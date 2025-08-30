Hà Nội

Ấn tượng diện mạo loạt công trình lịch sử nhiều năm trước

Thế giới

Ấn tượng diện mạo loạt công trình lịch sử nhiều năm trước

Trang Bored Panda đăng tải loạt ảnh chụp nhiều năm trước của các công trình lịch sử với kiến trúc ấn tượng.

An An (Theo BP)
Trong ảnh là bảo tàng Zwinger ở Dresden. Đây là một trong những công trình kiến trúc Baroque ấn tượng nhất nước Đức. (Nguồn ảnh: BP)
Triển lãm hàng không Paris diễn ra bên trong tòa nhà Grand Palais (Pháp) năm 1909.
Cầu Neue Elbbrucke nguyên bản ở Hamburg, Đức. Cây cầu được hoàn thành vào năm 1887. Tuy nhiên, các tòa tháp đã bị phá hủy vào năm 1959 trong quá trình mở rộng cầu.
Cổng chính của Capelas Imperfeitas trong Tu viện Batalha, Bồ Đào Nha. Cổng được hoàn thành vào năm 1509, song công trình xây dựng tu viện bị dừng lại vào năm 1516.
Cửa hàng bách hóa Grand Magasin Dufayel ở Paris, Pháp. Cửa hàng khai trương lần đầu vào năm 1856, được mở rộng nhiều lần từ năm 1874 đến năm 1913, trở thành một trong những cửa hàng bách hóa lớn nhất đầu thế kỷ 20. Tòa nhà nổi tiếng với lối vào ấn tượng, cầu thang lớn, và mái vòm kính.
Ngôi mộ đá tinh xảo Al-Kazneh ở Petra, Jordan. Ngôi mộ này được chạm khắc từ một mặt đá sa thạch vào thế kỷ thứ nhất sau Công nguyên.
Nhà thờ Đức Bà Amiens ở Pháp, được hoàn thành năm 1270 và được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới năm 1981.
Khu mua sắm Vittorio Emanuele II ở Milano, Italy. Tòa nhà được thiết kế bởi Giuseppe Mengoni vào năm 1861 và được xây dựng trong khoảng thời gian từ năm 1865 đến 1877. Nằm ở trung tâm thành phố, đây là khu mua sắm lâu đời nhất vẫn còn hoạt động của Italy.
Ảnh chụp diện mạo Nhà hát Marcellus ở Rome, Italy, nhiều năm trước.
Cung điện Hawa Mahal ở Jaipur, Ấn Độ, được xây dựng vào năm 1799.
Bên trong Nhà ga Grand Central, thành phố New York, Mỹ, năm 1929.
Ga Trung tâm Antwerp ở Bỉ được xây dựng từ năm 1895–1905 và nổi tiếng là một trong những công trình kiến trúc liên quan đến giao thông đẹp nhất thế giới.
#công trình lịch sử #kiến trúc Baroque #bảo tàng Zwinger Dresden #cầu Neue Elbbrucke Hamburg #cửa hàng Grand Magasin Dufayel Paris #ngôi mộ đá Petra Jordan

