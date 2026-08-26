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Tính toán sai lầm của Ukraine, tạo cơ hội cho Nga đột phá vào Orikhiv

Quân sự - Thế giới

Tính toán sai lầm của Ukraine, tạo cơ hội cho Nga đột phá vào Orikhiv

Tính toán sai lầm của chỉ huy Ukraine, tạo cơ hội cho Quân đội Nga đã đột phá vào đầu cầu Orikhiv và giao tranh đường phố bắt đầu trong thành phố.

Tiến Minh
Thành phố Orikhiv (Nga gọi là Orekhov), nằm ở phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, nơi được coi là đầu cầu trong chiến dịch phản công mùa hè thất bại của Quân đội Ukraine (AFU), vào năm 2023. Trong những ngày qua, thành phố nhỏ này đã bị Quân đội Nga (RFAF) tấn công dữ dội và có nguy cơ thất thủ.
Thành phố Orikhiv (Nga gọi là Orekhov), nằm ở phía bắc tỉnh Zaporizhzhia, nơi được coi là đầu cầu trong chiến dịch phản công mùa hè thất bại của Quân đội Ukraine (AFU), vào năm 2023. Trong những ngày qua, thành phố nhỏ này đã bị Quân đội Nga (RFAF) tấn công dữ dội và có nguy cơ thất thủ.
Orekhiv được đánh giá là khu vực phòng thủ mạnh nhất của Ukraine ở vùng Zaporizhia, nhưng RFAF quyết tâm kiểm soát khu vực này; coi là một trong những mục tiêu chính của họ trong chiến dịch mùa hè năm nay, tại mặt trận phía nam Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, trong một thời gian dài, các đơn vị Nga đã thực hiện đánh địch tạo thế bao vây thành phố, kiểm soát từng ngôi làng một.
Orekhiv được đánh giá là khu vực phòng thủ mạnh nhất của Ukraine ở vùng Zaporizhia, nhưng RFAF quyết tâm kiểm soát khu vực này; coi là một trong những mục tiêu chính của họ trong chiến dịch mùa hè năm nay, tại mặt trận phía nam Ukraine. Để đạt được mục tiêu này, trong một thời gian dài, các đơn vị Nga đã thực hiện đánh địch tạo thế bao vây thành phố, kiểm soát từng ngôi làng một.
Trang Topwar của Nga ngày 20/8 đưa tin, Cụm Vostok RFAF đã hoàn thành việc kiểm soát làng Malaya Tokmachka (khoanh màu vàng trên bản đồ) ở ngoại ô phía nam Orikhiv và đã tiến vào các tuyến phố của thành phố này. Một số nguồn phân tích đã đưa tin này, nhấn mạnh rằng các đơn vị xung kích Nga, đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của đối phương.
Trang Topwar của Nga ngày 20/8 đưa tin, Cụm Vostok RFAF đã hoàn thành việc kiểm soát làng Malaya Tokmachka (khoanh màu vàng trên bản đồ) ở ngoại ô phía nam Orikhiv và đã tiến vào các tuyến phố của thành phố này. Một số nguồn phân tích đã đưa tin này, nhấn mạnh rằng các đơn vị xung kích Nga, đã chọc thủng được tuyến phòng thủ của đối phương.
Làng Malaya Tokmachka là tiền duyên phòng ngự của cụm cứ điểm Orikhiv, các đơn vị quân Ukraine đã kiên cường bám trụ vào ngôi làng này đến phút cuối cùng, thường xuyên phát động các cuộc phản công. Nhưng cuối cùng, lực lượng Nga đã hoàn toàn đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi đây.
Làng Malaya Tokmachka là tiền duyên phòng ngự của cụm cứ điểm Orikhiv, các đơn vị quân Ukraine đã kiên cường bám trụ vào ngôi làng này đến phút cuối cùng, thường xuyên phát động các cuộc phản công. Nhưng cuối cùng, lực lượng Nga đã hoàn toàn đẩy lùi quân Ukraine ra khỏi đây.
Điều đáng chú ý là các thông tin về việc bộ binh Nga xâm nhập vào Orekhiv đã bắt đầu xuất hiện vài tuần trước và được truyền thông Ukraine công nhận. Họ cảnh báo rằng một cuộc đột phá quy mô lớn hơn của lực lượng Nga ở khu vực này, có thể xảy ra trong tương lai gần và kêu gọi AFU đứng vững, trước sự tiến công của lực lượng Nga.
Điều đáng chú ý là các thông tin về việc bộ binh Nga xâm nhập vào Orekhiv đã bắt đầu xuất hiện vài tuần trước và được truyền thông Ukraine công nhận. Họ cảnh báo rằng một cuộc đột phá quy mô lớn hơn của lực lượng Nga ở khu vực này, có thể xảy ra trong tương lai gần và kêu gọi AFU đứng vững, trước sự tiến công của lực lượng Nga.
Theo kênh Readovka, quân Nga đã tiến vào Orekhiv và đe dọa làm sụp đổ hệ thống phòng thủ tại toàn bộ khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 thuộc Cụm Vostok, đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novodanilovka và sử dụng ngôi làng làm bàn đạp để đột phá vào trung tâm Orekhov. Như vậy, cùng với việc kiểm soát Malaya Tokmachka, lực lượng Nga đã kiểm soát 2 ngôi làng rất quan trọng, để làm bàn đạp tiến vào Orikhiv.
Theo kênh Readovka, quân Nga đã tiến vào Orekhiv và đe dọa làm sụp đổ hệ thống phòng thủ tại toàn bộ khu vực phòng thủ kiên cố của Ukraine. Sư đoàn bộ binh cơ giới cận vệ số 42 thuộc Cụm Vostok, đã kiểm soát hoàn toàn ngôi làng Novodanilovka và sử dụng ngôi làng làm bàn đạp để đột phá vào trung tâm Orekhov. Như vậy, cùng với việc kiểm soát Malaya Tokmachka, lực lượng Nga đã kiểm soát 2 ngôi làng rất quan trọng, để làm bàn đạp tiến vào Orikhiv.
Hiện tại, lính xung kích Nga đã củng cố vị trí ở phía đông nam thành phố và kiểm soát các dãy nhà dân sự ở đầu đường Ovcharenko. Phạm vi kiểm soát tại thành phố đang tiếp tục được mở rộng, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU đang thiếu hụt quân số để ngăn chặn đối phương, kênh Readovka cho biết thêm.
Hiện tại, lính xung kích Nga đã củng cố vị trí ở phía đông nam thành phố và kiểm soát các dãy nhà dân sự ở đầu đường Ovcharenko. Phạm vi kiểm soát tại thành phố đang tiếp tục được mở rộng, nhưng Bộ Tổng tham mưu AFU đang thiếu hụt quân số để ngăn chặn đối phương, kênh Readovka cho biết thêm.
Còn kênh Rybar của Nga, dẫn nguồn tin trực tiếp tại mặt trận cho biết, lực lượng Nga đột phá thành công vào trong thành phố Orikhiv, đồng nghĩa với việc Ukraine đã thất bại trong giai đoạn phòng thủ then chốt tại khu vực kiên cố. Tình hình đang dẫn đến kịch bản tác chiến đô thị điển hình, mà kết cục tất yếu sẽ là quân Ukraine phải rút khỏi Orekhiv.
Còn kênh Rybar của Nga, dẫn nguồn tin trực tiếp tại mặt trận cho biết, lực lượng Nga đột phá thành công vào trong thành phố Orikhiv, đồng nghĩa với việc Ukraine đã thất bại trong giai đoạn phòng thủ then chốt tại khu vực kiên cố. Tình hình đang dẫn đến kịch bản tác chiến đô thị điển hình, mà kết cục tất yếu sẽ là quân Ukraine phải rút khỏi Orekhiv.
Trước mắt, các đơn vị Ukraine trong thành phố sẽ phải chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ; và về lâu dài, họ có thể nhận được viện binh. Một số đơn vị AFU vẫn đang triển khai ở phía đông và phía tây Orekhiv, nhiệm vụ bây giờ của họ là giữ các trận địa phòng ngự đã được chuẩn bị sẵn.
Trước mắt, các đơn vị Ukraine trong thành phố sẽ phải chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ; và về lâu dài, họ có thể nhận được viện binh. Một số đơn vị AFU vẫn đang triển khai ở phía đông và phía tây Orekhiv, nhiệm vụ bây giờ của họ là giữ các trận địa phòng ngự đã được chuẩn bị sẵn.
Nhưng với diễn biến nghiêm trọng vừa xảy ra tại Orikhiv, có thể buộc Bộ Tư lệnh mặt trận Zaporizhzhia của AFU, phải rút bớt lực lượng từ bên sườn, để tăng cường cho lực lượng đồn trú, khi ngay lúc này, họ không có quân tăng viện từ lực lượng dự bị. Tức là bây giờ quân Ukraine ở Orikhiv, phải chiến đấu bằng lực lượng hiện có, trước mắt là giữ vững trận địa, sau mới tính tới phản công.
Nhưng với diễn biến nghiêm trọng vừa xảy ra tại Orikhiv, có thể buộc Bộ Tư lệnh mặt trận Zaporizhzhia của AFU, phải rút bớt lực lượng từ bên sườn, để tăng cường cho lực lượng đồn trú, khi ngay lúc này, họ không có quân tăng viện từ lực lượng dự bị. Tức là bây giờ quân Ukraine ở Orikhiv, phải chiến đấu bằng lực lượng hiện có, trước mắt là giữ vững trận địa, sau mới tính tới phản công.
Cuộc đột phá của Sư đoàn 42 RFAF từ hướng Novodanilivka, diễn ra trong bối cảnh quân Ukraine đang tập trung nỗ lực phòng thủ ở phía tây, phía đông và đông bắc Orikhiv, với hy vọng bảo vệ các tuyến đường tiếp tế cho nhóm đơn vị đồn trú tại thành phố này.
Cuộc đột phá của Sư đoàn 42 RFAF từ hướng Novodanilivka, diễn ra trong bối cảnh quân Ukraine đang tập trung nỗ lực phòng thủ ở phía tây, phía đông và đông bắc Orikhiv, với hy vọng bảo vệ các tuyến đường tiếp tế cho nhóm đơn vị đồn trú tại thành phố này.
Nhưng trong khi chú trọng củng cố các tuyến đường tiếp vận cho thành phố, phía Ukraine đã để đối phương chọc thủng phòng tuyến, tiến thẳng vào Orekhiv. Có vẻ như quân Nga đã phát hiện ra rằng, các ngả đường tiếp cận từ phía nam là mắt xích yếu nhất của cụm cứ điểm Orekhiv.
Nhưng trong khi chú trọng củng cố các tuyến đường tiếp vận cho thành phố, phía Ukraine đã để đối phương chọc thủng phòng tuyến, tiến thẳng vào Orekhiv. Có vẻ như quân Nga đã phát hiện ra rằng, các ngả đường tiếp cận từ phía nam là mắt xích yếu nhất của cụm cứ điểm Orekhiv.
Tính toán sai lầm của Bộ Tư lệnh mặt trận Zaporizhzhia AFU, đã góp phần đẩy họ vào tình thế bất lợi này. Họ cho rằng Nga sẽ không tấn công, cho đến khi Orekhiv bị cô lập hoàn toàn về mặt hậu cần. Nhưng trên thực tế, quân Nga đã hành động theo một kịch bản khác và giành lợi thế trước đối phương.
Tính toán sai lầm của Bộ Tư lệnh mặt trận Zaporizhzhia AFU, đã góp phần đẩy họ vào tình thế bất lợi này. Họ cho rằng Nga sẽ không tấn công, cho đến khi Orekhiv bị cô lập hoàn toàn về mặt hậu cần. Nhưng trên thực tế, quân Nga đã hành động theo một kịch bản khác và giành lợi thế trước đối phương.
Hơn nữa, tình hình chiến thuật hiện tại đặt lực lượng Ukraine ở Orikhiv trước một lựa chọn đầy khó khăn. Phương án thứ nhất là rút lực lượng từ bên sườn về, với hy vọng đánh bật quân Nga khỏi vùng ngoại ô Orekhiv và ngăn chặn đà tiến sâu vào nội đô. Tuy nhiên, hành động này có thể làm suy yếu vành đai phòng thủ bên ngoài, dẫn đến nguy cơ thành phố và các đơn vị bị bao vây, cô lập.
Hơn nữa, tình hình chiến thuật hiện tại đặt lực lượng Ukraine ở Orikhiv trước một lựa chọn đầy khó khăn. Phương án thứ nhất là rút lực lượng từ bên sườn về, với hy vọng đánh bật quân Nga khỏi vùng ngoại ô Orekhiv và ngăn chặn đà tiến sâu vào nội đô. Tuy nhiên, hành động này có thể làm suy yếu vành đai phòng thủ bên ngoài, dẫn đến nguy cơ thành phố và các đơn vị bị bao vây, cô lập.
Phương án hai là lực lượng Ukraine đang trực tiếp phòng thủ Orekhiv, với quân số hạn chế, nhưng tiếp tục ngăn chặn quân Nga ở trong đô thị, mà không có sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài. Tuy nhiên trong bối cảnh này, Ukraine gần như hết cơ hội, bởi khả năng phòng ngự đã tan biến, ngay khi các nhóm xung kích đầu tiên của RFAF, đã củng cố được vị trí tại Orekhiv.
Phương án hai là lực lượng Ukraine đang trực tiếp phòng thủ Orekhiv, với quân số hạn chế, nhưng tiếp tục ngăn chặn quân Nga ở trong đô thị, mà không có sự hỗ trợ đáng kể từ bên ngoài. Tuy nhiên trong bối cảnh này, Ukraine gần như hết cơ hội, bởi khả năng phòng ngự đã tan biến, ngay khi các nhóm xung kích đầu tiên của RFAF, đã củng cố được vị trí tại Orekhiv.
Thực tế cho thấy, quân Ukraine đã không thể ngăn chặn được việc bộ binh Nga áp sát thành phố. Giờ đây, Bộ Tổng tham mưu AFU, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trì hoãn thông báo về việc mất Orekhiv càng lâu càng tốt (giống như trường hợp tại Konstantinovka), hoặc rút lui về các tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Zherebets.
Thực tế cho thấy, quân Ukraine đã không thể ngăn chặn được việc bộ binh Nga áp sát thành phố. Giờ đây, Bộ Tổng tham mưu AFU, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trì hoãn thông báo về việc mất Orekhiv càng lâu càng tốt (giống như trường hợp tại Konstantinovka), hoặc rút lui về các tuyến phòng thủ dự bị dọc theo sông Zherebets.
Mặc dù lực lượng Nga đã vượt qua được tuyến phòng thủ vòng ngoài ở Orikhiv, nhưng điều đó không có nghĩa là quân Nga có thể nhanh chóng kiểm soát thành phố quan trọng này. Một trận chiến khó khăn để giành lấy Orekhiv, đang chờ đợi Lực lượng vũ trang Nga. ﻿ https://vi.topwar.ru/288340-soobschaetsja-o-polnoj-zachistke-ot-vsu-maloj-tokmachki-k-jugu-ot-orehova.html ﻿https://topcor.ru/73557-rossijskie-vojska-vorvalis-v-orehov-v-gorode-nachalis-ulichnye-boi.html ﻿https://vi.topwar.ru/274798-vs-rf-vyshli-k-orehovu-zaporozhskoj-oblasti-vzjav-pod-kontrol-novodanilovku.html
Mặc dù lực lượng Nga đã vượt qua được tuyến phòng thủ vòng ngoài ở Orikhiv, nhưng điều đó không có nghĩa là quân Nga có thể nhanh chóng kiểm soát thành phố quan trọng này. Một trận chiến khó khăn để giành lấy Orekhiv, đang chờ đợi Lực lượng vũ trang Nga.
﻿ https://vi.topwar.ru/288340-soobschaetsja-o-polnoj-zachistke-ot-vsu-maloj-tokmachki-k-jugu-ot-orehova.html
﻿https://topcor.ru/73557-rossijskie-vojska-vorvalis-v-orehov-v-gorode-nachalis-ulichnye-boi.html
﻿https://vi.topwar.ru/274798-vs-rf-vyshli-k-orehovu-zaporozhskoj-oblasti-vzjav-pod-kontrol-novodanilovku.html
Tiến Minh
#Orikhiv #Nga tấn công Orikhiv #xung đột Nga – Ukraine

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