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[GALLERY] Lọ Lem gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, phong cách đa dạng

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Lọ Lem gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, phong cách đa dạng

Lọ Lem (Mai Thảo Linh) chuộng váy lụa, corset, blazer cùng nhiều gam màu, trong khi mái tóc dài và lối trang điểm nhẹ tạo nét riêng cho diện mạo.

Thu Cúc (tổng hợp)
Diện váy lụa màu kem, Lọ Lem hướng đến phong cách cổ điển với phom dáng tối giản, điểm cài áo nhỏ ở vai. Cô búi tóc thấp, đeo khuyên tai ngọc trai, trang điểm nhẹ. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Diện váy lụa màu kem, Lọ Lem hướng đến phong cách cổ điển với phom dáng tối giản, điểm cài áo nhỏ ở vai. Cô búi tóc thấp, đeo khuyên tai ngọc trai, trang điểm nhẹ. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Góc nghiêng cùng kiểu tóc búi thấp làm rõ sống mũi, đường nét gương mặt của Lọ Lem. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Góc nghiêng cùng kiểu tóc búi thấp làm rõ sống mũi, đường nét gương mặt của Lọ Lem. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem chọn váy quây hồng với thân corset ôm dáng và chân váy ren xếp tầng. Thiết kế làm nổi bật bờ vai và vóc dáng mảnh mai. Tóc dài uốn sóng, trang điểm tông hồng đồng điệu với trang phục, tạo hình ảnh ngọt ngào hơn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem chọn váy quây hồng với thân corset ôm dáng và chân váy ren xếp tầng. Thiết kế làm nổi bật bờ vai và vóc dáng mảnh mai. Tóc dài uốn sóng, trang điểm tông hồng đồng điệu với trang phục, tạo hình ảnh ngọt ngào hơn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Váy trắng hở lưng với chi tiết nơ lớn phía sau cho thấy lựa chọn thời trang gợi cảm của Lọ Lem. Cô để tóc đen dài buông tự nhiên, hạn chế trang sức. Lối trang điểm nhẹ cùng làn da sáng giúp tổng thể vẫn giữ nét trẻ trung. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Váy trắng hở lưng với chi tiết nơ lớn phía sau cho thấy lựa chọn thời trang gợi cảm của Lọ Lem. Cô để tóc đen dài buông tự nhiên, hạn chế trang sức. Lối trang điểm nhẹ cùng làn da sáng giúp tổng thể vẫn giữ nét trẻ trung. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Với váy hai dây hồng ôm dáng, Lọ Lem phối túi mini cùng tông, tạo tổng thể đơn sắc. Phom váy tôn vóc dáng, còn mái tóc dài gần như không tạo kiểu cầu kỳ giúp gương mặt trở thành điểm chú ý. Cô tiếp tục ưu tiên lối trang điểm tự nhiên. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Với váy hai dây hồng ôm dáng, Lọ Lem phối túi mini cùng tông, tạo tổng thể đơn sắc. Phom váy tôn vóc dáng, còn mái tóc dài gần như không tạo kiểu cầu kỳ giúp gương mặt trở thành điểm chú ý. Cô tiếp tục ưu tiên lối trang điểm tự nhiên. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Khi xuống phố, Lọ Lem thay đổi hình ảnh với váy chấm bi trễ vai, chân váy bất đối xứng kết hợp boots cao cổ và kính mắt đen. Trang phục mang sắc thái cá tính, trưởng thành hơn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Khi xuống phố, Lọ Lem thay đổi hình ảnh với váy chấm bi trễ vai, chân váy bất đối xứng kết hợp boots cao cổ và kính mắt đen. Trang phục mang sắc thái cá tính, trưởng thành hơn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Phong cách đời thường của Lọ Lem nhẹ nhàng hơn với áo xanh nhạt, cardigan, chân váy hồng viền ren và giày thể thao. Những gam pastel phù hợp với lối trang điểm trong trẻo, mái tóc uốn nhẹ, tạo diện mạo gần gũi và đúng độ tuổi. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Phong cách đời thường của Lọ Lem nhẹ nhàng hơn với áo xanh nhạt, cardigan, chân váy hồng viền ren và giày thể thao. Những gam pastel phù hợp với lối trang điểm trong trẻo, mái tóc uốn nhẹ, tạo diện mạo gần gũi và đúng độ tuổi. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem tạo điểm nhấn bằng áo corset đỏ phối blazer đồng màu, quần jeans và túi sáng màu. Sắc đỏ khiến diện mạo nổi bật hơn bảng màu pastel thường thấy. Mái tóc đen tạo độ tương phản với trang phục, đồng thời làm rõ làn da sáng và đường nét gương mặt. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem tạo điểm nhấn bằng áo corset đỏ phối blazer đồng màu, quần jeans và túi sáng màu. Sắc đỏ khiến diện mạo nổi bật hơn bảng màu pastel thường thấy. Mái tóc đen tạo độ tương phản với trang phục, đồng thời làm rõ làn da sáng và đường nét gương mặt. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem xuất hiện cùng gia đình trong trang phục tông sáng, chọn váy dài ôm nhẹ cơ thể. Mái tóc đen buông dài, trang điểm tông hồng và đường nét gương mặt thanh tú giúp cô giữ vẻ trẻ trung, nữ tính khi đứng cạnh mẹ và em gái. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Lọ Lem xuất hiện cùng gia đình trong trang phục tông sáng, chọn váy dài ôm nhẹ cơ thể. Mái tóc đen buông dài, trang điểm tông hồng và đường nét gương mặt thanh tú giúp cô giữ vẻ trẻ trung, nữ tính khi đứng cạnh mẹ và em gái. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Ở lễ tốt nghiệp của em gái Hạt Dẻ, Lọ Lem phối áo xanh navy với chân váy trắng và túi xách cùng tông. Thiết kế kín đáo làm nổi bật vẻ nền nã, trong khi mái tóc dài tạo kiểu nhẹ, lớp trang điểm trong trẻo giúp gương mặt trông tươi tắn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Ở lễ tốt nghiệp của em gái Hạt Dẻ, Lọ Lem phối áo xanh navy với chân váy trắng và túi xách cùng tông. Thiết kế kín đáo làm nổi bật vẻ nền nã, trong khi mái tóc dài tạo kiểu nhẹ, lớp trang điểm trong trẻo giúp gương mặt trông tươi tắn. (Ảnh: FB Mai Thảo Linh)
Mời quý độc giả xem video: "Lọ Lem - con gái lớn của MC Quyền Linh ngày càng đẹp ngọt ngào". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Lọ Lem #thời trang #phong cách #nhan sắc #trang điểm

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