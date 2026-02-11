Hà Nội

Minh Trang ‘Không giới hạn’ gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần

Giải trí

Minh Trang ‘Không giới hạn’ gây ấn tượng với vẻ đẹp thanh thuần

Sở hữu gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, Minh Trang ghi điểm trong mắt khán giả qua những khung hình đời thường cuốn hút.

Minh Trang hiện tại gây chú ý khi tham gia bộ phim truyền hình Không giới hạn. Theo VOV, Minh Trang vào vai Thiếu tá Hà Hoàng Lam Anh- một nữ quân nhân công tác tại đơn vị tác chiến không gian mạng, có tính cách mạnh mẽ, xông pha, dám nghĩ, dám làm. Lam Anh có tình cảm với Trung tá Đào Minh Kiên (Steven Nguyễn đóng).
Minh Trang tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội. Trước Không giới hạn, cô từng góp mặt trong nhiều dự án truyền hình như Bạch mã hoàng tử, Cây táo nở hoa, Tình khúc Bạch Dương, Chọc tức vợ yêu, Yêu trước ngày cưới.
Ngoại hình là một trong những lợi thế giúp Minh Trang sớm ghi dấu ấn khi bước chân vào lĩnh vực nghệ thuật.
Nữ diễn viên sinh năm 1995 sở hữu gương mặt xinh đẹp, làn da sáng, đường nét hài hòa cùng vóc dáng cân đối, chiều cao khoảng 1m7.
Năm 2019, Minh Trang từng gây chú ý trên mạng xã hội khi được nhận xét có nét tương đồng với Baifern Pimchanok – mỹ nhân Thái Lan nổi tiếng qua bộ phim Chiếc lá cuốn bay.
Để giữ gìn vóc dáng thon gọn, Minh Trang duy trì thói quen tập luyện thể thao. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh trong phòng tập gym.
Trong phong cách làm đẹp, Minh Trang ưu tiên lối trang điểm tự nhiên, tôn làn da và đường nét gương mặt, mang đến vẻ đẹp trong trẻo, nữ tính.
Về thời trang, Minh Trang theo đuổi nhiều phong cách khác nhau nhưng thường ưu ái các gam màu trung tính, pastel. Những thiết kế như áo khoác dáng dài, váy lụa, hay áo ren mỏng được lựa chọn với phom dáng gọn gàng, kín đáo nhưng vẫn tôn dáng và khí chất.
Dù xuất hiện trong trang phục áo dài truyền thống hay phong cách hiện đại, Minh Trang vẫn giữ được vẻ cuốn hút nhờ sự tinh tế trong cách phối đồ.
Vẻ đẹp dịu dàng cùng gu thời trang tinh tế giúp Minh Trang tạo dựng hình ảnh riêng, ghi dấu ấn trong lòng khán giả truyền hình.
