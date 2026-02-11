Minh Trang ‘Không giới hạn’ gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, Minh Trang ghi điểm trong mắt khán giả qua những khung hình đời thường cuốn hút.
Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với thiết kế đầm trắng tôn lưng trần gợi cảm, “em xinh” Lamoon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Tọa lạc trên sườn núi nhìn ra sông Hương, Điện Hòn Chén là một di tích tâm linh đặc biệt của Huế, nơi lịch sử, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian hòa quyện.
Cây dưa hấu (Citrullus lanatus) là loài thực vật quen thuộc ở vùng nhiệt đới, gắn liền với mùa hè nhờ vị ngọt mát và hàm lượng nước dồi dào.
Các khu “đất vàng” không sử dụng nhiều năm ở trung tâm TP HCM được cải tạo thành công viên, đường hoa Tết tạo thêm địa điểm tham quan, check in cho người dân.
Sau Tết ông Công ông Táo, 4 con giáp này tha hồ chốt lãi, tích tài và tạo đà cho năm mới.
Một người đi bộ đường dài tại Hawaii tình cờ phát hiện 2 quả bom chưa nổ tại núi lửa Mauna Loa. Chúng được thả xuống Mauna Loa từ năm 1935.
Sự xuất hiện của các hot girl AI với diện mạo và giọng hát chân thật đang gây bão mạng, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại.
Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.
Không hổ danh là hot girl có sức ảnh hưởng nhất nhì hiện nay, Diệu Linh khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi xuất hiện tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.
Giữa cao nguyên Mộc Châu, Bản Tà Phình hiện lên bình yên với hoa cải nở rộ, nếp nhà mộc mạc và nhịp sống chậm của người Mông vùng cao.
Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025. Hứa Vĩ Văn tự hào vì dự án "Mưa đỏ" anh góp mặt oanh tạc các giải thưởng.
Loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc các chú mèo với đủ mọi biểu cảm khi đối diện với 'cá chép ông Táo' đã khiến cộng đồng mạng được một phen cười nghiêng ngả.
UAV Spike Firefly đóng vai trò kết hợp trinh sát, lựa chọn mục tiêu và tấn công chính xác trong một nền tảng gọn nhẹ, cơ động cao.
Ra mắt từ 2021, Xperia 1 với màn hình 4K sắc nét 643 PPI vẫn chưa có đối thủ, ngay cả iPhone 17 Pro Max cũng phải chào thua.
Thời tiết hửng nắng sau nhiều ngày mưa rét khiến chợ Tết Thanh niên tỉnh Phú Thọ đông đúc, người dân đi mua sắm, chụp ảnh và chọn cây cảnh đón xuân.
Hãng siêu xe Ý tiếp tục gây chú ý khi công bố thiết kế nội thất của mẫu siêu xe mang tên Ferrari Luce, cái tên chính thức thay cho định danh tạm thời Elettrica
Lựa chọn cây cảnh phù hợp để trang trí Tết, tượng trưng cho may mắn, thịnh vượng và sức khỏe, dễ chăm sóc, phù hợp mọi không gian nhà.
Ngoài Gia đình trái dấu, Cherry An Nhiên còn tham gia các phim mới: Đồng hồ đếm ngược, Huyền Tình Dạ Trạch. Bên cạnh đóng phim, cô nhóc làm người mẫu.
Bên cạnh quất truyền thống, nhiều loại quất cảnh độc lạ như quất đảo vàng, quất ghép gỗ lũa, quất mộc căn... thu hút của đông đảo người tiêu dùng.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/2, Bạch Dương công danh tài lộc đều tốt hơn nhưng vận đào hoa xấu đi, nên chú ý. Sư Tử đừng nóng vội khi kiếm tiền.