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Quân đội Nga đột phá vào Dobropillya, Kiev rúng động

Quân sự - Thế giới

Quân đội Nga đột phá vào Dobropillya, Kiev rúng động

Dobropillya là cứ điểm quan trọng của Ukraine sau khi Pokrovsk thất thủ, nhằm ngăn quân Nga tiến công về phía tây, nhưng đang bị quân Nga khoan phá dữ dội.

Tiến Minh
Các nguồn tin phương Tây cho biết, Quân đội Ukraine (AFU), đã mất tuyến phòng thủ lớn cuối cùng ở phía bắc thành phố Pokrovsk, gần Dobropillya, và các đơn vị Nga đã tiến vào những khu phố đầu tiên của thị trấn quan trọng này. Họ lưu ý rằng việc mất thị trấn này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho AFU.
Các nguồn tin phương Tây cho biết, Quân đội Ukraine (AFU), đã mất tuyến phòng thủ lớn cuối cùng ở phía bắc thành phố Pokrovsk, gần Dobropillya, và các đơn vị Nga đã tiến vào những khu phố đầu tiên của thị trấn quan trọng này. Họ lưu ý rằng việc mất thị trấn này sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho AFU.
Phân tích tình hình thực tế chiến trường, các chuyên gia từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự", nhấn mạnh rằng việc AFU mất quyền kiểm soát Dobropillya, sẽ phá vỡ hoàn toàn cấu trúc phòng thủ Ukraine ở phía bắc Pokrovsk. Dobropillya từ lâu đã được coi là "pháo đài" thay thế Pokrovsk, ngăn chặn quân Nga tiến về phía tây.
Phân tích tình hình thực tế chiến trường, các chuyên gia từ kênh Telegram "Biên niên sử quân sự", nhấn mạnh rằng việc AFU mất quyền kiểm soát Dobropillya, sẽ phá vỡ hoàn toàn cấu trúc phòng thủ Ukraine ở phía bắc Pokrovsk. Dobropillya từ lâu đã được coi là "pháo đài" thay thế Pokrovsk, ngăn chặn quân Nga tiến về phía tây.
Với việc Pokrovsk và Dobropillya thất thủ, AFU sẽ không còn bất kỳ khu đô thị lớn nào trong phạm vi khoảng 20 km theo đường chim bay, giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk. Bây giờ AFU phải dựa vào thị trấn Petropavlivka (cách đó 45-48 km về phía tây) để trở thành tiền đồn tiếp vận cho mặt trận Donetsk.
Với việc Pokrovsk và Dobropillya thất thủ, AFU sẽ không còn bất kỳ khu đô thị lớn nào trong phạm vi khoảng 20 km theo đường chim bay, giữa tỉnh Donetsk và tỉnh Dnipropetrovsk. Bây giờ AFU phải dựa vào thị trấn Petropavlivka (cách đó 45-48 km về phía tây) để trở thành tiền đồn tiếp vận cho mặt trận Donetsk.
Các nhà phân tích phương Tây, nhấn mạnh rằng Quân đội Nga đang nắm lợi thế trong khu vực, họ sẽ tiếp tục tiến công dọc theo trục đường T0514, T0515 tới tận sông Samara và tốc độ tiến công sẽ tăng lên đáng kể, vì lực lượng Ukraine sẽ không còn có thể sử dụng các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp, để ngăn chặn quân Nga.
Các nhà phân tích phương Tây, nhấn mạnh rằng Quân đội Nga đang nắm lợi thế trong khu vực, họ sẽ tiếp tục tiến công dọc theo trục đường T0514, T0515 tới tận sông Samara và tốc độ tiến công sẽ tăng lên đáng kể, vì lực lượng Ukraine sẽ không còn có thể sử dụng các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp, để ngăn chặn quân Nga.
Trang Topwar ngày 19/8 đưa tin, Cụm quân Trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Krasnopodillya ở phía nam thị trấn Dobropillya. Điều này cho thấy quân Nga đã mở rộng đầu cầu của họ về phía bắc sông Kulichka, từ đó làm bàn đạp để tấn công Dobropillyatừ hướng nam.
Trang Topwar ngày 19/8 đưa tin, Cụm quân Trung tâm của Nga đã giành quyền kiểm soát làng Krasnopodillya ở phía nam thị trấn Dobropillya. Điều này cho thấy quân Nga đã mở rộng đầu cầu của họ về phía bắc sông Kulichka, từ đó làm bàn đạp để tấn công Dobropillyatừ hướng nam.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, các đơn vị Nga đã giao tranh trong phạm vi thị trấn Dobropillya, đẩy lùi quân Ukraine về phía ga tàu Dobropillya. Do đó, lực lượng đồn trú của Ukraine tại Dobropillya đang bị bao vây từ hai hướng: phía đông (gần Annivka) và phía nam, gần đường Khmelnytsky. Điều này làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của đối phương.
Kênh Deep State của Ukraine cho biết, các đơn vị Nga đã giao tranh trong phạm vi thị trấn Dobropillya, đẩy lùi quân Ukraine về phía ga tàu Dobropillya. Do đó, lực lượng đồn trú của Ukraine tại Dobropillya đang bị bao vây từ hai hướng: phía đông (gần Annivka) và phía nam, gần đường Khmelnytsky. Điều này làm giảm đáng kể khả năng phòng thủ của đối phương.
Việc quân Nga cắt đứt tuyến đường T0514 Dobropillya-Kramatorsk càng làm giảm khả năng vận chuyển quân và vũ khí đến khu vực Sloviansk-Kramatorsk của lực lượng Ukraine; biến mặt trận Dobropillya thành vị trí gây sức ép lên sườn phía tây nam của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.
Việc quân Nga cắt đứt tuyến đường T0514 Dobropillya-Kramatorsk càng làm giảm khả năng vận chuyển quân và vũ khí đến khu vực Sloviansk-Kramatorsk của lực lượng Ukraine; biến mặt trận Dobropillya thành vị trí gây sức ép lên sườn phía tây nam của cụm đô thị Slavyansk-Kramatorsk.
Chỉ huy các đơn vị AFU, chiến đấu ở khu vực này liên tục yêu cầu hỗ trợ thêm từ các đơn vị UAV FPV, để cố gắng làm chậm bước tiến của quân Nga đang đột phá chiếm đóng các tòa nhà tại Dobropillya. Tuy nhiên, điều này đang gặp phải sự kháng cự từ các đơn vị UAV của Nga. Kết quả là, khu vực Dobropillya không chỉ trải qua giao tranh trên bộ, mà còn cả giao tranh bằng UAV trên không.
Chỉ huy các đơn vị AFU, chiến đấu ở khu vực này liên tục yêu cầu hỗ trợ thêm từ các đơn vị UAV FPV, để cố gắng làm chậm bước tiến của quân Nga đang đột phá chiếm đóng các tòa nhà tại Dobropillya. Tuy nhiên, điều này đang gặp phải sự kháng cự từ các đơn vị UAV của Nga. Kết quả là, khu vực Dobropillya không chỉ trải qua giao tranh trên bộ, mà còn cả giao tranh bằng UAV trên không.
Vài ngày trước, các nhà phân tích quân sự Ukraine đã đưa tin về việc các đơn vị xung kích Nga tiến vào Dobropillia. Vào thời điểm đó, họ nhấn mạnh rằng việc bộ binh Nga xâm nhập quy mô lớn vào các khu dân cư trong thị trấn vẫn chưa được bàn đến, nhưng các chuyên gia gọi xu hướng này là cực kỳ đáng báo động.
Vài ngày trước, các nhà phân tích quân sự Ukraine đã đưa tin về việc các đơn vị xung kích Nga tiến vào Dobropillia. Vào thời điểm đó, họ nhấn mạnh rằng việc bộ binh Nga xâm nhập quy mô lớn vào các khu dân cư trong thị trấn vẫn chưa được bàn đến, nhưng các chuyên gia gọi xu hướng này là cực kỳ đáng báo động.
Giờ đây, truyền thông phương Tây cũng đang bàn luận về vấn đề này, nhấn mạnh rằng điều đang được bàn đến là việc các lực lượng lớn của RFAF trực tiếp tiến vào Dobropillia. Do đó, có thể kết luận rằng khả năng phòng thủ của AFU trong khu vực này đang dần suy yếu.
Giờ đây, truyền thông phương Tây cũng đang bàn luận về vấn đề này, nhấn mạnh rằng điều đang được bàn đến là việc các lực lượng lớn của RFAF trực tiếp tiến vào Dobropillia. Do đó, có thể kết luận rằng khả năng phòng thủ của AFU trong khu vực này đang dần suy yếu.
