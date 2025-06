An Giang: Hơn 14 tỷ gia cố sạt lở tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên

Vượt 02 nhà thầu giành chiến thắng

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (muasamcong.mpi.gov.vn), Dự án “Gia cố sạt lở tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên” có tổng mức đầu tư 14,379 tỷ đồng từ “Nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa”.

Dự án được đầu tư nhằm mục tiêu “Đảm bảo ổn định lâu dài bờ sông, hạn chế xảy ra rủi ro khi lũ lớn, an toàn chống lũ với mức thiết kế. Đồng thời đảm bảo ổn định sản xuất, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong vùng, bảo vệ an toàn, tính mạng tài sản của người dân. - Nhằm góp phần phát triển hệ thống giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, còn phục vụ và phát triển dịch vụ du lịch, thu hút nguồn vốn đầu tư cho địa phương.”

Tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên từng bị sạt lở nặng một đoạn vào tháng 4/2023 khi đang được thi công, nâng cấp (Ảnh cắt từ clip tư liệu)

“Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án “Gia cố sạt lở tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên”, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang được UBND huyện Thoại Sơn phê duyệt tại Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 28/3/2025. Theo đó kế hoạch có 5 gói thầu thành phần. Các gói thầu đều giao cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Thoại Sơn làm chủ đầu tư.

Trong đó, Gói thầu số 08: “Thi công xây dựng” có giá 11,051 tỷ đồng được tổ chức Đấu thầu rộng rãi và đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia từ ngày 27/3/2025 đến ngày 10/4/2025 (theo Quyết định phê duyệt E-HSMT số E2500108778_2503270945 ngày 27/3/2025 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Khu vực huyện Thoại Sơn)

Tại Biên bản mở thầu công bố ngày 10/4/2025, có 3 nhà thầu độc lập tham dự. Cụ thể:

Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG dự thầu với giá 11,063 tỷ đồng, (giảm 16,1%, giá sau giảm 9,282 tỷ đồng)

Công ty TNHH Trường Thắng dự thầu với giá 11,023 tỷ đồng, (giảm 4,2%, giá sau giảm 10,560 tỷ đồng)

Công ty CP Xây dựng Bách Khoa dự thầu với giá 10,941 tỷ đồng.

Quyết định số KQ2500108778_2505121428 phê duyệt cho Công ty TNHH Trường Thắng trúng thầu (Nguồn MSC)

Sau thời gian xét thầu, ngày 12/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn ban hành quyết định số KQ2500108778_2505121428 phê duyệt cho Công ty TNHH Trường Thắng trúng thầu với giá 10,560 tỷ đồng, thực hiện 180 ngày.

Công ty CP Xây dựng Bách Khoa xếp hạng 2; Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Xây dựng HAG trượt thầu vì không đạt về đánh giá kỹ thuật.

Năng lực đơn vị trúng thầu ra sao?

Theo thông tin tự giới thiệu từ trang web chính thức của mình, Công ty TNHH Trường Thắng tiền thân là Công ty công trình giao thông An Giang, chuyên thi công các công trình trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông, đường giao thông, san lấp mặt bằng, thủy lợi, và cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân dụng.

Công ty TNHH Trường Thắng thành lập năm 2004 và phát triển đến nay. Công ty có địa chỉ hiện tại thuộc phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần 12 ngày 27/9/2023, vốn điều lệ của công ty đang là 100 tỷ đồng.

Riêng về lĩnh vực đấu thầu, theo tìm hiểu của PV, từ năm 2015 đến nay, Công ty TNHH Trường Thắng đã tham gia khoảng 158 gói thầu, trúng khoảng 60 gói. Với tổng giá trị trúng thầu hơn 1.092 tỷ đồng (tính cả vai trò độc lập và liên danh).

Tuy số lượng gói thầu đã trúng không nhiều, nhưng Công ty TNHH Trường Thắng đa số trúng các gói thầu giá trị cao và chủ yếu trên địa bàn tỉnh An Giang, với các chủ đầu tư nổi bật như: Sở Giao thông vận tải An Giang; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Khu vực thành phố Long Xuyên; Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Thoại Sơn

Riêng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn, Công ty này đã trúng không dưới 10 gói thầu. Đặc biệt liên quan đến tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên, công ty TNHH Trường Thắng cũng xem như có nhiều duyên nợ, khi chính công ty cũng là đơn vị đã trúng thầu “Gói thầu số 16: Thi công xây dựng Đoạn 5 (từ C126+40 đến C165+00) - Phần hạng mục Đường và cống thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Đông Rạch Giá - Long Xuyên, thị trấn Phú Hòa, xã Vĩnh Trạch và xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang”

Gói thầu này theo quyết định số 326/QĐ-BQLDA ngày 16/8/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn, công ty TNHH Trường Thắng đã trúng thầu với giá 8,325 tỷ đồng, hoàn thành trong 180 ngày.