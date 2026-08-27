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[GALLERY] Chiếc Mercedes-Benz G-Class độc bản "hét giá" tới hơn 91 tỷ đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chiếc Mercedes-Benz G-Class độc bản "hét giá" tới hơn 91 tỷ đồng

Một chiếc SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class độc bản vừa được hãng độ Carlex Design định giá 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).

Thảo Mai
Một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class được cá nhân hóa đến mức gần như độc bản có thể đắt đến đâu? Với Carlex Design, câu trả lời là khoảng 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).
Một chiếc xe SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class được cá nhân hóa đến mức gần như độc bản có thể đắt đến đâu? Với Carlex Design, câu trả lời là khoảng 3 triệu euro (tương đương 3,5 triệu USD - khoảng hơn 91 tỷ đồng).
Hãng độ đến từ Ba Lan dự kiến chào bán chiếc G-Stallion đặc biệt này tại Triển lãm Săn bắn và Cưỡi ngựa Quốc tế tổ chức ở Abu Dhabi trong tháng 8/2026 này.
Hãng độ đến từ Ba Lan dự kiến chào bán chiếc G-Stallion đặc biệt này tại Triển lãm Săn bắn và Cưỡi ngựa Quốc tế tổ chức ở Abu Dhabi trong tháng 8/2026 này.
Carlex những năm gần đây tạo dấu ấn theo cách khá khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào bodykit hầm hố, cánh gió cỡ lớn hay những bộ mâm cầu kỳ, hãng dành nhiều công sức cho các chi tiết thủ công.
Carlex những năm gần đây tạo dấu ấn theo cách khá khác biệt. Thay vì chỉ tập trung vào bodykit hầm hố, cánh gió cỡ lớn hay những bộ mâm cầu kỳ, hãng dành nhiều công sức cho các chi tiết thủ công.
Những nghệ nhân của Carlex đã trực tiếp sơn, chạm và khắc lên thân xe, biến mỗi sản phẩm thành một tác phẩm nghệ thuật có thể vận hành trên đường. G-Stallion là ví dụ rõ nét nhất, khi riêng phần mui đã tiêu tốn hơn 3.000 giờ chế tác.
Những nghệ nhân của Carlex đã trực tiếp sơn, chạm và khắc lên thân xe, biến mỗi sản phẩm thành một tác phẩm nghệ thuật có thể vận hành trên đường. G-Stallion là ví dụ rõ nét nhất, khi riêng phần mui đã tiêu tốn hơn 3.000 giờ chế tác.
Ban đầu, mui xe chỉ là một tấm nhôm phẳng. Sau đó, các thợ thủ công tạo hình hoàn toàn bằng tay với dụng cụ gia công kim loại truyền thống cùng khuôn gỗ. Khi đạt được hình dáng mong muốn, công đoạn trang trí mới bắt đầu.
Ban đầu, mui xe chỉ là một tấm nhôm phẳng. Sau đó, các thợ thủ công tạo hình hoàn toàn bằng tay với dụng cụ gia công kim loại truyền thống cùng khuôn gỗ. Khi đạt được hình dáng mong muốn, công đoạn trang trí mới bắt đầu.
Bề mặt mui sử dụng tông đen và bạc làm chủ đạo, điểm thêm các chi tiết màu vàng. Nổi bật ở trung tâm là hình ảnh một chú ngựa kích thước lớn, bao quanh bởi hàng loạt hoa văn phức tạp.
Bề mặt mui sử dụng tông đen và bạc làm chủ đạo, điểm thêm các chi tiết màu vàng. Nổi bật ở trung tâm là hình ảnh một chú ngựa kích thước lớn, bao quanh bởi hàng loạt hoa văn phức tạp.
Đáng tiếc, toàn bộ phần trang trí công phu này lại nằm trên nóc xe nên không dễ quan sát ở điều kiện sử dụng thông thường. Chủ nhân tương lai có lẽ cần một gara có tầng lửng hoặc vị trí quan sát từ trên cao mới có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm.
Đáng tiếc, toàn bộ phần trang trí công phu này lại nằm trên nóc xe nên không dễ quan sát ở điều kiện sử dụng thông thường. Chủ nhân tương lai có lẽ cần một gara có tầng lửng hoặc vị trí quan sát từ trên cao mới có thể thưởng thức trọn vẹn tác phẩm.
Không chỉ phần mui, ngoại hình của G-Stallion cũng được Carlex làm lại đáng kể. Xe có bộ bodykit riêng với hốc bánh mở rộng, cản trước và cản sau thiết kế mới, kết hợp những đường kẻ trang trí thủ công cùng logo nhận diện đặc trưng.
Không chỉ phần mui, ngoại hình của G-Stallion cũng được Carlex làm lại đáng kể. Xe có bộ bodykit riêng với hốc bánh mở rộng, cản trước và cản sau thiết kế mới, kết hợp những đường kẻ trang trí thủ công cùng logo nhận diện đặc trưng.
Khoang nội thất tiếp tục thể hiện mức độ đầu tư tương xứng. Da màu đỏ rượu vang xuất hiện trên ghế, tapi cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và bệ trung tâm. Carlex còn bổ sung nhiều chi tiết kim loại thật, khóa trang trí và vật liệu Alcantara mềm, thậm chí phủ cả khu vực cửa hậu. Xen kẽ là những mảng ốp được chạm khắc thủ công.
Khoang nội thất tiếp tục thể hiện mức độ đầu tư tương xứng. Da màu đỏ rượu vang xuất hiện trên ghế, tapi cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và bệ trung tâm. Carlex còn bổ sung nhiều chi tiết kim loại thật, khóa trang trí và vật liệu Alcantara mềm, thậm chí phủ cả khu vực cửa hậu. Xen kẽ là những mảng ốp được chạm khắc thủ công.
Với giá chào bán 3 triệu euro, G-Stallion thuộc nhóm những chiếc Mercedes-Benz G-Class tùy biến đắt đỏ nhất. Việc Carlex lựa chọn Abu Dhabi làm nơi giới thiệu G-Stallion được xem là khá hợp lý, bởi đây là thị trường quen thuộc với những mẫu xe siêu sang và các sản phẩm cá nhân hóa có giá trị rất cao.
Với giá chào bán 3 triệu euro, G-Stallion thuộc nhóm những chiếc Mercedes-Benz G-Class tùy biến đắt đỏ nhất. Việc Carlex lựa chọn Abu Dhabi làm nơi giới thiệu G-Stallion được xem là khá hợp lý, bởi đây là thị trường quen thuộc với những mẫu xe siêu sang và các sản phẩm cá nhân hóa có giá trị rất cao.
Video: Giới thiệu Mercedes-Benz G-Class bản đặc biệt giá 3,5 triệu USD.
Thảo Mai
#Mercedes-Benz G-Class độc bản #SUV hạng sang Mercedes-Benz G-Class #Mercedes-Benz G-Class của hãng độ Carlex Design #Mercedes-Benz G-Class hơn 91 tỷ đồng #Mercedes-Benz #G-Class

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