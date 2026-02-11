“Hot girl bi-a” Lê Tuyết Anh diện váy lụa điệu đà, mong manh tựa 'nàng thơ'

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Rũ bỏ hình ảnh năng động thường thấy bên bàn bi-a, Lê Tuyết Anh xuất hiện trong bộ ảnh mới với váy lụa mềm mại, phong cách dịu dàng và đầy chất thơ.

Thiên Anh
Rũ bỏ hình ảnh năng động thường thấy bên bàn bi-a, Lê Tuyết Anh khiến người hâm mộ bất ngờ khi xuất hiện trong bộ ảnh mới với váy lụa mềm mại, phong cách dịu dàng và đầy chất thơ. Visual trong trẻo cùng thần thái cuốn hút giúp cô nàng tiếp tục khẳng định sức hút riêng giữa dàn hot girl thế hệ mới.
Không còn là hình ảnh cá tính, khỏe khoắn bên những cú đánh chuẩn xác trên bàn bi-a, Lê Tuyết Anh lần này xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: nhẹ nhàng, nền nã và đậm chất nữ tính.
Bộ váy lụa tông màu kem sữa với phom dáng suông rủ đã tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng làn da trắng mịn của cô nàng, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh thoát.
Chất liệu lụa mềm mại bắt sáng nhẹ, kết hợp cùng lớp khăn choàng mỏng buông hờ trên vai giúp từng chuyển động của Tuyết Anh trở nên uyển chuyển hơn.
Kiểu tóc buộc thấp điểm xuyết phụ kiện ánh bạc cùng layout makeup trong veo, nhấn vào đôi mắt to tròn và làn môi hồng tự nhiên, mang lại cho cô vẻ đẹp mong manh như “nàng thơ” bước ra từ tranh vẽ.
Không gian chụp ảnh cũng góp phần làm nổi bật thần thái của Tuyết Anh. Phông nền mang hơi hướng Á Đông với vách gỗ, bình gốm, cành hoa trắng và ánh sáng dịu nhẹ tạo cảm giác ấm áp, tĩnh lặng.
Trong khung cảnh ấy, từng ánh nhìn, cử chỉ cầm quạt hay nâng nhẹ giỏ mây đựng trái cây của Tuyết Anh đều toát lên nét duyên dáng rất riêng.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là sự “lột xác” hình ảnh đầy thuyết phục của hot girl bi-a.
Trước đây, Lê Tuyết Anh gắn liền với phong cách trẻ trung, năng động và có phần cá tính khi thường xuyên xuất hiện trong các clip chơi bi-a trên mạng xã hội.
Kỹ năng tốt cùng ngoại hình sáng giúp cô nhanh chóng thu hút lượng lớn người theo dõi và trở thành gương mặt quen thuộc trong cộng đồng yêu thích bộ môn này.
