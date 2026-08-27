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[GALLERY] Honda Rebel 300 2026 từ 60 triệu - thêm RoadSync, màn hình màu TFT

Số hóa - Xe

[GALLERY] Honda Rebel 300 2026 từ 60 triệu - thêm RoadSync, màn hình màu TFT

Thị trường đầu tiên đón nhận mẫu xe Honda Rebel 300 2026 mới với công nghệ kết nối RoadSync sẽ là Ấn Độ, sau đó dự kiến là các nước khác trong thời gian tới.

Tâm Võ
Vào tháng hồi tháng 7/2026 Honda đã tuyên bố sẽ sản xuất dòng cruiser phân khối lớn Rebel 300 dành cho người mới chơi là Ấn Độ sau Thái Lan. Và đến nay, Honda Rebel 300 2026 "made in India" đã chính thức được ra mắt với công nghệ kết nối RoadSync "xọn sò hơn".
Vào tháng hồi tháng 7/2026 Honda đã tuyên bố sẽ sản xuất dòng cruiser phân khối lớn Rebel 300 dành cho người mới chơi là Ấn Độ sau Thái Lan. Và đến nay, Honda Rebel 300 2026 "made in India" đã chính thức được ra mắt với công nghệ kết nối RoadSync "xọn sò hơn".
Được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, Honda định vị cho mẫu Cruiser Rebel 300 sẽ là mẫu xe khởi đầu cho những khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái xe đầy phấn khích, cũng như các trường dạy lái xe côn tay hiện nay.
Được thiết kế dành cho người mới bắt đầu, Honda định vị cho mẫu Cruiser Rebel 300 sẽ là mẫu xe khởi đầu cho những khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái xe đầy phấn khích, cũng như các trường dạy lái xe côn tay hiện nay.
Về ngoại hình, Honda Rebel 300 2026 tại Ấn Độ sở hữu thiết kế bobber thấp với bình xăng hình giọt nước, đèn pha LED tròn, yên xe hai mảnh và ống xả ngắn. Các chi tiết được sơn đen toàn bộ, tay lái thẳng đứng và gác chân đặt phía trước tạo nên tư thế lái xe tối giản và thoải mái.
Về ngoại hình, Honda Rebel 300 2026 tại Ấn Độ sở hữu thiết kế bobber thấp với bình xăng hình giọt nước, đèn pha LED tròn, yên xe hai mảnh và ống xả ngắn. Các chi tiết được sơn đen toàn bộ, tay lái thẳng đứng và gác chân đặt phía trước tạo nên tư thế lái xe tối giản và thoải mái.
Đáng chú ý, Rebel 300 bản Ấn được trang bị màn hình TFT tròn tích hợp kết nối Honda RoadSync và hệ thống dẫn đường từng bước. Dự kiến trang bị này cũng sẽ có mặt trên bản quốc tế trong thời gian tới.
Đáng chú ý, Rebel 300 bản Ấn được trang bị màn hình TFT tròn tích hợp kết nối Honda RoadSync và hệ thống dẫn đường từng bước. Dự kiến trang bị này cũng sẽ có mặt trên bản quốc tế trong thời gian tới.
Phiên bản E-Clutch bổ sung các mô tơ giúp tự động điều khiển việc khớp ly hợp, cho phép người lái sang số mà không cần kéo cần ly hợp. Tay côn vật lý vẫn được giữ lại để cắt côn thủ công, và hệ thống có thể được cấu hình thông qua màn hình TFT.
Phiên bản E-Clutch bổ sung các mô tơ giúp tự động điều khiển việc khớp ly hợp, cho phép người lái sang số mà không cần kéo cần ly hợp. Tay côn vật lý vẫn được giữ lại để cắt côn thủ công, và hệ thống có thể được cấu hình thông qua màn hình TFT.
Honda Rebel 300 được trang bị phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở cả hai đầu, được hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn. Xe sử dụng bánh 16 inch ở cả hai đầu, với lốp trước có kích thước 130/90 và lốp sau rộng hơn có kích thước 150/80. Chiều cao yên xe là 690mm.
Honda Rebel 300 được trang bị phuộc ống lồng ở phía trước và giảm xóc đôi ở phía sau. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa ở cả hai đầu, được hỗ trợ bởi hệ thống ABS hai kênh tiêu chuẩn. Xe sử dụng bánh 16 inch ở cả hai đầu, với lốp trước có kích thước 130/90 và lốp sau rộng hơn có kích thước 150/80. Chiều cao yên xe là 690mm.
Honda Rebel 300 2026 sản xuất tại Ấn Độ sẽ vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 286cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 30 mã lực và mô-men xoắn 27,5Nm. Hộp số sáu cấp vẫn được giữ nguyên, đi kèm E-Clutch nhằm nâng cao tính tiện dụng.
Honda Rebel 300 2026 sản xuất tại Ấn Độ sẽ vẫn được trang bị động cơ xi-lanh đơn 286cc, làm mát bằng chất lỏng, sản sinh công suất 30 mã lực và mô-men xoắn 27,5Nm. Hộp số sáu cấp vẫn được giữ nguyên, đi kèm E-Clutch nhằm nâng cao tính tiện dụng.
Honda Rebel 300 2026 có mức giá bán từ 222.000 Rupee cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản E-Clutch có giá 262.000 lakh Rupee (tương đương 60,8 và 71,83 triệu đồng). Khách hàng có thể đặt cọc ngay bây giờ và giao xe dự kiến ​​bắt đầu vào giữa tháng 10/2026.
Honda Rebel 300 2026 có mức giá bán từ 222.000 Rupee cho phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản E-Clutch có giá 262.000 lakh Rupee (tương đương 60,8 và 71,83 triệu đồng). Khách hàng có thể đặt cọc ngay bây giờ và giao xe dự kiến ​​bắt đầu vào giữa tháng 10/2026.
Tại thị trường Việt Nam, Honda hiện đang phân phối mẫu mẫu xe môtô Rebel với 2 phiên bản 500 và 1100 với giá bán lẻ đề xuất chính hãng lần lượt 181 và 400 triệu đồng. Phiên bản Honda Rebel 300 hiện đã dừng bán.
Tại thị trường Việt Nam, Honda hiện đang phân phối mẫu mẫu xe môtô Rebel với 2 phiên bản 500 và 1100 với giá bán lẻ đề xuất chính hãng lần lượt 181 và 400 triệu đồng. Phiên bản Honda Rebel 300 hiện đã dừng bán.
Video: Mẫu xe môtô Honda Rebel 300 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ.
Tâm Võ
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