truyền động là thuần điện (EV) và hybrid sạc điện (PHEV). Tuy sở hữu cùng tên gọi nhưng MG Hector Tomahawk không chia sẻ bất kỳ điểm chung nào với người anh em Hector sử dụng động cơ đốt trong.
Trên thực tế, MG Hector Tomahawk là phiên bản đổi tên của Wuling Starlight 560 vốn đã được giới thiệu vào cuối năm 2025 và có mặt tại các showroom ở Trung Quốc từ đầu năm nay. Về ngoại hình, các phiên bản EV và PHEV được phân biệt bởi thiết kế lưới tản nhiệt và cản trước khác nhau.
Trên thực tế, MG Hector Tomahawk là phiên bản đổi tên của Wuling Starlight 560 vốn đã được giới thiệu vào cuối năm 2025 và có mặt tại các showroom ở Trung Quốc từ đầu năm nay. Về ngoại hình, các phiên bản EV và PHEV được phân biệt bởi thiết kế lưới tản nhiệt và cản trước khác nhau.
Đồng thời, mỗi phiên bản đều có một số thay đổi nhỏ so với xe gốc Wuling Starlight 560. Bản PHEV sở hữu phần đầu sơn cùng màu thân xe, hốc hút gió lớn hơn, nhiều chi tiết ốp màu đen và tấm bảo vệ gầm giả nhôm.
Đồng thời, mỗi phiên bản đều có một số thay đổi nhỏ so với xe gốc Wuling Starlight 560. Bản PHEV sở hữu phần đầu sơn cùng màu thân xe, hốc hút gió lớn hơn, nhiều chi tiết ốp màu đen và tấm bảo vệ gầm giả nhôm.
Trong khi đó, bản EV đi kèm phần đầu xe đơn giản và vuông vức hơn, gần như giống hệt Wuling Starlight 560. Dù sử dụng hệ truyền động nào, MG Hector Tomahawk cũng có chiều dài 4.745 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm và khoảng sáng gầm 230 mm.
Trong khi đó, bản EV đi kèm phần đầu xe đơn giản và vuông vức hơn, gần như giống hệt Wuling Starlight 560. Dù sử dụng hệ truyền động nào, MG Hector Tomahawk cũng có chiều dài 4.745 mm, chiều dài cơ sở 2.810 mm và khoảng sáng gầm 230 mm.
Bên trong mẫu xe Trung Quốc này là không gian nội thất có cấu hình 2 hoặc 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý đạt 610 lít ở cấu hình 5 chỗ và giảm xuống còn 192 lít khi sử dụng hàng ghế thứ ba.
Bên trong mẫu xe Trung Quốc này là không gian nội thất có cấu hình 2 hoặc 3 hàng ghế. Dung tích khoang hành lý đạt 610 lít ở cấu hình 5 chỗ và giảm xuống còn 192 lít khi sử dụng hàng ghế thứ ba.
Danh sách trang bị của MG Hector Tomahawk tại thị trường Ấn Độ gồm màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, điều khiển màn hình cảm ứng bằng cử chỉ, cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp, hệ thống đèn viền 256 màu và hệ thống âm thanh 10 loa. Điểm nhấn đáng chú ý là trợ lý ảo AI tích hợp chế độ hát karaoke cùng thư viện hơn 8.000 bài hát thuộc nhiều thể loại.
Danh sách trang bị của MG Hector Tomahawk tại thị trường Ấn Độ gồm màn hình thông tin giải trí 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch, điều khiển màn hình cảm ứng bằng cử chỉ, cửa sổ trời toàn cảnh hai lớp, hệ thống đèn viền 256 màu và hệ thống âm thanh 10 loa. Điểm nhấn đáng chú ý là trợ lý ảo AI tích hợp chế độ hát karaoke cùng thư viện hơn 8.000 bài hát thuộc nhiều thể loại.
MG Hector Tomahawk EV sử dụng 1 mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, kết hợp bộ pin 69,2 kWh cho phạm vi hoạt động hơn 500 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 90 kW cùng các chức năng cấp điện cho thiết bị ngoài xe V2L/V2H.
MG Hector Tomahawk EV sử dụng 1 mô-tơ điện đặt phía trước, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực, kết hợp bộ pin 69,2 kWh cho phạm vi hoạt động hơn 500 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 90 kW cùng các chức năng cấp điện cho thiết bị ngoài xe V2L/V2H.
Trong khi đó, MG Hector Tomahawk PHEV kết hợp động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện với một mô-tơ điện và bộ pin nhỏ hơn, có dung lượng 20,5 kWh. Xe có thể di chuyển 115 km chỉ bằng năng lượng điện trong khi tổng phạm vi hoạt động đạt hơn 1.100 km.
Trong khi đó, MG Hector Tomahawk PHEV kết hợp động cơ hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L đóng vai trò máy phát điện với một mô-tơ điện và bộ pin nhỏ hơn, có dung lượng 20,5 kWh. Xe có thể di chuyển 115 km chỉ bằng năng lượng điện trong khi tổng phạm vi hoạt động đạt hơn 1.100 km.
Tại thị trường Ấn Độ, MG Hector Tomahawk EV có giá kèm pin từ 1,949-2,349 triệu Rupee (khoảng 585-705 triệu đồng). Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức mua xe không kèm pin, qua đó giảm giá khởi điểm xuống còn 1,399 triệu Rupee (420 triệu đồng), sau đó trả 4,9 Rupee (1.470 đồng) cho mỗi km di chuyển.
Tại thị trường Ấn Độ, MG Hector Tomahawk EV có giá kèm pin từ 1,949-2,349 triệu Rupee (khoảng 585-705 triệu đồng). Khách hàng cũng có thể lựa chọn hình thức mua xe không kèm pin, qua đó giảm giá khởi điểm xuống còn 1,399 triệu Rupee (420 triệu đồng), sau đó trả 4,9 Rupee (1.470 đồng) cho mỗi km di chuyển.
Trong khi đó, MG Hector Tomahawk PHEV có giá từ 2,57 triệu Rupee (khoảng 771 triệu đồng) nếu mua trọn gói hoặc 2,179 triệu Rupee (654 triệu đồng) không kèm pin với phí thuê pin 3,2 Rupee (960 đồng) mỗi km. Các phiên bản EV sẽ bắt đầu được giao xe từ tháng 9, tiếp đến là bản PHEV vào tháng 11/2026 tới.
Trong khi đó, MG Hector Tomahawk PHEV có giá từ 2,57 triệu Rupee (khoảng 771 triệu đồng) nếu mua trọn gói hoặc 2,179 triệu Rupee (654 triệu đồng) không kèm pin với phí thuê pin 3,2 Rupee (960 đồng) mỗi km. Các phiên bản EV sẽ bắt đầu được giao xe từ tháng 9, tiếp đến là bản PHEV vào tháng 11/2026 tới.
Video: Giới thiệu MG Hector Tomahawk EV & Plug-In Hybrid EV.
Hải Nam
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