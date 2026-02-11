Hà Nội

Chiêm ngưỡng ngọn núi cổ xưa nhất được biết đến, gần 4 tỷ tuổi

Kho tri thức

Chiêm ngưỡng ngọn núi cổ xưa nhất được biết đến, gần 4 tỷ tuổi

Dãy núi Makhonjwa ở Nam Phi là vùng đất cổ xưa hiếm có, nơi lưu giữ những dấu vết sớm nhất về lịch sử Trái Đất.

T.B (tổng hợp)
Một trong những dãy núi cổ nhất hành tinh. Makhonjwa được hình thành cách đây khoảng 3,6 tỷ năm, khiến nó trở thành một trong những cấu trúc địa chất cổ xưa nhất còn tồn tại, gần như là “bảo tàng sống” về Trái Đất nguyên thủy. Ảnh: Pinterest.
Lưu giữ dấu vết sự sống sớm nhất. Makhonjwa chứa các hóa thạch vi sinh vật cổ đại và cấu trúc trầm tích được cho là bằng chứng của sự sống sơ khai, xuất hiện khi Trái Đất vẫn còn rất khắc nghiệt. Ảnh: Pinterest.
Cung cấp manh mối về khí quyển cổ đại. Các lớp đá trong dãy núi ghi lại thành phần khí quyển và đại dương hàng tỷ năm trước, giúp giới khoa học hiểu cách oxy dần xuất hiện và thay đổi môi trường sống toàn cầu. Ảnh: Pinterest.
Địa hình độc đáo và hoang sơ. Dãy núi sở hữu những sườn đá uốn lượn, thung lũng hẹp và cảnh quan gần như không bị tác động bởi hiện đại hóa, tạo cảm giác như quay ngược về thời tiền sử. Ảnh: Pinterest.
Giàu tài nguyên khoáng sản. Khu vực Makhonjwa nổi tiếng với trữ lượng vàng lớn, từng thúc đẩy các làn sóng khai thác và đóng vai trò quan trọng trong lịch sử kinh tế của Nam Phi. Ảnh: Pinterest.
Ý nghĩa văn hóa với người bản địa. Đối với cộng đồng địa phương, Makhonjwa không chỉ là dãy núi cổ mà còn gắn liền với truyền thuyết, tín ngưỡng và bản sắc văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2018, Makhonjwa chính thức được UNESCO công nhận nhờ giá trị địa chất và khoa học nổi bật, khẳng định tầm quan trọng toàn cầu của khu vực này. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới kỳ vĩ / Quảng Ninh TV
#Dãy núi cổ nhất thế giới #Lịch sử Trái Đất và hóa thạch cổ đại #Khám phá khí quyển sơ khai #Cảnh quan hoang sơ tiền sử #Tài nguyên khoáng sản quý giá #Ý nghĩa văn hóa địa phương

