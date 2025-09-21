Hà Nội

Sống Khỏe

Ăn quả việt quất thường xuyên giảm nguy cơ sa sút trí tuệ

Quả việt quất chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid và anthocyanin, giúp tăng cường lưu thông máu não, cải thiện trí nhớ và chức năng nhận thức...

Bình Nguyên

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrients, việc ăn quả việt quất thường xuyên có thể cải thiện trí nhớ và giảm nguy cơ sa sút trí tuệ ở người trung niên có nguy cơ cao.

Bí quyết nằm ở anthocyanin - hợp chất chống oxy hóa tạo nên màu xanh tím đặc trưng của quả. Trong tự nhiên, anthocyanin giúp cây chống tia cực tím và vi khuẩn; khi vào cơ thể người, chúng góp phần giảm viêm, cải thiện quá trình trao đổi chất và tăng cường năng lượng cho tế bào thần kinh. Không chỉ việt quất, mâm xôi hay gạo lứt đen cũng chứa hợp chất này, nhưng việt quất nổi trội hơn nhờ dễ sử dụng và có giá trị dinh dưỡng cân bằng.

Bổ sung việt quất hàng ngày được xem là sự “đầu tư sớm” cho sức khỏe não bộ,. (Ảnh: iStock)
Bổ sung việt quất hàng ngày được xem là sự "đầu tư sớm" cho sức khỏe não bộ,. (Ảnh: iStock)

Việt quất vốn được ưa chuộng trong chế độ ăn lành mạnh nhờ ít calo, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Giờ đây, loại quả này còn được xem như một "khoản đầu tư dài hạn" cho trí nhớ và tinh thần minh mẫn, đặc biệt đối với những người có nguy cơ mắc Alzheimer hoặc tiểu đường.

Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong quả việt quất giúp bảo vệ làn da, bằng cách ổn định các gốc tự do, nếu không sẽ gây ra stress oxy hóa và làm tổn thương da.

Anthocyanin, sắc tố tạo nên màu đặc trưng của quả việt quất, là chất chống oxy hóa quan trọng nhất đối với sức khỏe làn da. Quả việt quất cũng bao gồm quercetin và myricetin, hai chất chống oxy hóa khác, cũng như chất xơ, sắt, kẽm và nhiều loại vitamin và khoáng chất có lợi cho da.

Khả năng bảo vệ của tế bào da chống lại các gốc tự do bị suy giảm khi bạn già đi. Quá trình lão hóa được nhìn thấy khi các gốc tự do vượt quá chất chống oxy hóa. Tuy nhiên, do đặc tính chống oxy hóa của quả việt quất, quá trình này có thể bị chậm lại.

Ăn quả việt quất có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu
Ăn quả việt quất có thể giúp bạn ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu

Quả việt quất còn giúp ngăn ngừa nhiễm trùng tiểu, bởi vì những quả mọng này có hàm lượng cao chất chống oxy hóa proanthocyanidins (PACs) có thể giúp ngăn ngừa một số vi khuẩn bám vào thành đường tiết niệu. Bằng cách này, PACs trong quả nam việt quất sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng.

Một lợi ích khác của quả việt quất là có thể giúp giữ cho đường ruột của bạn khỏe mạnh. Đó là bởi vì chúng có thể cải thiện vi khuẩn đường ruột ở những người thích ăn thịt. Vì vậy, nếu bạn ăn thịt, sữa hoặc đường, bạn có thể chuyển sang sử dụng quả việt quất để giúp đưa vi khuẩn tốt trở lại đường ruột của mình. Những quả mọng màu đỏ này cũng làm giảm axit mật có thể gây ung thư ruột kết và đường tiêu hóa.

Sống Khỏe

8 lợi ích sức khỏe khi ăn cá mỗi ngày

Cá là thực phẩm rất giàu dinh dưỡng. Ăn cá mang lại nhiều lợi ích sức khỏe như cải thiện tim mạch, chức năng não bộ, bảo vệ thị lực, hỗ trợ sức khỏe tinh thần…

Cung cấp Omega-3

Axit béo Omega-3 thực sự quan trọng cho sức khỏe con người, đặc biệt là sự phát triển của não và mắt. Cá hồi, cá mòi là những nguồn cung cấp Omega-3 dồi dào, chứa ít thủy ngân, giúp đáp ứng nhu cầu phát triển của bộ não và mắt.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

[INFOGRAPHIC] 5 lợi ích của mít với sức khoẻ

5-loi-ich-cua-mit.jpg
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Lợi ích tuyệt vời của lá ổi đối với sức khoẻ

Lá ổi, một phần tưởng chừng như bỏ đi lại ẩn chứa vô vàn lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.  

Lá ổi được nhiều người sử dụng nấu nước uống nhằm mục đích giảm cân. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng các thành phần trong loại lá này làm giảm quá trình nạp tinh bột và chuyển hóa đường vào cơ thể. Những người muốn giảm cân có thể sử dụng lá ổi nấu thành dạng nước trà uống giúp cải thiện vóc dáng. Ép nước lá ổi hoặc xay đều có tác dụng.

Hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả

Xem chi tiết