Cụm quân Trung tâm RFAF không chỉ tập trung tấn công vào Dobropillya, mà ở sườn phải của mặt trận này, họ còn đang nỗ lực thiết lập trận địa xuất phát tiến công dọc theo lòng sông Kazennyi Torets, nhằm không cho quân Ukraine ở khu vực “Vành đai pháo đài”, ứng cứu cho Dobropillya.
Cụm quân Trung tâm RFAF không chỉ tập trung tấn công vào Dobropillya, mà ở sườn phải của mặt trận này, họ còn đang nỗ lực thiết lập trận địa xuất phát tiến công dọc theo lòng sông Kazennyi Torets, nhằm không cho quân Ukraine ở khu vực “Vành đai pháo đài”, ứng cứu cho Dobropillya.
Tại khu vực phía tây thành phố Konstantinovka, Cụm quân Trung tâm đã kiểm soát được một số vạt rừng trồng ở khu vực tiếp cận làng Krasnyi Kut. Tuy nhiên, ngôi làng này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến các đơn vị xung kích Nga gặp khó khăn trong việc thiết lập vị trí đứng chân vững chắc bên trong khu dân cư.
Tại khu vực phía tây thành phố Konstantinovka, Cụm quân Trung tâm đã kiểm soát được một số vạt rừng trồng ở khu vực tiếp cận làng Krasnyi Kut. Tuy nhiên, ngôi làng này gần như đã bị phá hủy hoàn toàn, khiến các đơn vị xung kích Nga gặp khó khăn trong việc thiết lập vị trí đứng chân vững chắc bên trong khu dân cư.
Nhưng trong thời điểm hiện tại, không bên nào kiểm soát chắc chắn được Krasnyi Kut hay cứ điểm quan trọng nằm ở phía tây ngôi làng. Ukraine thỉnh thoảng cố gắng đưa bộ binh vào khu vực này từ hướng Novohryhorivka, nhưng họ không thể duy trì quyền kiểm soát, trước các đợt tấn công liên tục bằng UAV của Nga.
Nhưng trong thời điểm hiện tại, không bên nào kiểm soát chắc chắn được Krasnyi Kut hay cứ điểm quan trọng nằm ở phía tây ngôi làng. Ukraine thỉnh thoảng cố gắng đưa bộ binh vào khu vực này từ hướng Novohryhorivka, nhưng họ không thể duy trì quyền kiểm soát, trước các đợt tấn công liên tục bằng UAV của Nga.
Trận chiến giành ngôi làng lân cận Torske sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều đối với việc giải tỏa Krasnyi Kut. Mặc dù Torske vẫn nằm trong vùng giao tranh, nhưng việc phải chiến đấu vượt sông, khiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, không thể chủ động triển khai lực lượng dự bị đến khu vực này.
Trận chiến giành ngôi làng lân cận Torske sẽ đóng vai trò quan trọng hơn nhiều đối với việc giải tỏa Krasnyi Kut. Mặc dù Torske vẫn nằm trong vùng giao tranh, nhưng việc phải chiến đấu vượt sông, khiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, không thể chủ động triển khai lực lượng dự bị đến khu vực này.
Một khi Torske sụp đổ, quân Nga sẽ tận dụng lợi thế địa hình cao, có thể phong tỏa bằng hỏa lực, đối với cả khu vực nằm giữa hai dòng sông Kazennyi Torets và Hruzska, lẫn các tuyến đường tiếp cận Novohryhorivka. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tế các vị trí gần Pryiut, mà còn giúp việc chiếm giữ cứ điểm nói trên - nằm ở khu vực tiếp cận Novomykolaivka - trở nên dễ dàng hơn.
Một khi Torske sụp đổ, quân Nga sẽ tận dụng lợi thế địa hình cao, có thể phong tỏa bằng hỏa lực, đối với cả khu vực nằm giữa hai dòng sông Kazennyi Torets và Hruzska, lẫn các tuyến đường tiếp cận Novohryhorivka. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp tế các vị trí gần Pryiut, mà còn giúp việc chiếm giữ cứ điểm nói trên - nằm ở khu vực tiếp cận Novomykolaivka - trở nên dễ dàng hơn.
Tiến Minh
#Dobropillya #vành đai pháo đài #xung đột Nga – Ukraine

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