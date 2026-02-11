“Hot girl thẩm mỹ” Vũ Thanh Quỳnh khiến dân mạng tưởng nhầm là sản phẩm AI

Loạt ảnh mới của “hot girl thẩm mỹ” Vũ Thanh Quỳnh nhanh chóng gây bão mạng xã hội khi nhan sắc quá đỗi hoàn hảo, thoạt nhìn tưởng là hình ảnh được tạo bởi AI.
Toyota vừa ra mắt mẫu xe Pixis Van BEV mới. Xe có giá 3.146.000 yên (tương đương 524 triệu đồng), với mục tiêu doanh số khiêm tốn khoảng 50 xe mỗi tháng.
Bên cạnh các loại đào, mai, quất...truyền thống, thị trường Tết còn có sự xuất hiện những cây cảnh chơi Tết độc đáo từ các loại rau củ.
Dãy núi Makhonjwa ở Nam Phi là vùng đất cổ xưa hiếm có, nơi lưu giữ những dấu vết sớm nhất về lịch sử Trái Đất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Dần hoạt bát, chủ động làm quen với mọi người và quản lý tài chính chặt chẽ.
Rũ bỏ hình ảnh năng động thường thấy bên bàn bi-a, Lê Tuyết Anh xuất hiện trong bộ ảnh mới với váy lụa mềm mại, phong cách dịu dàng và đầy chất thơ.
Đăng Khôi không chỉ ghi dấu bằng âm nhạc mà còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi cuộc sống gia đình êm ấm bên cựu hot girl Hà thành Thủy Anh.
Tộc người Toda là một cộng đồng bản địa nhỏ bé nhưng độc đáo, sinh sống biệt lập trên cao nguyên Nilgiri ở miền nam Ấn Độ.
Các loài chim rẽ (họ Scolopacidae) là nhóm chim nước đặc biệt, nổi tiếng với tập tính di cư xa và chiếc mỏ dài kỳ lạ.
Xuất hiện nổi bật trên thảm đỏ với thiết kế đầm trắng tôn lưng trần gợi cảm, “em xinh” Lamoon nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Sở hữu gương mặt thanh tú cùng thần thái dịu dàng, Minh Trang ghi điểm trong mắt khán giả qua những khung hình đời thường cuốn hút.
Tọa lạc trên sườn núi nhìn ra sông Hương, Điện Hòn Chén là một di tích tâm linh đặc biệt của Huế, nơi lịch sử, truyền thuyết và tín ngưỡng dân gian hòa quyện.
Cây dưa hấu (Citrullus lanatus) là loài thực vật quen thuộc ở vùng nhiệt đới, gắn liền với mùa hè nhờ vị ngọt mát và hàm lượng nước dồi dào.
Các khu “đất vàng” không sử dụng nhiều năm ở trung tâm TP HCM được cải tạo thành công viên, đường hoa Tết tạo thêm địa điểm tham quan, check in cho người dân.
Sau Tết ông Công ông Táo, 4 con giáp này tha hồ chốt lãi, tích tài và tạo đà cho năm mới.
Một người đi bộ đường dài tại Hawaii tình cờ phát hiện 2 quả bom chưa nổ tại núi lửa Mauna Loa. Chúng được thả xuống Mauna Loa từ năm 1935.
Sự xuất hiện của các hot girl AI với diện mạo và giọng hát chân thật đang gây bão mạng, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ tiềm ẩn đáng lo ngại.
Theo nghiên cứu mới, "Người Đẹp Đen" - thiên thạch rơi từ sao Hỏa xuống Trái đất - chứa nhiều nước ẩn hơn so với dự đoán trước đây.
Không hổ danh là hot girl có sức ảnh hưởng nhất nhì hiện nay, Diệu Linh khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế khi xuất hiện tại thành phố cảng Busan, Hàn Quốc.
Giữa cao nguyên Mộc Châu, Bản Tà Phình hiện lên bình yên với hoa cải nở rộ, nếp nhà mộc mạc và nhịp sống chậm của người Mông vùng cao.
Thuý Ngân diện đầm xanh ngọc cực kỳ xinh đẹp tại WeChoice Awards 2025. Hứa Vĩ Văn tự hào vì dự án "Mưa đỏ" anh góp mặt oanh tạc các giải thưởng.