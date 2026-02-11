Hà Nội

Độc lạ loài chim mỏ dài như đôi đũa, Việt Nam có nhiều

Giải mã

Độc lạ loài chim mỏ dài như đôi đũa, Việt Nam có nhiều

Các loài chim rẽ (họ Scolopacidae) là nhóm chim nước đặc biệt, nổi tiếng với tập tính di cư xa và chiếc mỏ dài kỳ lạ.

Chiếc mỏ dài là công cụ săn mồi hoàn hảo. Mỏ của chim rẽ không chỉ dài mà còn chứa nhiều đầu dây thần kinh nhạy bén, giúp chúng cảm nhận chuyển động của giun, nhuyễn thể và côn trùng ẩn sâu dưới bùn. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng mỏ phản ánh chế độ ăn. Trong họ Scolopacidae, mỏ có thể thẳng, cong xuống hoặc cong lên, mỗi dạng thích nghi với kiểu thức ăn và độ sâu lớp bùn khác nhau, giảm cạnh tranh giữa các loài chim rẽ sống chung khu vực. Ảnh: Pinterest.
Chân cao thích nghi với vùng đất ngập nước. Đôi chân mảnh nhưng cao cho phép chim rẽ di chuyển dễ dàng trong bãi bùn, đầm lầy và vùng ven biển nông, nơi nhiều loài chim khác khó kiếm ăn. Ảnh: Pinterest.
Tập tính kiếm ăn mang tính nhịp điệu. Chim rẽ thường kiếm ăn theo chu kỳ thủy triều, tranh thủ lúc nước rút để tìm mồi trên bãi bùn, cho thấy sự gắn bó chặt chẽ với nhịp điệu tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông thay đổi theo mùa sinh sản. Nhiều loài chim rẽ có bộ lông sinh sản sặc sỡ với hoa văn rõ nét, nhưng khi hết mùa sinh sản, lông chuyển sang màu nâu xám đơn giản để ngụy trang tốt hơn. Ảnh: Pinterest.
Bậc thầy của những chuyến di cư xuyên lục địa. Nhiều loài chim rẽ thực hiện hành trình di cư hàng nghìn kilômét mỗi năm, bay từ vùng Bắc Cực xuống tận Nam bán cầu, trở thành những “lữ khách không mệt mỏi” của thế giới chim. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái. Bằng việc kiểm soát số lượng côn trùng và sinh vật không xương sống, chim rẽ góp phần duy trì cân bằng sinh học ở các vùng đất ngập nước. Ảnh: Pinterest.
Chỉ báo sức khỏe môi trường. Sự suy giảm số lượng chim rẽ thường phản ánh tình trạng ô nhiễm, mất bãi bùn và biến đổi khí hậu, khiến chúng trở thành loài chỉ thị quan trọng cho các nhà bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
