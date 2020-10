Món bánh mì Tổ quốc có hình ngôi sao vàng "sốt xình xịch"

Món bánh mì Tổ quốc in hình cờ đỏ sao vàng nằm ở Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Dù chỉ mới ra mắt khoảng gần 2 tháng nay nhưng lại khiến nhiều thực khách trầm trồ. Dân tình thi nhau gọi đây là món bánh mì dành cho những ai có tinh thần yêu nước. Chính nhờ tình yêu đất nước, mong muốn gìn giữ nét văn hóa truyền thống quý giá, ngoài ra khao khát mang lại diện mạo đầy tính dân tộc, tạo sự khác biệt về hình ảnh của bánh mì Việt Nam đã tạo thành nguồn cảm hứng khiến chủ cửa hàng làm ra món "Bánh mì Tổ Quốc". Bánh mì Tổ quốc có phần vỏ bánh được nhuốm màu đỏ hồng tự nhiên, đặc trưng của 100% củ dền và thanh long ruột đỏ. Còn lá cờ đỏ sao vàng được làm từ bột mì protein cao, men tươi hòa cùng bột củ nghệ và muối. Sau khi chế biến, bánh nóng, xốp bông, thơm lừng hương thanh long và có độ giòn rụm vừa phải. Mức giá của bánh mì độc lạ này cũng khá bình dân, chỉ 15.000 đồng/chiếc, có 5 vị nhân khác nhau để khách hàng lựa chọn gồm: Pate truyền thống – Tóp mỡ bao cấp – Gà đổi mới – Bò gừng phân phối - Trứng chiên lướt hành. Đặc biệt, vị nhân tóp mỡ bao cấp được cửa hàng đánh giá là bán chạy nhất. Ngoài các hương vị đặc trưng trên, cửa hàng còn bán bánh mì Tổ quốc không nhân, chỉ với mức giá 4.000 đồng/chiếc. Trước đó, mạng xã hội cũng rần rần không ít các món bánh mì độc và lạ. Chẳng hạn như món bánh mì than đen ở Quảng Ninh khiến các bạn trẻ không khỏi tò mò, muốn thử một lần xem mùi vị ra sao. Theo nhận xét của một số bạn trẻ đã có dịp thử nghiệm loại bánh này cho biết, trông vẻ ngoài có phần hơi lạ nhưng bánh có hương vị rất thơm, ăn khá ngon miệng. Cũng giống như nhiều loại bánh mì truyền thống khác, chiếc bánh mì đen này được ăn kèm cùng các loại nhân như: Chả mực, chả cua bể, xíu mại tôm, gà nướng, bò nướng phomai, heo quay... Chiếc bánh mì "bóng đêm" này có giá bán dao động từ 25 – 45 nghìn đồng/chiếc tuỳ loại nhân. Bánh mì cá sấu nặng 1,5kg mang hương vị của mè, lớp bơ sầu riêng thơm lừng, đặc ruột, giòn, thơm cách đây không lâu gây bão mạng xã hội. Không chỉ tạo hình độc đáo, chiếc bánh mì còn có kích thước "siêu to, khổng lồ" khiến nhiều người không khỏi tò mò về nguồn gốc của chiếc bánh. Đây là sáng tạo của cửa hàng “Lò bánh mì 7.7” ở Long Xuyên, An Giang. Mỗi ổ bánh mì ngọt hình cá sấu nặng khoảng 2kg, chiều dài 60-70cm, giá bán 50 nghìn đồng. Mỗi ngày, tiệm bánh mì này làm được vài chục con, nướng ra đợt nào là bán hết đợt đó. Bánh mì tí hon từng gây sốt bởi kích cỡ nhỏ bằng hai ngón tay, bạn chỉ cần cắn 1,2 miếng đã "xử lý" xong một chiếc. Chiếc bánh bé tí còn được kẹp pate, rau ớt như những chiếc bánh mì truyền thống trông vô cùng bắt mắt. Ảnh: Internet. Mời độc giả xem video "Về xứ dừa thưởng thức món ngon". Nguồn: VTV

