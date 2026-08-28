Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[GALLERY] Lạc Hồng 900 LX khoảng 5 tỷ đồng về tay đại gia Buôn Ma Thuột

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lạc Hồng 900 LX khoảng 5 tỷ đồng về tay đại gia Buôn Ma Thuột

Chiếc SUV Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đã đến tay khách hàng ở Buôn Ma Thuột, phiên bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ còn bản chống đạn có giá gần 40 tỷ đồng.

Thảo Mai
Mới đây, fanpage chính thức của VinFast đã đăng tải hình ảnh những chiếc Lạc Hồng 900 LX đầu tiên được bàn giao cho khách hàng tại Buôn Ma Thuột. Đây là mẫu SUV điện cao cấp được VinFast phát triển với thiết kế và trang bị hướng đến nhóm khách hàng đặc biệt.
Mới đây, fanpage chính thức của VinFast đã đăng tải hình ảnh những chiếc Lạc Hồng 900 LX đầu tiên được bàn giao cho khách hàng tại Buôn Ma Thuột. Đây là mẫu SUV điện cao cấp được VinFast phát triển với thiết kế và trang bị hướng đến nhóm khách hàng đặc biệt.
Mẫu xe SUV Lạc Hồng 900 LX sở hữu kích thước dài 5.342 mm, rộng 2.254 mm và cao 1.697 mm, với chiều dài cơ sở 3.349 mm. Các thông số này tạo nên một mẫu SUV có kích thước lớn và không gian nội thất tương đối rộng rãi.
Mẫu xe SUV Lạc Hồng 900 LX sở hữu kích thước dài 5.342 mm, rộng 2.254 mm và cao 1.697 mm, với chiều dài cơ sở 3.349 mm. Các thông số này tạo nên một mẫu SUV có kích thước lớn và không gian nội thất tương đối rộng rãi.
Ngoại thất của mẫu xe SUV này toát lên vẻ bề thế và sang trọng với lưới tản nhiệt giả cỡ lớn. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở biểu tượng cánh chim lạc mạ vàng trên nắp ca-pô, tạo nên bản sắc riêng biệt cho dòng xe cao cấp nhất của hãng.
Ngoại thất của mẫu xe SUV này toát lên vẻ bề thế và sang trọng với lưới tản nhiệt giả cỡ lớn. Điểm nhấn đặc biệt nằm ở biểu tượng cánh chim lạc mạ vàng trên nắp ca-pô, tạo nên bản sắc riêng biệt cho dòng xe cao cấp nhất của hãng.
Mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX được trang bị bộ mâm 21 inch, trong khi phiên bản chống đạn sở hữu mâm 19 inch. Hệ thống chiếu sáng Full LED, khoảng sáng gầm 175 mm và khả năng lội nước 450 mm cũng là những thông số đáng chú ý.
Mẫu SUV Lạc Hồng 900 LX được trang bị bộ mâm 21 inch, trong khi phiên bản chống đạn sở hữu mâm 19 inch. Hệ thống chiếu sáng Full LED, khoảng sáng gầm 175 mm và khả năng lội nước 450 mm cũng là những thông số đáng chú ý.
Khoang cabin được hoàn thiện bằng gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và nhiều chi tiết mạ vàng. Xe bố trí 5 chỗ ngồi với vách ngăn kính cách âm và rèm điện giữa khoang lái và khoang hành khách, đảm bảo sự riêng tư cho hàng ghế sau.
Khoang cabin được hoàn thiện bằng gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và nhiều chi tiết mạ vàng. Xe bố trí 5 chỗ ngồi với vách ngăn kính cách âm và rèm điện giữa khoang lái và khoang hành khách, đảm bảo sự riêng tư cho hàng ghế sau.
Hàng ghế thứ hai có bệ tì chân, chỉnh điện 10 hướng, sưởi và làm mát, nhớ ghế 2 vị trí. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 15,6 inch, đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp Audison 13 loa vệ tinh và 1 loa siêu trầm (phiên bản chống đạn dùng 11 loa).
Hàng ghế thứ hai có bệ tì chân, chỉnh điện 10 hướng, sưởi và làm mát, nhớ ghế 2 vị trí. Trung tâm bảng táp-lô là màn hình 15,6 inch, đi kèm hệ thống âm thanh cao cấp Audison 13 loa vệ tinh và 1 loa siêu trầm (phiên bản chống đạn dùng 11 loa).
Ngoài ra, Lạc Hồng 900 LX cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với màn hình riêng cho hàng ghế sau, hệ thống điện đàm giữa khoang lái và hành khách cũng được tích hợp.
Ngoài ra, Lạc Hồng 900 LX cũng được trang bị hệ thống điều hòa tự động 2 vùng với màn hình riêng cho hàng ghế sau, hệ thống điện đàm giữa khoang lái và hành khách cũng được tích hợp.
Lạc Hồng 900 LX sử dụng 2 động cơ điện công suất 150 kW, cho tổng công suất 402 mã lực (Phiên bản chống đạn: 455 mã lực), mô-men xoắn 620 Nm, dẫn động AWD. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.
Lạc Hồng 900 LX sử dụng 2 động cơ điện công suất 150 kW, cho tổng công suất 402 mã lực (Phiên bản chống đạn: 455 mã lực), mô-men xoắn 620 Nm, dẫn động AWD. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 6,8 giây, tốc độ tối đa 200 km/h.
Dung lượng pin đạt 123 kWh, cho phạm vi di chuyển 595 km mỗi lần sạc (Phiên bản chống đạn: 450 km). Thời gian sạc nhanh DC từ 10% đến 70% trong 35 phút. Hệ thống treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết với giảm chấn khí nén.
Dung lượng pin đạt 123 kWh, cho phạm vi di chuyển 595 km mỗi lần sạc (Phiên bản chống đạn: 450 km). Thời gian sạc nhanh DC từ 10% đến 70% trong 35 phút. Hệ thống treo trước tay đòn kép, treo sau đa liên kết với giảm chấn khí nén.
Theo một số nguồn tin, Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ đồng, trong khi phiên bản chống đạn có thể lên tới gần 40 tỷ đồng. Mức giá này được cho là chưa có thông tin xác nhận chính thức từ VinFast.
Theo một số nguồn tin, Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn có giá khoảng 5 tỷ đồng, trong khi phiên bản chống đạn có thể lên tới gần 40 tỷ đồng. Mức giá này được cho là chưa có thông tin xác nhận chính thức từ VinFast.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện hạng sang Lạc Hồng 900 LX.
Thảo Mai
#Lạc Hồng 900 LX khoảng 5 tỷ đồng #SUV Lạc Hồng 900 LX #Lạc Hồng 900 LX đầu tiên đến tay khách Việt #SUV hạng sang Lạc Hồng 900 LX #Lạc Hồng 900 LX chạy điện #giá xe Lạc Hồng 900 LX

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast Infographic eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT