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[GALLERY] Dyson HushJet Mini Cool: Quạt 212g, gió mạnh 25 m/giây

Số hóa - Xe

[GALLERY] Dyson HushJet Mini Cool: Quạt 212g, gió mạnh 25 m/giây

Dyson HushJet Mini Cool gây chú ý với trọng lượng 212g, luồng gió 25 m/giây, pin 6 giờ và thiết kế có thể cầm tay, đeo hoặc đặt bàn.

Thiên Trang
Dyson chính thức đưa quạt cầm tay HushJet Mini Cool đến thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu vào nhóm thiết bị làm mát cá nhân với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt.
Dyson chính thức đưa quạt cầm tay HushJet Mini Cool đến thị trường Việt Nam, đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của thương hiệu vào nhóm thiết bị làm mát cá nhân với thiết kế nhỏ gọn, linh hoạt.
Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở công nghệ thổi khí HushJet, kết hợp động cơ DC không chổi than có tốc độ lên tới 65.000 vòng/phút để tạo luồng gió tối đa 25 m/giây, trong khi trọng lượng chỉ khoảng 212 g.
Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở công nghệ thổi khí HushJet, kết hợp động cơ DC không chổi than có tốc độ lên tới 65.000 vòng/phút để tạo luồng gió tối đa 25 m/giây, trong khi trọng lượng chỉ khoảng 212 g.
Người dùng có thể lựa chọn 5 cấp độ gió cùng chế độ Boost, từ luồng gió nhẹ phục vụ làm việc, nghỉ ngơi đến khả năng làm mát mạnh khi hoạt động ngoài trời, đồng thời thời lượng pin đạt tối đa 6 giờ.
Người dùng có thể lựa chọn 5 cấp độ gió cùng chế độ Boost, từ luồng gió nhẹ phục vụ làm việc, nghỉ ngơi đến khả năng làm mát mạnh khi hoạt động ngoài trời, đồng thời thời lượng pin đạt tối đa 6 giờ.
Con số 38 mm cũng trở thành dấu ấn trong thiết kế HushJet Mini Cool, khi Dyson sử dụng kích thước này như một chuẩn mực để hướng tới những thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn duy trì hiệu suất cao.
Con số 38 mm cũng trở thành dấu ấn trong thiết kế HushJet Mini Cool, khi Dyson sử dụng kích thước này như một chuẩn mực để hướng tới những thiết bị nhỏ gọn nhưng vẫn duy trì hiệu suất cao.
Không chỉ tập trung vào sức mạnh luồng gió, Dyson còn chú trọng yếu tố âm học khi tinh chỉnh các dải tần nhằm hạn chế tiếng rít và âm thanh từ động cơ, hướng tới trải nghiệm làm mát mạnh nhưng dễ chịu.
Không chỉ tập trung vào sức mạnh luồng gió, Dyson còn chú trọng yếu tố âm học khi tinh chỉnh các dải tần nhằm hạn chế tiếng rít và âm thanh từ động cơ, hướng tới trải nghiệm làm mát mạnh nhưng dễ chịu.
HushJet Mini Cool có thể cầm tay, đặt trên bàn hoặc đeo trên người, đồng thời được bán với ba tùy chọn màu gồm Xám đá/Hồng phấn, Xanh mực/Xanh cobalt và Carnelian/Xanh da trời, phù hợp nhiều phong cách cá nhân.
HushJet Mini Cool có thể cầm tay, đặt trên bàn hoặc đeo trên người, đồng thời được bán với ba tùy chọn màu gồm Xám đá/Hồng phấn, Xanh mực/Xanh cobalt và Carnelian/Xanh da trời, phù hợp nhiều phong cách cá nhân.
Bộ phụ kiện đi kèm gồm dây đeo cổ, giá đỡ tích hợp sạc, cáp sạc USB-C và túi đựng, trong khi người dùng có thể mua thêm giá đỡ đa năng hoặc kẹp cài để gắn quạt vào xe đẩy, quai túi hay trang phục.
Bộ phụ kiện đi kèm gồm dây đeo cổ, giá đỡ tích hợp sạc, cáp sạc USB-C và túi đựng, trong khi người dùng có thể mua thêm giá đỡ đa năng hoặc kẹp cài để gắn quạt vào xe đẩy, quai túi hay trang phục.
Với sự kết hợp giữa thiết kế 38 mm, trọng lượng 212 g, gió 25 m/giây và hệ sinh thái phụ kiện, Dyson HushJet Mini Cool hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị làm mát cá nhân có tính di động cao trong cuộc sống hàng ngày.
Với sự kết hợp giữa thiết kế 38 mm, trọng lượng 212 g, gió 25 m/giây và hệ sinh thái phụ kiện, Dyson HushJet Mini Cool hướng đến nhóm người dùng cần một thiết bị làm mát cá nhân có tính di động cao trong cuộc sống hàng ngày.
Thiên Trang
#Dyson #HushJet Mini Cool #quạt cầm tay #thiết bị làm mát #gió mạnh #cá nhân

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