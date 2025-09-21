Ăn quả việt quất thường xuyên giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, việc ăn quả việt quất thường xuyên có thể cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người trung niên có nguy cơ cao.

Bí quyết nằm ở anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu xanh tím đặc trưng của quả. Trong tự nhiên, anthocyanin giúp cây chống tia cực tím và vi khuẩn; khi vào cơ thể người, chúng góp phần giảm viêm, cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường năng lượng cho tế bào thần kinh. Không chỉ việt quất, mâm xôi hay gạo lứt đen cũng chứa hợp chất này, nhưng việt quất nổi trội hơn nhờ dễ sử dụng và có giá trị dinh dưỡng cân bằng.

Bổ sung việt quất hàng ngày được xem là sự “đầu tư sớm” cho sức khỏe não bộ,. (Ảnh: iStock)

Việt quất vốn được ưa chuộng trong chế độ ăn lành mạnh nhờ ít calo, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Giờ đây, loại quả này còn được xem như một "khoản đầu tư dài hạn" cho trí nhớ và tinh thần minh mẫn, đặc biệt đối với những người có nguy cơ mắc Alzheimer hoặc tiểu đường.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong quả việt quất giúp bảo vệ làn da, bằng cách ổn định các gốc tự do, nếu không sẽ gây ra stress oxy hóa và làm tổn thương da.

Anthocyanin, sắc tố tạo nên màu đặc trưng của quả việt quất, là chất chống oxy hóa quan trọng nhất đối với sức khỏe làn da. Quả việt quất cũng bao gồm quercetin và myricetin, hai chất chống oxy hóa khác, cũng như chất xơ, sắt, kẽm và nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho da.

Khả năng bảo vệ của tế bào da chống lại các gốc tự do bị suy giảm khi bạn già đi. Quá trình lão hóa được nhìn thấy khi các gốc tự do vượt quá chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, do đặc tính chống oxy hóa của quả việt quất, quá trình này có thể bị chậm lại.

Ăn quả việt quất có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu

Quả việt quất còn giúp ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu, bởi vì những quả mọng này có hàm lượng cao chất chống oxy hóa proanthocyanidins (PACs) có thể giúp ngăn ngừa một số vi khuẩn bám vào thành đường tiết niệu. Bằng cách này, PACs trong quả nam việt quất sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Một lợi ích khác của quả việt quất là có thể giúp giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh. Đó là bởi vì chúng có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột ở những người thích ăn thịt. Vì vậy, nếu bạn ăn thịt, sữa hoặc đường, bạn có thể chuyển sang sử dụng quả việt quất để giúp đưa vi khuẩn tốt trở lại đường ruột của mình. Những quả mọng màu đỏ này cũng làm giảm axit mật có thể gây ung thư ruột kết và đường tiêu hóa.