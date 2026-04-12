Ăn gì để phục hồi cơ nhanh sau tập luyện?

Dinh dưỡng đóng vai trò trung tâm trong phục hồi sau vận động

Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS.BS Lê Thị Hương Giang – Trưởng Khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.

Theo các khuyến nghị từ International Olympic Committee, American College of Sports Medicine và International Society of Sports Nutrition, dinh dưỡng đóng vai trò trung tâm trong phục hồi sau vận động, đặc biệt là với những người tập luyện thường xuyên hoặc cường độ cao.

TS.BS Lê Thị Hương Giang phân tích, điều đầu tiên cần hiểu là, khi cơ bị đau sau tập, cơ thể đang cần nguyên liệu để "sửa chữa". Protein chính là thành phần quan trọng nhất trong giai đoạn này. Đây là nguồn cung cấp axit amin giúp tái tạo các sợi cơ bị tổn thương và thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ.

Tuy nhiên, không phải cứ ăn càng nhiều protein càng tốt. Với người tập luyện, nhu cầu thường vào khoảng 1,2–2,0 g/kg cân nặng mỗi ngày và nên chia đều trong các bữa ăn, thay vì dồn vào một bữa. Các nguồn protein quen thuộc như thịt nạc, cá, trứng, sữa, đậu phụ đều hoàn toàn đáp ứng được nếu ăn đúng cách.

Thực phẩm giúp phục hồi cơ sau vận động - Ảnh minh họa BVCC

Một sai lầm rất phổ biến hiện nay là nhiều người cắt giảm tinh bột sau tập để "giữ dáng". Thực tế, carbohydrate lại là yếu tố không thể thiếu trong phục hồi. Sau khi vận động, nguồn glycogen trong cơ bị tiêu hao, nếu không được bổ sung kịp thời, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài, hiệu suất giảm rõ rệt.

Vì vậy, một bữa ăn sau tập nên có cả tinh bột như cơm, khoai, bánh mì hoặc trái cây, đặc biệt là chuối – loại quả vừa cung cấp năng lượng vừa bổ sung kali giúp giảm chuột rút.

Bên cạnh protein và tinh bột, các vitamin và khoáng chất đóng vai trò như những "chất xúc tác thầm lặng". Vitamin C, E giúp giảm stress oxy hóa; vitamin D hỗ trợ chức năng cơ; magie và kali giúp điều hòa co cơ; sắt hỗ trợ vận chuyển oxy. Khi thiếu những vi chất này, cơ thể không chỉ mệt hơn mà còn phục hồi chậm hơn, dễ đau kéo dài.

Cửa sổ phục hồi và tái tạo năng lượng thần tốc

Theo TS.BS Lê Thị Hương Giang, thời điểm ăn sau tập cũng rất quan trọng. Khoảng 30 đến 60 phút sau khi kết thúc vận động được coi là "cửa sổ phục hồi", khi cơ thể hấp thu dinh dưỡng hiệu quả nhất. Một bữa ăn đơn giản như sữa và chuối, hoặc cơm với thịt nạc và rau xanh là đã đủ để kích hoạt quá trình hồi phục. Không cần quá cầu kỳ, điều quan trọng là ăn đúng thời điểm và đủ thành phần.

Ngoài ra, một số thực phẩm có tác dụng hỗ trợ giảm viêm tự nhiên cũng nên được đưa vào chế độ ăn như cá béo giàu omega-3, gừng, nghệ, rau xanh đậm và các loại trái cây giàu vitamin C. Ngược lại, rượu bia, đồ chiên rán và thực phẩm nhiều đường nên được hạn chế vì có thể làm tăng phản ứng viêm và kéo dài tình trạng đau cơ.

Một yếu tố thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng là nước và điện giải. Mất nước dù chỉ ở mức nhẹ cũng có thể làm giảm hiệu suất vận động và tăng cảm giác mỏi cơ. Vì vậy, cần uống đủ nước trước, trong và sau khi tập. Với những người tập luyện cường độ cao hoặc kéo dài, có thể cần bổ sung thêm điện giải, nhưng với đa số người tập thông thường, nước lọc là đã đủ.

"Hiện nay, nhiều người có xu hướng sử dụng protein shake hoặc ăn rất nhiều sau khi tập với mong muốn phục hồi nhanh hơn. Thực tế, các sản phẩm bổ sung chỉ mang tính tiện lợi, không phải là yếu tố bắt buộc. Điều quan trọng nhất vẫn là chế độ ăn hàng ngày cân đối, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của cơ thể.

Cũng cần hiểu rõ, quan niệm "càng đau cơ càng tập hiệu quả" không hoàn toàn đúng. Đau cơ nhẹ có thể là dấu hiệu cơ thể thích nghi, nhưng nếu đau kéo dài nhiều ngày, đó có thể là biểu hiện của quá tải hoặc thiếu hụt dinh dưỡng. Khi đó, cần điều chỉnh lại chế độ ăn, cường độ tập và thời gian nghỉ ngơi", TS.BS Lê Thị Hương Giang cho biết.

Trong thực tế, một chế độ ăn đơn giản nhưng hợp lý hoàn toàn có thể giúp cơ thể phục hồi tốt. Một ngày có thể bắt đầu bằng bữa sáng với bánh mì, trứng và sữa. Bữa trưa với cơm, cá hoặc thịt và rau xanh. Trước tập ăn nhẹ bằng chuối hoặc sữa chua, sau tập bổ sung sữa và trái cây. Bữa tối ăn cân đối, không quá nhiều nhưng đủ chất. Không cần cầu kỳ, chỉ cần duy trì đều đặn.

Từ góc độ dinh dưỡng lâm sàng, có thể khẳng định rằng cơ thể không phục hồi bằng ý chí, mà bằng dinh dưỡng đúng cách. Tập luyện chỉ là bước tạo kích thích, còn dinh dưỡng mới là yếu tố quyết định cơ thể có thực sự khỏe lên hay không. Đặc biệt với những người có chấn thương kéo dài hoặc bệnh nền, việc được tư vấn dinh dưỡng cá thể hóa từ bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng là điều cần thiết để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

